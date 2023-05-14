والدة الفنانة المغربية نجاة خير الله تتبرأ منها بعد فضيحة “التحرش”! (فيديو)

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وطن– أثارت الفنانة المغربية نجاة خير الله، الجدل من جديد، بعدما كشفت عن رد فعل والدتها الصادم، تجاه تعرضها للتحرش.

وصمة عار

وعبر بث مباشر على حسابها في “انستجرام“، قالت نجاة خير الله، إن والدتها تبرأت منها بسبب تصريحاتها في أحد البرامج، حين قالت إنها تعرضت للتحرش في الوسط الفني.

وأشارت الفنانة المغربية إلى أن والدتها اعتبرت ما جاء على لسانها عيباً ووصمة عار للعائلة.

وأوضحت خير الله أن عائلتها لم تساندها في أزمتها، ورغبوا أن تلتزم الصمت حول تعرضها للتحرش، معتبرين أنّ الأمر غير لائق للتحدث به.

View this post on Instagram A post shared by N A J A T K H A I R A L L A H✨ (@najatkhairallah_officiel)

وتابعت: “والدتي تتحمل مسؤولية كبيرة في الخلاف مع إخوتي، لأنها لم تتدخل يوما للصلح أو حل سوء التفاهم بيننا”.

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“لست نادمة”

وشددت خير الله على أنها غير نادمة على تصريحاتها التي أدلت بها حول تعرضها للتحرش.

وقالت: “قمت بذلك من أجل الدفاع عن حقي.. وكذلك لتوعية الممثلات الصاعدات اللواتي يحلمن بالنجومية والشهرة وأدوار البطولة.. لكنهن لا يعرفن الكواليس الخفية للميدان الفني.. وخوفاً كذلك من أن يتعرضن لمثل ما تعرضت له في مساري”.

وكانت نجاة خير الله، قد اتهمت زميلها الممثل المغربي طارق البخاري بالتحرش، ووصلت إلى السلطات القضائية بشكل رسمي.

محادثات موثقة

وفجّرت خير الله تفاصيل الفضيحة الأخلاقية عبر صفحتها على “فيسبوك”، حين نشرت صوراً من محادثات زميلها طارق البخاري.. لتثبت تحرشه بها في نهار رمضان قبل عامين.

وانتقدت الممثلة المغربية قوانين التحرش في بلادها، وقالت: “للأسف لو كان القانون ناجع في موضوع التحرش لاشتكيته.. لكن ما أقوله عندي ذراعي المرة الجاية نوصل معاك فين بغيتي و اللي ليها ليها”.

“ملفقة!”

من جهته، اتهم طارق البخاري، زميلته نجاة خير الله بتلفيق هذه التهمة له بسبب الحقد وتصفية خلافات سابقة، ملمّحاً إلى أنها تعاني من مرض نفسي.

ونشر البخاري تصريحاً سابقاً لنجاة صرّحت من خلاله أنها تزور أطباء نفسيين. وعلق: “الله يجيب الشيفا، واللي قادو معاك السيناريو الله يشافيهم حتى هو ما مساكن، ولفنا الحاسدين الحاقدين أمثالكم”.

وأكد طارق البخاري في تصريح لصحيفة محلية أن صور المحادثات التي نشرتها نجاة خير الله مفبركة، وأن النص تم إلصاقه بطريقة “خبيثة” على حد وصفه.

وتابع: “نجاة خير الله خسرت الجميع، ولم يعد أحد يتعامل معها كونها لا تستطيع التمثيل، ولديها اضطراب نفسي، وفعلت هذه القصة لتعوض النقص، وتصعد على ظهري”.

وتساءل البخاري: “كيف لسيدة أن تتعرض للتحرش سنوات طويلة وتسكت؟ لماذا لم تفعل لي حظر عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟”

وأكد البخاري أن المحادثات بينه وبين نجاة خير الله عادية ويتضح من خلالها أنّ بينهما كثيراً من الود والصداقة ولا يوجد بينهما مشكلة.