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نتائج انتخابات تركيا.. الكفة تميل لـ أردوغان بعد فرز أكثر من نصف الأصوات

الأتراك شاركوا بنسبة كبيرة جداً في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت، الأحد 14 مايو 2023

كتب باسل النجار
رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار اوغلو watanserb.com
رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار اوغلو
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وطن- كشفت أحدث نتائج عمليات الفرز لصناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية في تركيا، عن تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان بنسبة كبيرة، عقب فرز أكثر من نصف الأصوات.

أردوغان يتفوق بعد فرز أكثر من نصف الأصوات

وبحسب وسائل الإعلام التركية الرسمية، فإنه بعد فرز 52% من صناديق الاقتراع في عموم تركيا، جاءت نسبة التصويت لصالح رجب طيب أردوغان 52%.

فيما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 42.1%، وجاءت نسبة سنان أوغان 5.3%.

وأُغلقت رسمياً صناديق الاقتراع في الانتخابات التركية الرئاسية والبرلمانية، وحسب نتائج الفرز الأولية التي تنقلها وسائل الإعلام التركية -أولاً بأول- يتقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بقية منافسيه بفارق كبير.

ويُشار إلى أنّ وسائل الإعلام التركية، كانت قد بدأت بنشر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية تباعاً مع استمرار فرز الأصوات، بعدما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات رفع حظر النشر عن النتائج من الساعة الـ18:30 مساء بالتوقيت المحلي (15:30 بتوقيت غرينتش).

وفي سياق اليوم الانتخابي في تركيا، قالت الهيئة العليا للانتخابات إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لم تشهد تسجيل أي خروقات.

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أظهرت البيانات الأولية أن الأتراك شاركوا بنسبة كبيرة جداً في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت الأحد، إذ وصلت إلى نحو 88 في المئة.

نتائج انتخابات تركيا
نتائج انتخابات تركيا

انتخابات تركيا وإقبال تاريخي

وقالت وسائل إعلام رسمية في تركيا، إن نسبة التصويت بلغت 87.7% من إجمالي الأشخاص الذين يحقّ لهم التصويت والمقدّر عددهم بنحو 64 مليوناً.

وهذه المعطيات لا تزال أولية بانتظار النتائج النهائية التي ستعلن عنها الهيئة العليا للانتخابات التركية.

وكان من المتوقع أن تصل نسبة التصويت في هذه الانتخابات إلى مستويات هائلة، نظراً لأسباب عدة، منها حملات التعبئة الهائلة التي قامت بها الأحزاب لتحفيز المواطنين على المشاركة.

وخلال يوم الانتخابات كانت محطات الاقتراع في أرجاء تركيا تغصّ بالمشاركين، إلى درجة أن بعض المحطات شهدت اصطفاف الناخبين في طوابير طويلة.

وشاركت شتى الفئات العمرية، من الشبان الصغار إلى المسنين، وحتى المرضى وأصحاب الهمم شاركوا بأعداد كبيرة.

وإذا ما تأكدت هذه النسبة، فإنها ستكون من بين أكبر النسب في تاريخ الانتخابات التركية، رغم أن هذه الانتخابات تشهد في العادة إقبالاً كثيفاً.

ويبلغ المعدل العام للمشاركة في الانتخابات التركية نحو 81 في المئة.

المصدروكالة الأناضول التركية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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