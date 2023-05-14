الأحد, مايو 14, 2023
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نتائج الانتخابات التركية 2023 (بث مباشر).. ضبابية واقتراع يبدو خطرا لـ أردوغان

أدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم منذ الثامنة صباح الأحد، عبر 191 ألفا و884 صندوق اقتراع في 973 قضاء بعموم البلاد.

كتب باسل النجار
نتائج الانتخابات التركية watanserb.com
نتائج الانتخابات التركية
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وطن- أُغلقت في تركيا مكاتب الاقتراع البالغ عددها حوالى 200 ألف، الأحد عند الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ).

واستقبلت المكاتب حشوداً من الناخبين منذ الصباح من دون تسجيل حوادث تذكر، لانتخاب الرئيس الثالث عشر للجمهورية وتجديد أعضاء البرلمان.

نتائج الانتخابات التركية.. الترقب سيد الموقف

ومن المرتقب أن تُعرف النتائج الأولية للانتخابات مساء، ويتم الإعلان عن النتائج غير النهائية للانتخابات بعد الساعة 12 منتصف الليل، بحسب وسائل إعلام تركية.

وأفادت وكالة “الأناضول” للأنباء بأن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعموم تركيا، الأحد، انتهت عند الساعة 17:00 بحسب التوقيت المحلي.

وأفاد مراسل “الأناضول” بإغلاق صناديق الاقتراع وبدء الفرز في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عموم تركيا.

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وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم منذ الثامنة صباح الأحد، عبر 191 ألفا و884 صندوق اقتراع في 973 قضاء بعموم البلاد.

ومن المنتظر أن تعلن النتائج غير النهائية للانتخابات العامة والرئاسية مساء اليوم، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وفق ما أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار الجمعة الماضي.

وقال ينار -وفق ما نقلت عنه الأناضول- إن الهيئة “ستعلن النتائج غير النهائية للانتخابات في مساء يوم التصويت نفسه كما هو معتاد”.

ويبث عدد من وسائل الإعلام التركية، من بينها وكالة الأناضول ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية “تي آر تي” (TRT) الرسمية، النتائج تباعا وفق ما يردها من معطيات لجنة الانتخابات.

وستبدأ النتائج تصدر بشكل منفرد من ولايات تركية، قبل أن تصدر الهيئة العليا للانتخابات النتائج غير الرسمية وذلك حوالي منتصف الليلة.

نتائج الانتخابات التركية 2023
نتائج الانتخابات التركية 2023

عملية التصويت في الانتخابات التركية

كما أدلى 3 ملايين و416 ألفا و98 ناخبا من المغتربين الأتراك بأصواتهم في الممثليات الخارجية لدى 73 دولة، والتي انتهى التصويت فيها يوم التاسع من مايو/ أيار الجاري.

ومع حلول الساعة 17:00 من اليوم الأحد، انتهت عملية التصويت في المعابر الحدودية أيضاً والتي بدأت يوم 27 أبريل/ نيسان الماضي.

وفي حال وجود ناخبين ينتظرون بالطوابير للإدلاء بأصواتهم عند الساعة 17.00، سيقوم مسؤول المركز بعدّهم والسماح لهم بالتصويت.

وفي الانتخابات الحالية يحق لـ 60 مليونا و697 ألفا و843 ناخبا التصويت، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا من المقرر أن يصوتوا لأول مرة.

واتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية، تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من زلزال 6 فبراير/ شباط 2023، لإجراء الاقتراع بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك.

أما في الانتخابات العامة فيخوض 24 حزبا سياسيا و151 مرشحا مستقلا السباق الانتخابي.

بينما دخلت بعض الأحزاب السياسية الانتخابات بخمسة تحالفات: “تحالف الجمهور” و”تحالف الأمة” و”تحالف آتا (الأجداد)” و”تحالف العمل والحرية” و”اتحاد القوى الاشتراكية”.

وحظرت الهيئة العليا للانتخابات إدخال الهواتف المحمولة، والكاميرات إلى مكان التصويت.

كما حظرت تقديم الأخبار والتنبؤات والتعليقات على نتائج الانتخابات في الإذاعات وجميع أنواع أجهزة البث لغاية الساعة 18:00.

وسيتم رفع الحظر عن البث بشأن الانتخابات بعد الساعة 21:00، وقد ترفع الهيئة العليا للانتخابات التركية الحظر قبل ذلك.

وستلغى الأصوات التي لم يتم وضع إشارة “نعم” أو “تفضيل” عليها، أو تم وضع اختيار أكثر من تحالف، أو حزب أو مرشح ليس في نفس التحالف.

المصدرتويتر، وكالة الأناضول، الهيئة العليا للانتخابات التركية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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