الإثنين, مايو 15, 2023
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رياضة

ميسي يُورط حكيمي في مشاجرة عنيفة بالدوري الفرنسي (فيديو)

المغربي حكيمي مهدد بعقوبة مغلظة بعد تلقيه بطاقة الطرد الثانية هذا الموسم

كتب فارس أبو شيحة
ميسي يورط حكيمي watanserb.com
ميسي يورط حكيمي
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وطن- تعرض النجم المغربي الدولي أشرف حكيمي 24 عاماً، لاعب فريق باريس سان جيرمان، للطرد بالبطاقة الحمراء الثانية له هذا الموسم في الدوري الفرنسي الممتاز، بعد دخوله في مشاجرة عنيفة للدفاع عن زميله ليونيل ميسي خلال مباراة باريس وأجاكسيو الماضية.

وبدأت المشاجرة العنيفة بين لاعبي باريس سان جيرمان وأجاكسيو، عقب تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للعرقلة على مشارف حدود منطقة الجزاء. ليتسبب في مشاجرة قوية بين اللاعبين، أشهر خلالها البطاقة الحمراء في وجه لاعبين اثنين.

ميسي يورط حكيمي في مشاجرة عنيفة

كما وأشهر حكم مباراة باريس سان جيرمان حامل اللقب ونظيره أجاكسيو، البطاقة الحمراء في وجه النجم المغربي أشرف حكيمي. ليتبعها ببطاقة حمراء أخرى في وجه توماس مانجاني لاعب أجاكسيو بسبب الشجار العنيف بين اللاعبين على خلفية عرقلة ميسي داخل أرضية ملعب المباراة.

فيما تحصل قائد الفريق الباريسي ماركينيوس وماركيتي لاعب أجاكسيو على البطاقة الصفراء. خلال أحداث المباراة، التي انتهت بفوز باريس بخماسية نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة ال35 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

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عقوبة أشرف حكيمي

ومن المتوقع أن يحصل المغربي حكيمي على عقوبة مضاعفة هذه المرة، نظراً لأنه سبق أن حصل على بطاقة حمراء في مباراة باريس ولوريان، في الجولة ال33 من الدوري الفرنسي الممتاز، التي تلقى فيها الفريق الباريسي الخسارة بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

طرد أشرف حكيمي
طرد أشرف حكيمي

من جهته، علق لاعب باريس سان جيرمان حكيمي على حادثة طرده بالبطاقة الحمراء للمرة الثانية هذا الموسم خلال خروجه من أرضية ملعب المباراة، قائلاً : ” هذه هي فرنسا”، تعبيراً عن استيائه من قرار حكم المباراة.

وتحدثت إذاعة “مونت كارلو” الدولية الفرنسية، بأن المغربي أشرف حكيمي. كرر ما حدث مع النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، الذي سبق وأن ارتدى قميص النادي الباريسي، لكن بدرجة أقل من ذلك.

كما ونقلت الإذاعة الفرنسية نص ما قاله إبراهيموفيتش على عقوبة طرده حينها مع باريس، ” ألعب كرة القدم 15 عاماً ولم أرى مثل هذا الحكم السيئ في هذا البلد القذر، هذا البلد لا يستحق باريس.. نحن أفضل كثيراً من اللعب في هذا البلد”.

يشار بأن نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، أصبح ثالث اللاعبين في تاريخ النادي الباريسي، يتلقى البطاقة الحمراء  في مباريات متتالية في مختلف المسابقات هذا الموسم. وفق شبكة “أوبتا” المتخصصة في الإحصائيات والأرقام الرياضية.

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
المصدروطن + مونت كارلو + أوبتا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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