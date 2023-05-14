ميسي يُورط حكيمي في مشاجرة عنيفة بالدوري الفرنسي (فيديو)

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وطن- تعرض النجم المغربي الدولي أشرف حكيمي 24 عاماً، لاعب فريق باريس سان جيرمان، للطرد بالبطاقة الحمراء الثانية له هذا الموسم في الدوري الفرنسي الممتاز، بعد دخوله في مشاجرة عنيفة للدفاع عن زميله ليونيل ميسي خلال مباراة باريس وأجاكسيو الماضية.

وبدأت المشاجرة العنيفة بين لاعبي باريس سان جيرمان وأجاكسيو، عقب تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للعرقلة على مشارف حدود منطقة الجزاء. ليتسبب في مشاجرة قوية بين اللاعبين، أشهر خلالها البطاقة الحمراء في وجه لاعبين اثنين.

ميسي يورط حكيمي في مشاجرة عنيفة

كما وأشهر حكم مباراة باريس سان جيرمان حامل اللقب ونظيره أجاكسيو، البطاقة الحمراء في وجه النجم المغربي أشرف حكيمي. ليتبعها ببطاقة حمراء أخرى في وجه توماس مانجاني لاعب أجاكسيو بسبب الشجار العنيف بين اللاعبين على خلفية عرقلة ميسي داخل أرضية ملعب المباراة.

طرد أشرف حكيمي للمباراة الثانية على التوالي بعد تورطه في مشاجرة pic.twitter.com/Cc07xsYFDX — قروب محرقي (@bh_muharraqi_1) May 13, 2023

فيما تحصل قائد الفريق الباريسي ماركينيوس وماركيتي لاعب أجاكسيو على البطاقة الصفراء. خلال أحداث المباراة، التي انتهت بفوز باريس بخماسية نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة ال35 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

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عقوبة أشرف حكيمي

ومن المتوقع أن يحصل المغربي حكيمي على عقوبة مضاعفة هذه المرة، نظراً لأنه سبق أن حصل على بطاقة حمراء في مباراة باريس ولوريان، في الجولة ال33 من الدوري الفرنسي الممتاز، التي تلقى فيها الفريق الباريسي الخسارة بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

من جهته، علق لاعب باريس سان جيرمان حكيمي على حادثة طرده بالبطاقة الحمراء للمرة الثانية هذا الموسم خلال خروجه من أرضية ملعب المباراة، قائلاً : ” هذه هي فرنسا”، تعبيراً عن استيائه من قرار حكم المباراة.

2 – حصل 3 لاعبين في باريس سان جيرمان على بطاقة حمراء في مباريات متتالية (في جميع المسابقات) دانيال برافو عام 1995

جيروم ليروي عام 2002

أشرف حكيمي عام 2023 .طرد. pic.twitter.com/mB9rvJWypR — OptaArabi (@OptaArabi) May 13, 2023

وتحدثت إذاعة “مونت كارلو” الدولية الفرنسية، بأن المغربي أشرف حكيمي. كرر ما حدث مع النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، الذي سبق وأن ارتدى قميص النادي الباريسي، لكن بدرجة أقل من ذلك.

كما ونقلت الإذاعة الفرنسية نص ما قاله إبراهيموفيتش على عقوبة طرده حينها مع باريس، ” ألعب كرة القدم 15 عاماً ولم أرى مثل هذا الحكم السيئ في هذا البلد القذر، هذا البلد لا يستحق باريس.. نحن أفضل كثيراً من اللعب في هذا البلد”.

تفاصيل اعتراض أشرف حكيمي على طرده في الدوري الفرنسي 👀 pic.twitter.com/NRww2dP5ta — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 14, 2023

يشار بأن نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، أصبح ثالث اللاعبين في تاريخ النادي الباريسي، يتلقى البطاقة الحمراء في مباريات متتالية في مختلف المسابقات هذا الموسم. وفق شبكة “أوبتا” المتخصصة في الإحصائيات والأرقام الرياضية.