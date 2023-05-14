الأحد, مايو 14, 2023
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لحسم الجدل.. بيان عاجل من الهيئة العليا للانتخابات في تركيا

تتعلق آمال أنصار أردوغان لحسم نتائج الانتخابات من الجولة الأولى الآن بفرز أصوات الخارج

كتب باسل النجار
رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو watanserb.com
رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو
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وطن- أصدرت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا بيانا عاجلا بشأن نتيجة الانتخابات التركية الجارية الآن، لحسم الجدل الدائر بشأن النتائج الغير نهائية المعلنة والتي أثارت جدلا واسعا.

بيان الهيئة العليا للانتخابات في تركيا

وفي بيان عاجل لها قالت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، إنه تم إدخال 69.12% من البيانات الانتخابية ولا تأخير في معالجتها.

ويأتي هذا بعد صدور مؤشرات النتائج والتي تسببت بجدل كبير، بين أنصار أردوغان والمعارضة نظرا لتشكيك البعض في هذه النتائج.

هذا وتواصل وسائل الإعلام التركية نشر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية تباعا مع استمرار فرز الأصوات، بعدما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات رفع حظر النشر عن النتائج من الساعة 6:30 مساء بالتوقيت المحلي (3:30 بتوقيت غرينتش).

أغلقت مراكز الاقتراع الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي وبدأ فرز الأصوات بعد ذلك مباشرة، في حين يتابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو سير العملية من العاصمة أنقرة.

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وتعد هذه الانتخابات من بين الأكثر أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدى 100 عام.

نتائج الانتخابات التركية watanserb.com
نتائج الانتخابات التركية

هذا ما يحتاجه أردوغان للحسم من الجولة الأولى

وتقترب عملية الفرز من الوصول لتمامها في داخل تركيا حيث تم فرز 95% من الأصوات، وأردوغان متفوق بنسبة 49.7%.

وبهذا يحتاج الرئيس التركي إلى 003% ليكسر عتبة الفوز (50% + واحد).

وتتعلق آمال أنصار أردوغان بفرز أصوات الخارج وهي تمثل 03% ، ولو حصل منها على 01% فقط سيفوز من الجولة الأولى ولا يحتاج لخوض جولة إعادة.

أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام المواطنين الأتراك الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأدلى الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 81 ولاية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.

ويتنافس على منصب الرئاسة كل من الرئيس التركي مرشح تحالف “الجمهور” رجب طيب أردوغان الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية وأخيرة بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي، ومرشح تحالف “الشعب” وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان.

وكان مرشح حزب البلد محرم إينجه قرر، الخميس، الانسحاب من السباق الرئاسي، في حين يتنافس 24 حزبا سياسيا على مقاعد البرلمان. وأوضحت الهيئة العليا للانتخابات أن الأصوات التي يحصل عليها إينجه ستحتسب أصواتا صحيحة في الجولة الأولى.

ويخوض 24 حزبا سياسيا و151 مرشحا مستقلا السباق الانتخابي في الانتخابات العامة.

بينما دخلت بعض الأحزاب السياسية الانتخابات في تحالفات بلغت خمسة مختلفة، هي تحالف “الجمهور”، وتحالف “الشعب”، وتحالف “الأجداد”، وتحالف “العمل والحرية”، و”اتحاد القوى الاشتراكية”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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