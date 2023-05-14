الإثنين, مايو 15, 2023
الرئيسيةحياتناكيم كارداشيان تكشف عن عدد الرجال الذين واعدتهم.. رقم مخيف!
حياتنا

كيم كارداشيان تكشف عن عدد الرجال الذين واعدتهم.. رقم مخيف!

كيم أكثر انفتاحًا على المواعدة مرة أخرى وتبرز نفسها هناك

كتب رفيف عبدالله
كيم كارداشيان تصدم عائلتها بما فعلته مع 500 رجل! (شاهد) watanserb.com
كيم كارداشيان
- Advertisement -

وطن– سخرت نجمة الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، من حياتها العاطفية، في أحدث إعلان تشويقي لمسلسلها ” The Kardashians”.

أخبار مهمة جداً

في المقطع الدعائي للموسم الثالث من البرنامج  الناجح الذي يعرض على منصة “هولو” ، تسمع كيم كارداشيان (42 عاماً)،  وهي تخبر شقيقتها كورتني ، 44 سنة. وكلوي ، 38 سنة ، ووالدتهما كريس جينر ، 67 سنة. وزوج كورتني ترافيس باركر ، 47 سنة ، أن لديها بعض “الأخبار المهمة جدًا” .

كيم كارداشيان تسخر من حياتها العاطفية

سألت كورتني أختها على الفور ، مازحة: “أنت حامل؟”. لتجيب كيم “لا” قبل أن تردف “ممن سأكون حاملا؟”.

ولكن قبل أن يتمكن أي شخص آخر من المداخلة، أجابت كيم على السؤال بنفسها قائلة: “أواعد 500 شخص”.

ليست جادة

دخلت كورتني ، وكلوي ، وكريس في نوبات من الضحك كون عائلتها تعرف العدد المحتمل لإمكانيات المواعدة بعد انفصالها العلني عن الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون ، 29 عامًا.

- Advertisement -

علق أحد المتابعين عبر تويتر على المزحة قائلا: “ليست كيم التي تطلق النكات حول تاريخها في المواعدة. مضحك جدا”.

تم طرح العرض التشويقي من الموسم الثالث من المسلسل

بينما كتب مشاهد آخر لكيم كارداشيان: “لا يمكنني انتظار سلسلة الأخبار. هيا بنا انطلقوا.”

لاحظ شخص ثالث: “لا يمكنك الانتظار لرؤية كيف ستبدأ دراما علاقة كيم وبيت”. كما أضاف شخص آخر: “إنها” من ، الـ500 شخص الذين أواعدهم؟ “بالنسبة لي. كيم ليست جادة”.

حب واحترام

يأتي ذلك بعد أن قررا كيم وبيت ديفيدسون ، اللذان سبق لهما السير معًا في حفل “ميت جالا 2022” ، أن يكونا أصدقاء فقط بعد أن عانوا من صعوبة تنسيق جداول عملهم المتضاربة.

على الرغم من الانفصال ، قال العشيقان السابقان دائمًا إنهما لا يزالان يتمتعان “بالكثير من الحب والاحترام لبعضهما البعض”.

من المقرر عرض الموسم الثالث من The Kardashians في 25 مايو

حتى أن مصدرًا مقربًا من كيم كارداشيان اعترف مؤخرًا بأنها مستعدة للعودة إلى المواعدة.

وقال المصدر: “كيم أكثر انفتاحًا على المواعدة مرة أخرى وتبرز نفسها هناك”.

وفي حديثه إلى Entertainment Tonight ، أضاف المصدر المطلع: “إنها تشعر بالراحة والثقة وهي في مكان رائع”.

ارتبطت كيم وبيت ديفيدسون لأول مرة في أكتوبر 2021.

بحلول نوفمبر من ذلك العام ، أخذ الثنائي رباطهما إلى المستوى التالي وأصبح علاقتهما رسمية.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

كيندال جينر حديث ليلة عالم الموضة بنيويورك.. زي شفاف كشف حلمات صدرها ومؤخرتها (شاهد)

حياتنا

أماندا هولدن تكشف سبب بروز حلمات صدرها تحت ملابسها.. ما علاقة كيم كارداشيان؟!

حياتنا

كيليان مبابي وكيم كارداشيان.. صحفية فرنسية تكشف مفاجأة بينهما!

حياتنا

كيم كارداشيان في مراهقتها.. صور لم تنشر من قبل تصدم متابعيها! (شاهد)

حياتنا

ما تفعله كيم كارداشيان مع المساجين في الحبس الانفرادي يجدد الجدل حولها

حياتنا

كيم كارداشيان بصور عارية رداً على زواج كاني ويست سراً!!

حياتنا

بعد شهرين من طلاقه .. كاني ويست يتزوج سراََ من شبيهة كيم كارداشيان (صور)

حياتنا

شعر كيم كارداشيان يصدم متابعيها بعدما فضحت ابنتها حقيقته! (فيديو)

حياتنا

بطن كيم كارداشيان الحقيقي بدون فوتوشوب

حياتنا

طلاق كيم كارداشيان وكاني ويست رسميا.. أُلزم بدفع نفقة كبيرة لأطفاله

حياتنا

فضيحة كاني ويست.. لن تتخيل ما فعله بفيديوهات كيم كارديشيان الجنسية مع موظفي أديداس!

حياتنا

كيم كارداشيان بفستان شفاف يكشف ما تحته احتفالاً ببلوغها الـ42!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

السومة يحسم أمره بشأن العودة إلى أهلي جدة السعودي

“ورقة نقدية من فئة 1000 جنيه”.. صور متداولة تقلب مصر

ابنة عمرو دياب في أحضان عشيقها ببطن مكشوف وبلا حمالة صدر (شاهد)

موعد مباراة ميلان والإنتر والتشكيلة في نصف نهائي دوري الأبطال

رونالدو يغضب من التيك توكر السعودي “قعيد المجد” ويطرده من المكان (شاهد)

لاعب إيفرتون أحدث ضحاياه.. هالاند يواصل إبعاد المدافعين عن طريقه بإطلاق الريح (شاهد)

ميسي يُورط حكيمي في مشاجرة عنيفة بالدوري الفرنسي (فيديو)

المونيتور: الاقتصاد المصري يستعد لضربة جديدة من الصراع في السودان ستزيد من تدهوره!

بعد غياب ل4 سنوات.. برشلونة يحصد لقب الدوري الإسباني للمرة ال27 في تاريخه (فيديو)

زواج إيلون ماسك من روبوت ظهر يحتضها ويراقصها .. ما قصة الصور “المثيرة”!؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC