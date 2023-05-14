كيم كارداشيان تكشف عن عدد الرجال الذين واعدتهم.. رقم مخيف!

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وطن– سخرت نجمة الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، من حياتها العاطفية، في أحدث إعلان تشويقي لمسلسلها ” The Kardashians”.

أخبار مهمة جداً

في المقطع الدعائي للموسم الثالث من البرنامج الناجح الذي يعرض على منصة “هولو” ، تسمع كيم كارداشيان (42 عاماً)، وهي تخبر شقيقتها كورتني ، 44 سنة. وكلوي ، 38 سنة ، ووالدتهما كريس جينر ، 67 سنة. وزوج كورتني ترافيس باركر ، 47 سنة ، أن لديها بعض “الأخبار المهمة جدًا” .

سألت كورتني أختها على الفور ، مازحة: “أنت حامل؟”. لتجيب كيم “لا” قبل أن تردف “ممن سأكون حاملا؟”.

ولكن قبل أن يتمكن أي شخص آخر من المداخلة، أجابت كيم على السؤال بنفسها قائلة: “أواعد 500 شخص”.

ليست جادة

دخلت كورتني ، وكلوي ، وكريس في نوبات من الضحك كون عائلتها تعرف العدد المحتمل لإمكانيات المواعدة بعد انفصالها العلني عن الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون ، 29 عامًا.

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علق أحد المتابعين عبر تويتر على المزحة قائلا: “ليست كيم التي تطلق النكات حول تاريخها في المواعدة. مضحك جدا”.

بينما كتب مشاهد آخر لكيم كارداشيان: “لا يمكنني انتظار سلسلة الأخبار. هيا بنا انطلقوا.”

لاحظ شخص ثالث: “لا يمكنك الانتظار لرؤية كيف ستبدأ دراما علاقة كيم وبيت”. كما أضاف شخص آخر: “إنها” من ، الـ500 شخص الذين أواعدهم؟ “بالنسبة لي. كيم ليست جادة”.

حب واحترام

يأتي ذلك بعد أن قررا كيم وبيت ديفيدسون ، اللذان سبق لهما السير معًا في حفل “ميت جالا 2022” ، أن يكونا أصدقاء فقط بعد أن عانوا من صعوبة تنسيق جداول عملهم المتضاربة.

على الرغم من الانفصال ، قال العشيقان السابقان دائمًا إنهما لا يزالان يتمتعان “بالكثير من الحب والاحترام لبعضهما البعض”.

حتى أن مصدرًا مقربًا من كيم كارداشيان اعترف مؤخرًا بأنها مستعدة للعودة إلى المواعدة.

وقال المصدر: “كيم أكثر انفتاحًا على المواعدة مرة أخرى وتبرز نفسها هناك”.

وفي حديثه إلى Entertainment Tonight ، أضاف المصدر المطلع: “إنها تشعر بالراحة والثقة وهي في مكان رائع”.

ارتبطت كيم وبيت ديفيدسون لأول مرة في أكتوبر 2021.

بحلول نوفمبر من ذلك العام ، أخذ الثنائي رباطهما إلى المستوى التالي وأصبح علاقتهما رسمية.