الأحد, مايو 14, 2023
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كيف يمكنك أن تبطئ شيخوخة القناة الهضمية لتعيش لفترة أطول.. العلماء يجيبون

"هذه الدراسة تدفع العلماء أيضًا إلى دراسة الأمراض المرتبطة بقصر التيلومير مثل السرطان"

كتب معالي بن عمر
الخلايا المعوية watanserb.com
الخلايا المعوية
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وطن-أظهرت دراسة حديثة أنه من خلال تغيير تعبير الجين في الخلايا المعوية، يمكن إبطاء شيخوخة هذا العضو وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع لأسماك الزرد، وهذا من شأنه أن يكون طريق واعد لمكافحة الشيخوخة البشرية، بحسب ما أفاد به تقرير نشره موقع “فوتورا سيونس” الفرنسي.

ولكن، هل إبطاء شيخوخة عضو واحد كافٍ للحفاظ على كائن حي بأكمله؟ هذا هو السؤال الذي طرحه باحثون من المركز القومي للبحث العلمي CNRS، الذين استهدفوا في دراستهم وظائف الأمعاء، والتي نُشرت في مجلّة Nature Aging.

إبطاء الشيخوخة من خلال القناة الهضمية
إبطاء الشيخوخة من خلال القناة الهضمية

وفي الواقع، قد تنجم الشيخوخة عن زيادة التهاب الأمعاء التي تعتبر “الدماغ الثاني للأمعاء”، إذ بمرور الوقت، يتقلّص دور الجهاز الهضمي، ما يسمح لبعض الجزيئات غير المرغوب فيها بالمرور ، الأمر الذي يتسبب في شيخوخة الجسم بسرعة أكبر.

وعلاوة على ذلك، فإن الأمعاء هي أحد الأعضاء التي يقصر فيها التيلوميرات– الذي يعتبر قصرها سمة من سمات الشيخوخة- بشكل أسرع من باقي الأعضاء، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

إنتاج الإنزيم تيلوميراز في أسماك الزرد

في هذا الشأن، أجرى الباحثون دراستهم على سمك الزرد، الذي يتشابه وراثيًا مع البشر، كما أشار فريق البحث إلى أن هذا النوع من الأسماك يشارك الإنسان في 70% من الحمض النووي، وكثير من الأعضاء الداخلية. وقاموا بإدخال جزء من الحمض النووي في الحيوان للسماح للخلايا المعوية بإنتاج الإنزيم المسؤول عن إطالة التيلوميرات. لم يقتصر الأمر على تباطؤ تدهور الأمعاء، ولكن أيضًا شيخوخة الأعضاء البعيدة مثل الجهاز التناسلي وتكوين الدم (التي تنتج خلايا الدم، مثل نخاع العظام).

وبالتالي، تبيّن من خلال الدراسة أن تنشيط تعبير التيلوميراز الخاص بالأمعاء والذي يؤدي إلى استطالة التيلومير كافٍ لمواجهة الشيخوخة في أسماك الزرد.

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وختم الموقع بالقول، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه النتائج الجيدة تتناسب مع البشر، فضلا أن هذه الدراسة تدفع العلماء أيضًا إلى دراسة الأمراض المرتبطة بقصر التيلومير مثل السرطان، والتنكس العصبي، وأمراض المناعة والجهاز الهضمي.

القناة الهضمية
القناة الهضمية
المصدرفوتورا سيونس-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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