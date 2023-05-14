كيف يمكنك أن تبطئ شيخوخة القناة الهضمية لتعيش لفترة أطول.. العلماء يجيبون

- Advertisement -

وطن-أظهرت دراسة حديثة أنه من خلال تغيير تعبير الجين في الخلايا المعوية، يمكن إبطاء شيخوخة هذا العضو وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع لأسماك الزرد، وهذا من شأنه أن يكون طريق واعد لمكافحة الشيخوخة البشرية، بحسب ما أفاد به تقرير نشره موقع “فوتورا سيونس” الفرنسي.

ولكن، هل إبطاء شيخوخة عضو واحد كافٍ للحفاظ على كائن حي بأكمله؟ هذا هو السؤال الذي طرحه باحثون من المركز القومي للبحث العلمي CNRS، الذين استهدفوا في دراستهم وظائف الأمعاء، والتي نُشرت في مجلّة Nature Aging.

وفي الواقع، قد تنجم الشيخوخة عن زيادة التهاب الأمعاء التي تعتبر “الدماغ الثاني للأمعاء”، إذ بمرور الوقت، يتقلّص دور الجهاز الهضمي، ما يسمح لبعض الجزيئات غير المرغوب فيها بالمرور ، الأمر الذي يتسبب في شيخوخة الجسم بسرعة أكبر.

وعلاوة على ذلك، فإن الأمعاء هي أحد الأعضاء التي يقصر فيها التيلوميرات– الذي يعتبر قصرها سمة من سمات الشيخوخة- بشكل أسرع من باقي الأعضاء، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

إنتاج الإنزيم تيلوميراز في أسماك الزرد

في هذا الشأن، أجرى الباحثون دراستهم على سمك الزرد، الذي يتشابه وراثيًا مع البشر، كما أشار فريق البحث إلى أن هذا النوع من الأسماك يشارك الإنسان في 70% من الحمض النووي، وكثير من الأعضاء الداخلية. وقاموا بإدخال جزء من الحمض النووي في الحيوان للسماح للخلايا المعوية بإنتاج الإنزيم المسؤول عن إطالة التيلوميرات. لم يقتصر الأمر على تباطؤ تدهور الأمعاء، ولكن أيضًا شيخوخة الأعضاء البعيدة مثل الجهاز التناسلي وتكوين الدم (التي تنتج خلايا الدم، مثل نخاع العظام).

وبالتالي، تبيّن من خلال الدراسة أن تنشيط تعبير التيلوميراز الخاص بالأمعاء والذي يؤدي إلى استطالة التيلومير كافٍ لمواجهة الشيخوخة في أسماك الزرد.

- Advertisement -

وختم الموقع بالقول، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه النتائج الجيدة تتناسب مع البشر، فضلا أن هذه الدراسة تدفع العلماء أيضًا إلى دراسة الأمراض المرتبطة بقصر التيلومير مثل السرطان، والتنكس العصبي، وأمراض المناعة والجهاز الهضمي.