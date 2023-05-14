في الصورة 5 خيول.. لديك عيون صقر إذا اكتشفتها في 11 ثانية

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وطن- هناك 5 خيول في الصورة. فقط أولئك الذين لديهم معدل ذكاء مرتفع يمكنهم العثور على 5 خيول مخفية في 11 ثانية. هل أنت واحد منهم؟ حاول الآن!

ألعاب الوهم البصري هي أنواع من الألعاب التي تستخدم تأثيرات بصرية لخداع العقل والعين.

تعتمد هذه الألعاب على مبادئ علمية مثل التباين والتناظر والتوهج والحركة والنفاذية، وغيرها من الظواهر التي تؤثر على إدراكنا للصورة.

تساعد هذه الألعاب على تطوير القدرات المعرفية وتحفيز أماكن معينة في الدماغ. كما تمنحنا فرصة لاكتشاف الصراع بين الإدراك والواقع داخل عقولنا.

إذا كنت من محبي ألعاب الوهم البصري، فإن التحدي المُرفق في الصورة أدناه سيسلّيك بالتأكيد.

الأفراد الذين يمارسون ألعاب الوهم البصري على أساس منتظم، يميلون إلى امتلاك قدرات أفضل في حل المشكلات ومهارات الملاحظة من أقرانهم.

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هل لديك مهارات مراقبة ممتازة؟

دعنا نكتشف الآن!

اعثر على 5 خيول في 11 ثانية

في الصورة المُرفقة، يمكنك رؤية لوحة جميلة للخيول تم إنشاؤها بواسطة الرسامة الأمريكية “لبيف دوليتل، وتبدو تفاصيلها مثيرة للفضول.

في اللوحة المرفقة (المأخوذة عن موقع JagranJosh) يمكننا رؤية الخيول على خلفية من الثلج. مهمتك هي تحديد 5 خيول في اللوحة خلال 11 ثانية.

في المحاولة الأولى، يبدو أن هناك ثلاثة أو أربعة خيول. لكن هناك خمسة خيول في الصورة.

يُقدم هذا التحدي فرصة جيدة لاختبار مدى اهتمامك بالتفاصيل والانتباه.

باختصار، إنها طريقة ممتازة لاختبار مهاراتك في الملاحظة.

التحدي على درجة من التعقيد، حتى أنه الكثيرين من رواد هذا النوع من الألعاب حول العالم في حيرة من أمرهم.

فقط النخبة منهم تمكن من تحديد جميع الخيول الخمسة في 11 ثانية. هل أنت واحد منهم؟

هيا.. أسرع؛ الوقت ينفذ.

هل رصدت الخيول؟.. بضع ثوان متبقية. ثلاثة…اثنين… واحد… و…انتهى الوقت.

كم عدد الخيول التي اكتشفتها؟.. هل أنت فضولي لمعرفة مكان الخيول؟

لا تقلق، لقد قمنا بتحديدها لك.

أوجد 5 خيول في 11 ثانية – الحل

يُمكن رؤية الخيول الخمسة وهي تشغل الجوانب اليسرى والوسطى واليمنى من الصورة.

حصان واحد يواجه الجانب الأيسر، في الوسط يوجد حصانان وحصان رابع أسفل رأسيهما، ويمكن رؤية الُمهر الصغير على الجانب الأيمن من الصورة.