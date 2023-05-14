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في الصورة 5 خيول.. لديك عيون صقر إذا اكتشفتها في 11 ثانية

تساعد ألعاب الوهم البصري على تطوير القدرات المعرفية وتحفيز أماكن معينة في الدماغ

كتب فهمي الورغمي
اكتشاف الخيول في الصورة watanserb.com
اكتشاف الخيول في الصورة
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وطن- هناك 5 خيول في الصورة. فقط أولئك الذين لديهم معدل ذكاء مرتفع يمكنهم العثور على 5 خيول مخفية في 11 ثانية. هل أنت واحد منهم؟ حاول الآن!

ألعاب الوهم البصري هي أنواع من الألعاب التي تستخدم تأثيرات بصرية لخداع العقل والعين.

تعتمد هذه الألعاب على مبادئ علمية مثل التباين والتناظر والتوهج والحركة والنفاذية، وغيرها من الظواهر التي تؤثر على إدراكنا للصورة.

تساعد هذه الألعاب على تطوير القدرات المعرفية وتحفيز أماكن معينة في الدماغ. كما تمنحنا فرصة لاكتشاف الصراع بين الإدراك والواقع داخل عقولنا.

إذا كنت من محبي ألعاب الوهم البصري، فإن التحدي المُرفق في الصورة أدناه سيسلّيك بالتأكيد.

الأفراد الذين يمارسون ألعاب الوهم البصري على أساس منتظم، يميلون إلى امتلاك قدرات أفضل في حل المشكلات ومهارات الملاحظة من أقرانهم.

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هل لديك مهارات مراقبة ممتازة؟

دعنا نكتشف الآن!

اكتشاف الخيول في الصورة
اكتشاف الخيول في الصورة

اعثر على 5 خيول في 11 ثانية

في الصورة المُرفقة، يمكنك رؤية لوحة جميلة للخيول تم إنشاؤها بواسطة الرسامة الأمريكية “لبيف دوليتل، وتبدو تفاصيلها مثيرة للفضول.

في اللوحة المرفقة (المأخوذة عن موقع JagranJosh) يمكننا رؤية الخيول على خلفية من الثلج. مهمتك هي تحديد 5 خيول في اللوحة خلال 11 ثانية.

في المحاولة الأولى، يبدو أن هناك ثلاثة أو أربعة خيول. لكن هناك خمسة خيول في الصورة.

يُقدم هذا التحدي فرصة جيدة لاختبار مدى اهتمامك بالتفاصيل والانتباه.

باختصار، إنها طريقة ممتازة لاختبار مهاراتك في الملاحظة.

التحدي على درجة من التعقيد، حتى أنه الكثيرين من رواد هذا النوع من الألعاب حول العالم في حيرة من أمرهم.

فقط النخبة منهم تمكن من تحديد جميع الخيول الخمسة في 11 ثانية. هل أنت واحد منهم؟

هيا.. أسرع؛ الوقت ينفذ.

هل رصدت الخيول؟.. بضع ثوان متبقية. ثلاثة…اثنين… واحد… و…انتهى الوقت.

كم عدد الخيول التي اكتشفتها؟.. هل أنت فضولي لمعرفة مكان الخيول؟

لا تقلق، لقد قمنا بتحديدها لك.

أوجد 5 خيول في 11 ثانية – الحل

اكتشاف الخيول في الصورة
اكتشاف الخيول في الصورة

يُمكن رؤية الخيول الخمسة وهي تشغل الجوانب اليسرى والوسطى واليمنى من الصورة.

حصان واحد يواجه الجانب الأيسر، في الوسط يوجد حصانان وحصان رابع أسفل رأسيهما، ويمكن رؤية الُمهر الصغير على الجانب الأيمن من الصورة.

المصدرموقع JagranJosh، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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