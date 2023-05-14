الأحد, مايو 14, 2023
الرئيسيةحياتنافيديو إباحي في مدرجات مباراة بيسبول وغضب عارم
حياتنا

فيديو إباحي في مدرجات مباراة بيسبول وغضب عارم

مشجعة أدت رقصة مثيرة مع شخص آخر وأجرت حركات إباحية

كتب خالد السعدي
مشجعة مثيرة في مباراة بيسبول watanserb.com
- Advertisement -

وطن – تُعرف لعبة البيسبول بأنها لعبة لا يركز فيها الجمهور دائمًا بشكل كامل على اللعبة نفسها طوال الوقت، وغالبًا ما يبحث المتفرجون عن عوامل جذب أخرى خارج الأحداث في الملعب.

قبل أيام، شعر مشجعو لعبة البيسبول بالغضب من مقطع فيديو من مدرجات نادي فيلادلفيا فيليز الأمريكي، حيث شوهدت أنثى مشجعة تلوح في الأفق فوق الشخص المجاور لها وتعطيه “رقصة مثيرة” في منتصف المدرجات، وهي تكشف عن الجزء العلوي من حمالة صدرها.

حقق مقطع الفيديو رواجا كبيرا، وأثار حالة واسعة من الغضب في الولايات المتحدة، من تصرف المشجعة التي اتضح أن اسمها هو Adriana Fabi ، التي تصف نفسها بـ “الفوضى الساخنة” على Instagram.

متابعون جدد

ومنذ نشر الفيديو ، حصلت المشجعة على الآلاف من المتابعين الجدد على Instagram و TikTok. وكتبت: “بدأ الجميع هنا في متابعي لأنهم اعتقدوا أنني كنت أحاول إغواء رجل ، وليس صديقي المفضل”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Hot mess (@adriennefabii)

- Advertisement -
المشجعة Adriana Fabi التي أدت رقصة مثيرة على مدرحات مباراة بيسبول

ومنذ ذلك الحين ، حاولت بالطبع الاستفادة من لحظة شهرتها القصيرة ، ورفعت صورة أخرى من المدرجات ، مع تسمية توضيحية تقول “المعجبة المفضلة لديك في الدعارة”.

البيسبول لعبة تاريخية عريقة منتشرة بقوة في أمريكا الشمالية

والبيسبول رياضة يعود تاريخها إلى عام 1744 وكانت أشكال اللعبة موجودة حتى العصر الحديث، وهي منتشرة بقوة في أمريكا الشمالية وكندا واليابان لكن يتم لعب اللعبة في جميع أنحاء العالم.

وتضم لعبة البيسبول فريقين من 9 لاعبين، ويتكون كل فريق من الرامي والصياد ورجل القاعدة الأول ورجل القاعدة الثاني والثالث والرابع حيث يتكون الملعب من أربعة قواعد وثلاثة لاعبي الدفاع في الميدان الأيسر والميدان الأوسط والجانب الأيمن.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الانتخابات التركية.. هجوم حاد على قناة العربية السعودية بسبب “فيديو غير مهني”

“عليه حكم غيابي ومخاوف من انتهاكات بالغة”.. هل تسلمت الإمارات المعتقل خلف الرميثي؟

مي العيدان مصدومة مما فعله أحمد بدير بها فجأة: “قسما بالله ما أسامحك لا حي ولا ميت”! (فيديو)

كيف يمكنك أن تبطئ شيخوخة القناة الهضمية لتعيش لفترة أطول.. العلماء يجيبون

هذه هي الأسباب وراء فشلك في الحصول على وظيفة!

الانتخابات التركية تحاصر أكاديميا إماراتيا مقربا من ابن زايد على حلبة السخرية.. ما القصة؟

11 شيئًا يستطيع أن يلاحظه الأشخاص ذوو الذكاء العاطفي العالي في المحادثات دون غيرهم..

رقص إباحي في المدرسة يتسبب بأزمة لمعلمة برازيلية مثيرة! (شاهد)

أفضل 5 وجهات للسفر ننصحك بزيارتها في أوروبا

دليلك الشامل عن الانتخابات الرئاسية التركية.. أكبر تحدٍ سياسي لأردوغان

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC