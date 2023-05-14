فيديو إباحي في مدرجات مباراة بيسبول وغضب عارم

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وطن – تُعرف لعبة البيسبول بأنها لعبة لا يركز فيها الجمهور دائمًا بشكل كامل على اللعبة نفسها طوال الوقت، وغالبًا ما يبحث المتفرجون عن عوامل جذب أخرى خارج الأحداث في الملعب.

قبل أيام، شعر مشجعو لعبة البيسبول بالغضب من مقطع فيديو من مدرجات نادي فيلادلفيا فيليز الأمريكي، حيث شوهدت أنثى مشجعة تلوح في الأفق فوق الشخص المجاور لها وتعطيه “رقصة مثيرة” في منتصف المدرجات، وهي تكشف عن الجزء العلوي من حمالة صدرها.

The action wasn’t just on the field at the Phillies game today pic.twitter.com/EwlGpBC5RX — Crossing Broad (@CrossingBroad) May 10, 2023

حقق مقطع الفيديو رواجا كبيرا، وأثار حالة واسعة من الغضب في الولايات المتحدة، من تصرف المشجعة التي اتضح أن اسمها هو Adriana Fabi ، التي تصف نفسها بـ “الفوضى الساخنة” على Instagram.

متابعون جدد

ومنذ نشر الفيديو ، حصلت المشجعة على الآلاف من المتابعين الجدد على Instagram و TikTok. وكتبت: “بدأ الجميع هنا في متابعي لأنهم اعتقدوا أنني كنت أحاول إغواء رجل ، وليس صديقي المفضل”.

View this post on Instagram A post shared by Hot mess (@adriennefabii)

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ومنذ ذلك الحين ، حاولت بالطبع الاستفادة من لحظة شهرتها القصيرة ، ورفعت صورة أخرى من المدرجات ، مع تسمية توضيحية تقول “المعجبة المفضلة لديك في الدعارة”.

البيسبول لعبة تاريخية عريقة منتشرة بقوة في أمريكا الشمالية

والبيسبول رياضة يعود تاريخها إلى عام 1744 وكانت أشكال اللعبة موجودة حتى العصر الحديث، وهي منتشرة بقوة في أمريكا الشمالية وكندا واليابان لكن يتم لعب اللعبة في جميع أنحاء العالم.

وتضم لعبة البيسبول فريقين من 9 لاعبين، ويتكون كل فريق من الرامي والصياد ورجل القاعدة الأول ورجل القاعدة الثاني والثالث والرابع حيث يتكون الملعب من أربعة قواعد وثلاثة لاعبي الدفاع في الميدان الأيسر والميدان الأوسط والجانب الأيمن.