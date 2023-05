فيديو إباحي في مدرجات مباراة بيسبول وغضب عارم

- Advertisement -

وطن – تُعرف لعبة البيسبول بأنها لعبة لا يركز فيها الجمهور دائمًا بشكل كامل على اللعبة نفسها طوال الوقت، وغالبًا ما يبحث المتفرجون عن عوامل جذب أخرى خارج الأحداث في الملعب.

قبل أيام، شعر مشجعو لعبة البيسبول بالغضب من مقطع فيديو من مدرجات نادي فيلادلفيا فيليز الأمريكي، حيث شوهدت أنثى مشجعة تلوح في الأفق فوق الشخص المجاور لها وتعطيه “رقصة مثيرة” في منتصف المدرجات، وهي تكشف عن الجزء العلوي من حمالة صدرها.

The action wasn’t just on the field at the Phillies game today pic.twitter.com/EwlGpBC5RX

— Crossing Broad (@CrossingBroad) May 10, 2023