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الهدهد

فجر مفاجأة بالفيديو.. باسل خير يكشف أسباب طلاقه من لمى الأصيل

قال إن من أسباب طلاقه من لمى أنه لم يكن هو وأولاده من أولوياتها بل أولوياتها هي "الانستغرام" و"الموبايل" والخروج والعزائم -حسب تعبيره-

كتب خالد الأحمد
لمى الأصيل وباسل خير watanserb.com
لمى الأصيل وباسل خير
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وطن- في أول تعليق على تصريحات البلوجر السورية “لمى الأصيل”، وانفعالها الشديد أثناء الحديث عن طليقها “باسل خير”، رد الثاني في مقطع فيديو نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي موضحاً أن طلاقه من لمى لم يكن بسبب أحد، بل كان نتيجة تراكمات ومشاكل عائلية امتدت لثلاث سنوات، ولم يأخذ أحد مكان أحد-كما قال-

وأضاف باسل خير بنبرة هادئة على عكس زوجته السابقة لمى الأصيل، أن من أسباب الطلاق أنه لم يكن هو وأولاده من أولويات طليقته بل أولوياتها هي “الأنستغرام” و”الموبايل” والخروج والعزائم والمؤامرات والكروبات -حسب تعبيره-

وظل خلال هذه السنوات -كما يقول- يخرج بنفسه مع الأولاد ويوصلهم إلى المدرسة بمفرده، دون أن تخرج معهم، حتى أنه يطعمهم ويهتم بهم بنفسه.

وكشف خير أن لمى تتحدث مع أحد الشباب “صانع محتوى” بطريقة غير جيدة “ولا يجوز أن تحدث بين امرأة متزوجة وشاب، وسمحت لهذا الشاب بالتدخل في أدق التفاصيل، والتحدث بطريقة مسيئة عن زوجها.”

لمى الأصيل وباسل خير
لمى الأصيل وباسل خير

“هي من اختارت الطلاق”

وأردف باسل خير أن لمى الأصيل “هي من اختارت أن توكل محامياً بعد أن طلبت المشورة من أناس أكابر”، وكشف أن طليقته دفعت 20 ألف دولار من أمواله للمحامي وزعمت أن المبلغ استثمار وستحصل على أرباح منه.

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وتزوجت لمى الأصيل من زوجها باسل خير في عام 2011، وعرف الجمهور باسل خير من خلال ظهوره في فيديوهات زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلك ليست أول مشكلة حدثت بين الثنائي، حيث واجه لمى الأصيل وباسل خير العديد من المشاكل، واتهمته بالخيانة أكثر من مرة، كما رفعت عليه دعوى قضائية، واتهمته بالزواج من فتاة تصغره بـ 15 عامًا.

لمى الأصيل وباسل خير
لمى الأصيل وباسل خير

تفاصيل طلاق لمى الأصيل وباسل خير

وعن تفاصيل طلاقها من زوجها باسل خير أفاد نشطاء على “السوشيال ميديا” أن لمى طالبت بنصف ثروة زوجها السابق، وذلك بحكم حصولها على الجنسية الأمريكية، والذي يعطي الحق للزوجة المطلقة حصولها على نصف ثروة الرجل.

وكانت صانعة المحتوى السورية “لمى الأصيل” قد خرجت أمس في مقطع فيديو وهي تبكي وتصرخ بعد انتشار خبر زواج طليقها من فتاة تدعى “دانية الريحاوي” وتتحدث عن زوجها السابق بانفعال شديد وغضب، مهددة بفضح المستور على الملأ قبل أن تقوم بحذف الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم خلال ساعات قليلة.

وبدت لمى الأصيل في مقطع الفيديو الذي نشرته على حساباتها على “السوشيال ميديا”، وهي تبكي بحرقة وتمسح دموعها لتقول: “ألف مليون مبروك”.

وأضافت أن لديها فساتين اشترتها من الإعلانات غاية في الأناقة وستقيم لزوجها “عرس مطنطن”، حسب تعبيرها.

وتابعت وهي “تكاد تميز من الغيظ”: “انشروا على الفيسبوك والانستغرام وعلى كل مكان بالكرة الأرضية”.

ثم توجهت للمتابعين لتقول دون أن تكفّ عن البكاء: “عم يضحك عليي أنا”.

ووجّهت شتيمة لزوجها وأمه وأخواته. واستدركت: “والله لأفضحكم وتشوفو شي ما شفتوه بحياتكم”.

وظهرت لمى في مشهدٍ لاحق وهي تضرب على صدرها وتقول بنبرة عالية: “أنا شو عملت شو غلطت”. وهدّدت بفضح زوجها قائلة: “في كتير شغلات حتشوفوها وكتير فضايح”.

وختمت لمى الأصيل متوجّهة بالكلام لزوجها وأهله: “اشمتوا فيني أنا باستحق الشماتة”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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