فجر مفاجأة بالفيديو.. باسل خير يكشف أسباب طلاقه من لمى الأصيل

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وطن- في أول تعليق على تصريحات البلوجر السورية “لمى الأصيل”، وانفعالها الشديد أثناء الحديث عن طليقها “باسل خير”، رد الثاني في مقطع فيديو نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي موضحاً أن طلاقه من لمى لم يكن بسبب أحد، بل كان نتيجة تراكمات ومشاكل عائلية امتدت لثلاث سنوات، ولم يأخذ أحد مكان أحد-كما قال-

وأضاف باسل خير بنبرة هادئة على عكس زوجته السابقة لمى الأصيل، أن من أسباب الطلاق أنه لم يكن هو وأولاده من أولويات طليقته بل أولوياتها هي “الأنستغرام” و”الموبايل” والخروج والعزائم والمؤامرات والكروبات -حسب تعبيره-

وظل خلال هذه السنوات -كما يقول- يخرج بنفسه مع الأولاد ويوصلهم إلى المدرسة بمفرده، دون أن تخرج معهم، حتى أنه يطعمهم ويهتم بهم بنفسه.

وكشف خير أن لمى تتحدث مع أحد الشباب “صانع محتوى” بطريقة غير جيدة “ولا يجوز أن تحدث بين امرأة متزوجة وشاب، وسمحت لهذا الشاب بالتدخل في أدق التفاصيل، والتحدث بطريقة مسيئة عن زوجها.”

“هي من اختارت الطلاق”

وأردف باسل خير أن لمى الأصيل “هي من اختارت أن توكل محامياً بعد أن طلبت المشورة من أناس أكابر”، وكشف أن طليقته دفعت 20 ألف دولار من أمواله للمحامي وزعمت أن المبلغ استثمار وستحصل على أرباح منه.

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وتزوجت لمى الأصيل من زوجها باسل خير في عام 2011، وعرف الجمهور باسل خير من خلال ظهوره في فيديوهات زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلك ليست أول مشكلة حدثت بين الثنائي، حيث واجه لمى الأصيل وباسل خير العديد من المشاكل، واتهمته بالخيانة أكثر من مرة، كما رفعت عليه دعوى قضائية، واتهمته بالزواج من فتاة تصغره بـ 15 عامًا.

تفاصيل طلاق لمى الأصيل وباسل خير

وعن تفاصيل طلاقها من زوجها باسل خير أفاد نشطاء على “السوشيال ميديا” أن لمى طالبت بنصف ثروة زوجها السابق، وذلك بحكم حصولها على الجنسية الأمريكية، والذي يعطي الحق للزوجة المطلقة حصولها على نصف ثروة الرجل.

وكانت صانعة المحتوى السورية “لمى الأصيل” قد خرجت أمس في مقطع فيديو وهي تبكي وتصرخ بعد انتشار خبر زواج طليقها من فتاة تدعى “دانية الريحاوي” وتتحدث عن زوجها السابق بانفعال شديد وغضب، مهددة بفضح المستور على الملأ قبل أن تقوم بحذف الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم خلال ساعات قليلة.

صانعة المحتوى "لمى الأصيل" تنهار بسبب زواج زوجها عليها 🥲!

pic.twitter.com/GlOMKig3gL — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 13, 2023

وبدت لمى الأصيل في مقطع الفيديو الذي نشرته على حساباتها على “السوشيال ميديا”، وهي تبكي بحرقة وتمسح دموعها لتقول: “ألف مليون مبروك”.

وأضافت أن لديها فساتين اشترتها من الإعلانات غاية في الأناقة وستقيم لزوجها “عرس مطنطن”، حسب تعبيرها.

وتابعت وهي “تكاد تميز من الغيظ”: “انشروا على الفيسبوك والانستغرام وعلى كل مكان بالكرة الأرضية”.

ثم توجهت للمتابعين لتقول دون أن تكفّ عن البكاء: “عم يضحك عليي أنا”.

ووجّهت شتيمة لزوجها وأمه وأخواته. واستدركت: “والله لأفضحكم وتشوفو شي ما شفتوه بحياتكم”.

وظهرت لمى في مشهدٍ لاحق وهي تضرب على صدرها وتقول بنبرة عالية: “أنا شو عملت شو غلطت”. وهدّدت بفضح زوجها قائلة: “في كتير شغلات حتشوفوها وكتير فضايح”.

وختمت لمى الأصيل متوجّهة بالكلام لزوجها وأهله: “اشمتوا فيني أنا باستحق الشماتة”.