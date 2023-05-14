عودة يزن الأسمر مع “شبيه عزيز القزم” تُغضب الجمهور (فيديو)

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وطن- بعد فترة من الغياب والحزن على فقدان أعزّ أصدقائه، عاد “يزن الأسمر” إلى الظهور على تيك توك مع شخص يشبه الراحل “عزيز الأحمد” إلى حدٍّ كبير، وأطلق عليه اسم “زيزو”.

يزن الأسمر يعود مع “زيزو” بعد وفاة “عزيز القزم”

يزن الأسمر هو أحد مشاهير تيك توك وسناب شات، اشتهر لسنوات بين متابعيه بنشر مقاطع فيديو كوميدية وساخرة كان ينشرها مع صديقه عزيز الأحمد، الشهير بـ”عزيز القزم”، الذي تُوفي في يناير/كانون الثاني 2023 بعد معاناة مع المرض.

بعد وفاة عزيز، أعلن يزن اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن كل ما سبق له من مشاركة مقاطع كوميدية وساخرة، “سيذهب مع الأخ الذي لم تلده أمه”، الراحل عزيز.

لكن في مايو/أيار الجاري، عاد يزن إلى الظهور مجدداً على تيك توك مع شخص يشبه الراحل عزيز، وأطلق عليه اسم “زيزو”.

وفي مقطع فيديو متداول، قال يزن إنه يرجو من جمهوره قبول رجوعه وأنه يتمنى أن يزرع البسمة بينهم. طالباً منهم الدعاء لروح عزيز بالرّحمة والمغفرة.

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وفي أول تفاعل بينه وبين صديقه الجديد “زيزو”، ظهر يزن جالساً على أريكة، قبل أن يأتيه “زيزو”، مُرتدياً البِشت والغَترة البيضاء مثبتة فوق رأسه بالعقال.

في تلك اللحظات، ينظر إليه “يزن” ويفرك عينيه من هول الدهشة وكأنه لا يكاد يصدق ما رأت عيناه، للشبه الكبير بينه وبين صديقه الراحل “عزيز”.

وأوضح مقطع فيديو متداول، مشهور السناب “يزن” وهو يجثو على ركبتيه، ليكون واقفاً في نفس مستوى “زيزو”، ويقوم برفع غترته وعقاله من فوق رأسه، ويضع يديه على وجهه.

قبل أن يقوم الأخير بصفعه فجأة على وجهه، ليرُدّ عليه “يزن”، برفعه إلى الأعلى، وإمساكه من ثوبه.

وفي الأثناء، أثار ظهور يزن مع زيزو جدلاً واسعاً على الإنترنت، حيث انقسمت الآراء بين من رحب بعودته ومن اتهمه بالاستغلال والتلاعب بالمشاعر.

ظهور حديث للسنابي الشهير يزن الاسمر. pic.twitter.com/ayHDleKhB8 — Golden Dose (@GoldenDose) May 13, 2023

جدل وانتقادات تُرافق عودة “يزن”

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق سناب الشات، جدلاً واسعاً بعد عودة المدون الشهير “يزن” إلى نشر فيديوهاته على هذه المنصة، بعد غياب دام لأشهر.

وكان يزن قد أعلن في مقطع فيديو، ابتعاده عن الأنظار والسوشيال ميديا بشكل خاص، بعد وفاة صديقه “عزيز القزم“، في 20 يناير/كانون الثاني 2023 بعد معاناة مريرة مع المرض.

وقد أثارت عودة يزن ردود فعل متباينة بين مؤيديه ومعارضيه، فمن جهة هناك من رحّبوا بظهوره مجدداً وأشادوا بمحتوى فيديوهاته، التي تؤكد على روح الدعابة لديه ورغبته في إسعاد كثيرين ورسم البسمة على ملامحهم.

ومن جهة أخرى، هناك من انتقدوا عودته واعتبروها محاولة لإعادة تسويق نفسه والحصول على شهرة ومال، من خلال استغلال الفرصة التي ستُحدثها عودته المفاجئة وأيضاً اختياره لـ”صديق آخر” لمشاركته فيديوهاته يُشبه في ملامحه الراحل عزيز.

وتالياً جاءت بعض التعليقات:

“يزن الأسمر وجائزة المتاجرة بالمعاقين تستمر لقاله شبيه بالمتوفي الله يرحمه”.

#يزن_الاسمر وجائزة المتاجرة بالمعاقين تستمر لقاله شبيه بالمتوفي الله يرحمه pic.twitter.com/Ithv5rvKm9 — حسام (@husam_g) May 13, 2023

“اول ما مات قال بعتزل اعتزال نهائي غاب كم شهر قال العوده محسسني طاش مطاش هو كذا الميا ينتسى بسرعه كان مجرد محتوى لو فعلا غالي عليه ماتحمل اساسا يجلس مع واحد يشبهه لهدرجه قلبه بيوجعه”.

“لقمة العيش صعبة …. ! لاحول ولاقوة إلا بالله لهدرجة هالعالم ماعاد همها إلا المحتوى، توفى صاحبه ولازال مستمر، عطاك الله فرصة من هالمحتوى الهابط الي تعرضه خلاص توب لله !!!”

لقمة العيش صعبة …. !

لاحول ولاقوة إلا بالله لهدرجة هالعالم ماعاد همها إلا المحتوى، توفى صاحبه ولازال مستمر، عطاك الله فرصة من هالمحتوى الهابط الي تعرضه خلاص توب لله !!! — محمد الشهري (@moshehri1) May 14, 2023

“السنابي اللي اسمه يزن الاسمر… اللي كان يطلع مع القزم عزيز الله يرحمه.. حصل له واحد يشبه عزيز ولكن مصري.. قلة المشاهدات وابتعاد الشهرة والمال فحان الوقت لإعادتها”.

“يزن الاسمر ابشركم رجع لمحتواه باستغلال مريض اخر شبيه لعزيز الله يرحمه؟”

“محتوى تجار الانتهازية .. متعاطف مع الضحية الجديدة اللي معاه”.