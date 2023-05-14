الأحد, مايو 14, 2023
الرئيسيةحياتناعودة يزن الأسمر مع "شبيه عزيز القزم" تُغضب الجمهور (فيديو)
حياتنا

عودة يزن الأسمر مع “شبيه عزيز القزم” تُغضب الجمهور (فيديو)

المشهور السعودي "يزن الأسمر" يعود إلى الظهور مجدداً على "تيك توك" مع شخص يشبه إلى حدّ كبير صديقه الراحل "عزيز"

كتب فهمي الورغمي
عودة يزن الأسمر مع شبيه عزيز القزم watanserb.com
عودة يزن الأسمر مع شبيه عزيز القزم
- Advertisement -

وطن- بعد فترة من الغياب والحزن على فقدان أعزّ أصدقائه، عاد “يزن الأسمر” إلى الظهور على تيك توك مع شخص يشبه الراحل “عزيز الأحمد” إلى حدٍّ كبير، وأطلق عليه اسم “زيزو”.

يزن الأسمر يعود مع “زيزو” بعد وفاة “عزيز القزم”

يزن الأسمر هو أحد مشاهير تيك توك وسناب شات، اشتهر لسنوات بين متابعيه بنشر مقاطع فيديو كوميدية وساخرة كان ينشرها مع صديقه عزيز الأحمد، الشهير بـ”عزيز القزم”، الذي تُوفي في يناير/كانون الثاني 2023 بعد معاناة مع المرض.

بعد وفاة عزيز، أعلن يزن اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن كل ما سبق له من مشاركة مقاطع كوميدية وساخرة، “سيذهب مع الأخ الذي لم تلده أمه”، الراحل عزيز.

لكن في مايو/أيار الجاري، عاد يزن إلى الظهور مجدداً على تيك توك مع شخص يشبه الراحل عزيز، وأطلق عليه اسم “زيزو”.

وفي مقطع فيديو متداول، قال يزن إنه يرجو من جمهوره قبول رجوعه وأنه يتمنى أن يزرع البسمة بينهم. طالباً منهم الدعاء لروح عزيز بالرّحمة والمغفرة.

- Advertisement -

وفي أول تفاعل بينه وبين صديقه الجديد “زيزو”، ظهر يزن جالساً على أريكة، قبل أن يأتيه “زيزو”، مُرتدياً البِشت والغَترة البيضاء مثبتة فوق رأسه بالعقال.

في تلك اللحظات، ينظر إليه “يزن” ويفرك عينيه من هول الدهشة وكأنه لا يكاد يصدق ما رأت عيناه، للشبه الكبير بينه وبين صديقه الراحل “عزيز”.

وأوضح مقطع فيديو متداول، مشهور السناب “يزن” وهو يجثو على ركبتيه، ليكون واقفاً في نفس مستوى “زيزو”، ويقوم برفع غترته وعقاله من فوق رأسه، ويضع يديه على وجهه.

قبل أن يقوم الأخير بصفعه فجأة على وجهه، ليرُدّ عليه “يزن”، برفعه إلى الأعلى، وإمساكه من ثوبه.

وفي الأثناء، أثار ظهور يزن مع زيزو جدلاً واسعاً على الإنترنت، حيث انقسمت الآراء بين من رحب بعودته ومن اتهمه بالاستغلال والتلاعب بالمشاعر.

جدل وانتقادات تُرافق عودة “يزن”

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق سناب الشات، جدلاً واسعاً بعد عودة المدون الشهير “يزن” إلى نشر فيديوهاته على هذه المنصة، بعد غياب دام لأشهر.

وكان يزن قد أعلن في مقطع فيديو، ابتعاده عن الأنظار والسوشيال ميديا بشكل خاص، بعد وفاة صديقه “عزيز القزم“، في 20 يناير/كانون الثاني 2023 بعد معاناة مريرة مع المرض.

وقد أثارت عودة يزن ردود فعل متباينة بين مؤيديه ومعارضيه، فمن جهة هناك من رحّبوا بظهوره مجدداً وأشادوا بمحتوى فيديوهاته، التي تؤكد على روح الدعابة لديه ورغبته في إسعاد كثيرين ورسم البسمة على ملامحهم.

ومن جهة أخرى، هناك من انتقدوا عودته واعتبروها محاولة لإعادة تسويق نفسه والحصول على شهرة ومال، من خلال استغلال الفرصة التي ستُحدثها عودته المفاجئة وأيضاً اختياره لـ”صديق آخر” لمشاركته فيديوهاته يُشبه في ملامحه الراحل عزيز.

عودة يزن الأسمر مع شبيه عزيز القزم
عودة يزن الأسمر مع شبيه عزيز القزم

وتالياً جاءت بعض التعليقات:

يزن الأسمر وجائزة المتاجرة بالمعاقين تستمر لقاله شبيه بالمتوفي الله يرحمه”.

“اول ما مات قال بعتزل اعتزال نهائي غاب كم شهر قال العوده محسسني طاش مطاش هو كذا الميا ينتسى بسرعه كان مجرد محتوى لو فعلا غالي عليه ماتحمل اساسا يجلس مع واحد يشبهه لهدرجه قلبه بيوجعه”.

“لقمة العيش صعبة …. ! لاحول ولاقوة إلا بالله لهدرجة هالعالم ماعاد همها إلا المحتوى، توفى صاحبه ولازال مستمر، عطاك الله فرصة من هالمحتوى الهابط الي تعرضه خلاص توب لله !!!”

“السنابي اللي اسمه يزن الاسمر… اللي كان يطلع مع القزم عزيز الله يرحمه.. حصل له واحد يشبه عزيز ولكن مصري.. قلة المشاهدات وابتعاد الشهرة والمال فحان الوقت لإعادتها”.

“يزن الاسمر ابشركم رجع لمحتواه باستغلال مريض اخر شبيه لعزيز الله يرحمه؟”

“محتوى تجار الانتهازية .. متعاطف مع الضحية الجديدة اللي معاه”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

فيديو انهيار لمى الأصيل بعد زواج باسل خير عليها.. صراخ وبكاء هستيري

الهدهد

محمد اسطنبولي.. طفل لبناني توقف قلبه ومات من الرعب بسبب “مقلب”

الهدهد

رهف القحطاني تثير صدمة السعوديين برغبتها خطبة 5 رجال مرة واحدة! (شاهد)

الهدهد

“تحدي الهلوسة على تيك توك” يكتب نهاية طفل بميتة شنيعة (شاهد)

حياتنا

أم جزائرية تحلق شعر ابنتها عبر بث “تيك توك”!

الهدهد

وليد مهساس في بث مباشر مع رونالدو.. حقيقة مقطع اجتاح “تيك توك”

تقارير

ما هي الدول التي حظرت تيك توك TikTok؟ ولماذا أدرج في القائمة السوداء حول العالم؟

حياتنا

سبب طلاق حيدر الفيلي وغدير الفهد بعد زواج 14 يوماً “بمهر كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو”

حياتنا

طلاق حيدر الفيلي وغدير الفهد بعد أسبوعين من تقديمه لها مليار يورو مؤخر صداق! (شاهد)

تقارير

بلومبيرغ: مسوؤل التجسس في الإمارات طحنون بن زايد يشتري حصة في تيك توك وسط مخاوف أمريكية

فيديو

دركية مغربية في وصلة رقص مثيرة بالزي الرسمي على “تيك توك” (فيديو)

الهدهد

مشاهد مثيرة في يوم العلم السعودي.. من فوق السحاب وأخرى من قمة شاهقة (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سعرها حوالي 2 مليون دولار .. هذه فيلا آمبر هيرد الفاخرة في مدريد

وليد الركراكي محبوب أكثر من أشرف حكيمي ورونالدو لهذا السبب

نتائج انتخابات تركيا.. الكفة تميل لـ أردوغان بعد فرز أكثر من نصف الأصوات

والدة رونالدو تخرج عن صمتها وهذا ما كشفته عن انفصال نجلها عن جورجينا

“حائط البراق مِلك للجزائر”.. تقرير يفجر الجدل بين الجزائريين والمغاربة (فيديو)

بفارق كبير.. أردوغان يكتسح نتائج انتخابات تركيا بعد فرز “رُبع” الأصوات

سبب وفاة الفنان محمد خرماشو.. رحيل “أبو حسن” المفاجئ فجع محبيه

فجر مفاجأة بالفيديو.. باسل خير يكشف أسباب طلاقه من لمى الأصيل

نتائج انتخابات تركيا 2023.. ماذا لو فاز كمال كليتشدار أوغلو؟

كامالا هاريس نائبة بايدن في حالة سُكر وفضيحة على الهواء (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC