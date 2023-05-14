ستخلعه إذا لم يلبي رغبتها.. سعودي يبكي وينهار بعد طلب غريب من زوجته (فيديو)

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وطن- على مبدأ شر البلية ما يضحك، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقصة سيدة هددت زوجها بالخلع، إن لم يحقق لها ما تطلبه مما أثار حفيظة الكثير من السعوديين واستيائهم.

والخلع هو قرار صادر من الزوجة تتخذه لمفارقة زوجها من خلال رفع دعوى قضائية تبين أنها قد بغضت زوجها وتريد أن تفارقه، وذلك مع إقرارها أنها مستعدة أن تعيد المهر المقدم من الزوج والتنازل عن كافة حقوقها ومستحقاتها الشرعية.

سعودي يبكي بعدما هددته زوجته بالخلع

وفي الفيديو الذي بثته قناة “الرسالة” السعودية يروي صانع المحتوى “مبارك المبارك”، قصة بكاء صديق له بعد أن هددته زوجته بخلعه في حالة لم يوافق على طلبها ويغير لها أثاث وديكورات المنزل.

وقال المبارك إن صديق له اتصل به وهو يبكي وعندما سأله عن سبب بكائه طلب منه الحضور ورجاه بأن يكلم زوجته.

وعندما استفسر منه عن الموضوع قال له “إنها هددته بأنها ستخلعه إن لم يغير أثاث المنزل، وكشف أن لديها خمسة أولاد ولكنها وضعته بين اختيارين أحلاهما مر وخاصة أنه يعيش في ضائقة مادية.”

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وتابع المبارك أنه تواصل مع الزوجة المحتدة وترجاها أن ترأف بحال زوجها وقال لها إن الحد الإئتماني لزوجها لا يكفي لتحقيق ما تطلب.

وأضاف :”لا يغرك مظاهر الناس والبعض منهم يصطنع السعادة و” الفلة”-حسب قوله- والحقيقة أنه مديون مألوم وفي داخله-كما قال- ضيم لا يعلمه إلا الله.”

وأردف أن كل ما يظهر على “السوشيال ميديا” ليس حقيقياً إلا من رحم ربي وتوجه المبارك لمتابعيه قائلاً:” لا تدمروا حياتكم بسبب بعض المشاهير التافهين”-حسب وصفه-

وبعد بث الفيديو علق مذيع قناة الرسالة “فايز آل عمر”: “والله هذه الدنيا غريبة”

نسب مخيفة للخلع في السعودية

وكانت وزارة العدل السعودية كشفت عام 2021 عن ارتفاع عدد حالات الخلع في السعودية ووصولها إلى نسب مخيفة خلال الآونة الأخيرة.

وصلت عدد حالات خلع الزوج إلى 52 حالة آنذاك ، عكس المألوف والمعتاد عليه، بأن قضايا الخلع في المملكة العربية السعودية نادرة وغير منتشرة.

واحتلت مدينة القصيم الصدارة في قائمة الخلع في المملكة بواقع 17قضية، في حين جاءت مكة المكرمة في المركز الثاني بعدد 14قضية.

وجاءت منطقة الباحة في المركز الثالث بواقع 6قضايا تليها مدينة الرياض بواقع 5 قضايا، والمدينة المنورة بواقع 5قضايا.

في حين سجلت قضيتان في المنطقة الشرقية وعسير وجاءت جازان في المرتبة الأخيرة حيث سجلت قضية واحدة فقط.