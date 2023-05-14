الإثنين, مايو 15, 2023
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حياتنا

رونالدو يغضب من التيك توكر السعودي “قعيد المجد” ويطرده من المكان (شاهد)

رونالدو كان قد احتد غضبا قبل أيام على أحد إداريي نادي الخليج التقاط صورة سيلفي معه

كتب شيراز ماضي
رونالدو وقعيد المجد watanserb.com
رونالدو يطرد التيك توكر السعودي قعيد المجد
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وطن – تسبب تطفل التيك توكر السعودي قعيد المجد بغضب واستياء لاعب ندي النصر كريستيانو رونالدو.

وبحسب فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل، ظهر التيك توكر “قعيد المجد” وهو يتطفل على “رونالدو” خلال انتظاره على عربة “الجولف” برفقة أشخاص سعوديين آخرين ويقوم بسؤاله عن عن حاله.

ووفقا للفيديو، فإن تطفل “قعيد المجد” أثار غضب واستياء لاعب النصر، كرستيانو رونالدو، خاصة ونه يقوم بتصويره.

وأظهر الفيديو علامات الغضب وعدم الارتياح من قبل “رنالدو”، الذي نظر إلى قعيد المجد بطريقة استنكارية غريبة، خاصة وأنه يقوم بتصويره.

وتعبيرا عن غضبه، قام كريستيانو رونالدو بالتشويح بيدها مطالبا إياه بمغادرة المكان.

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استياء المغردين من تصرف قعيد المجد

من جانبهم، أبدى المغردون استيائهم مما فعله قعيد المجد مع رنالدو، مؤكدين بأنه يستحق ما جرى له.
وفي هذا السياق، قال مغرد معبرا عن استيائه من قعيد المجد:” ثقيل طينه هالقعود الأملح”.

وقالت المغردة “ميرا” منتقد الأسلوب الذي يتبعه قعيد المجد للشهرة، قائلة:” ماوصل ذا المرحله الا بالغلاسه.”

وقل آخر:” مالوم كرستيانو . قعيد كانه خكري بنقالي”.

أما عبدالإله العمري فقال:” يحسبه راعي”.

وقال المغرد “عبدالرحمن” مستنكرا تطفل قعيد المجد على رونالدو:” ودك بنعله طرده”.

رونالدو يحتد على إداري في نادي الخليج

وتأتي غضبة “رونالدو” هذه بعد أيم من توثيق مقطع فيديو، لحظات غضب النجم البرتغالي ، في أعقاب تعثّر نادي النصر بالتعادل مع نادي الخليج في بطولة الدوري، ما يقلّص من فرص “العالمي” من التتويج بالبطولة.

وبعد المباراة، حاول أحد إداريي نادي الخليج التقاط صورة سيلفي مع رونالدو، إلا أنّ الدون ظهر منفعلاً جداً ودفع “الإداري” بعنف، واحتدّ عليه رافضاً التصوير معه.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي

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