رونالدو يغضب من التيك توكر السعودي “قعيد المجد” ويطرده من المكان (شاهد)

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وطن – تسبب تطفل التيك توكر السعودي قعيد المجد بغضب واستياء لاعب ندي النصر كريستيانو رونالدو.

وبحسب فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل، ظهر التيك توكر “قعيد المجد” وهو يتطفل على “رونالدو” خلال انتظاره على عربة “الجولف” برفقة أشخاص سعوديين آخرين ويقوم بسؤاله عن عن حاله.

ووفقا للفيديو، فإن تطفل “قعيد المجد” أثار غضب واستياء لاعب النصر، كرستيانو رونالدو، خاصة ونه يقوم بتصويره.

وأظهر الفيديو علامات الغضب وعدم الارتياح من قبل “رنالدو”، الذي نظر إلى قعيد المجد بطريقة استنكارية غريبة، خاصة وأنه يقوم بتصويره.

وتعبيرا عن غضبه، قام كريستيانو رونالدو بالتشويح بيدها مطالبا إياه بمغادرة المكان.

كريستيانو غاضب من التيك توكر قعيد pic.twitter.com/gYlxzy1YbG — Trend pase (@trend_pase) May 15, 2023

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استياء المغردين من تصرف قعيد المجد

من جانبهم، أبدى المغردون استيائهم مما فعله قعيد المجد مع رنالدو، مؤكدين بأنه يستحق ما جرى له.

وفي هذا السياق، قال مغرد معبرا عن استيائه من قعيد المجد:” ثقيل طينه هالقعود الأملح”.

ثقيل طينه هالقعود الأملح 💜💜😂 — جورجنيو العطوي (@zcj) May 15, 2023

وقالت المغردة “ميرا” منتقد الأسلوب الذي يتبعه قعيد المجد للشهرة، قائلة:” ماوصل ذا المرحله الا بالغلاسه.”

ماوصل ذا المرحله الا بالغلاسه. — ميرا (@mera9499) May 15, 2023

وقل آخر:” مالوم كرستيانو . قعيد كانه خكري بنقالي”.

مالوم كرستيانو . قعيد كانه خكري بنقالي — تحت الصيانة (@fff__1616) May 15, 2023

أما عبدالإله العمري فقال:” يحسبه راعي”.

يحسبه راعي — عبدالاله العَمري (@teetojooj) May 15, 2023

وقال المغرد “عبدالرحمن” مستنكرا تطفل قعيد المجد على رونالدو:” ودك بنعله طرده”.

ودك بنعله طرده — 💛 NFC عبدالرحمن (@abdalrhmnn9) May 15, 2023

رونالدو يحتد على إداري في نادي الخليج

وتأتي غضبة “رونالدو” هذه بعد أيم من توثيق مقطع فيديو، لحظات غضب النجم البرتغالي ، في أعقاب تعثّر نادي النصر بالتعادل مع نادي الخليج في بطولة الدوري، ما يقلّص من فرص “العالمي” من التتويج بالبطولة.

وبعد المباراة، حاول أحد إداريي نادي الخليج التقاط صورة سيلفي مع رونالدو، إلا أنّ الدون ظهر منفعلاً جداً ودفع “الإداري” بعنف، واحتدّ عليه رافضاً التصوير معه.