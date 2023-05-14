الأحد, مايو 14, 2023
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رقص إباحي في المدرسة يتسبب بأزمة لمعلمة برازيلية مثيرة! (شاهد)

لا يُعرف أين كانت آخر مرة تُدرس فيها فيريرا التي تقول إنها حاصلة على شهادة في علم الأحياء

كتب رفيف عبدالله
رقص إباحي في المدرسة يتسبب بأزمة لمعلمة برازيلية مثيرة! (شاهد) watanserb.com
سيبلي فيريرا
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وطن– أفادت تقارير إعلامية، أن معلمة برازيلية، ونجمة OnlyFans طُردت بعد تصويرها وهي ترقص مع طلابها في الفصل.

حركات جنسية مثيرة

حصلت سيبلي فيريرا، من البرازيل، على ملايين المشاهدات حين نشرت مقاطع فيديو لها ولطلابها، وهم يؤدون حركات جنسية مثيرة على تيك توك وانستجرام.

في المقاطع ، يمكن رؤية المعلمة البرازيلية سيبلي فيريرا بشكل استفزازي وهي تتأرجح وترقص بجانب الطلاب بالقرب من اللوحة البيضاء الخاصة بشرح الدروس.

أحدث رقصات TikTok المثيرة لسيبيلي فيريرا

يُذكر أنها طُردت الآن من المدرسة التي كانت تعمل فيها ، والتي لم يتم ذكر اسمها بحسب صحيفة “ديلي ستار“.

انتقادات

فيريرا ، التي لديها 9.8 مليون متابع على تيك توك و 1.2 مليون على انستجرام ، تنشر أيضًا صورًا لها في ملابس مثيرة وبيكيني.

على الرغم من أن الملايين من الناس يدعمونها ، إلا أنها تعرضت لانتقادات عبر الإنترنت بسبب كشفها عن ملابس العمل التي يعتبرها البعض غير مناسبة للفصل الدراسي.

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معلمة برازيلية
المعلم البرازيلية وأحد طلابها

في أحد مقاطع الفيديو ، يمكن رؤيتها وهي ترتدي فستانًا أخضر قصيرًا بينما كانت ترتدي قمصانًا وسراويل قصيرة في العديد من الفيديوهات الأخرى.

وسيلة تواصل!

وبحسب ما ورد قالت إن روتينها في الرقص هو وسيلة للتواصل مع طلابها.

تقول المعلمة البرازيلية: “دعاني أحد طلابي للرقص معه ، وقد استمتع الفصل حقًا بالتفاعل”.

معلمة برازيلية
فقرة الرقص

وتابعت سيبلي فيريرا: “بعد ذلك ، بدأ الطلاب الآخرون في طرح الأسئلة أيضًا ، واستفدت من تفاعل واهتمام الطلاب لتطبيق فصولي بجودة أكبر ، لأن الطلاب أكثر اهتمامًا وإثارة”.

المزيد من النقود

ولا يعرف أين كانت آخر مرة تدرس فيها فيريرا ، التي تقول إنها حاصلة على شهادة في علم الأحياء.

يذكر أن لديها أيضًا صفحات على مواقع إباحية أخرى عدا “أونلي فانز“.

وبررت المعلمة البرازيلية الأمر قائلة: “بصفتي امرأة بالغة ، وتحتاج إلى دخل إضافي ، بحثت عن أشكال أخرى لتحقيق الدخل”.

معلمة برازيلية
تحظى سيبلي بشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي

وتابعت: “أمي ، على سبيل المثال ، تعرف ذلك وتتقبله جيدًا. حتى كل امرأة يجب أن تشعر بالحرية والرضا عن جسدها”.

واعترفت فيريرا: “تمنحني الوظيفة في المدرسة مكانًا آمنًا ومستقرًا. ومع ذلك ، فإن المحتوى الخاص بي على الشبكات الاجتماعية يجلب لي نقوداً أكثر بكثير”.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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