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خبير تقني يكشف عن ثلاثة تطبيقات يجب حذفها فوراََ من هواتف آيفون وأندرويد

منها تطبيقات العملات المشفرة

كتب ايمان الباجي
خبير تقني يكشف عن ثلاثة تطبيقات يجب حذفها فوراََ من هواتف آيفون وأندرويد watanserb.com
تطبيقات يجب حذفها فوراََ من هواتف آيفون وأندرويد
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وطن- كشف الخبير أجينكيا ميشرا لصحيفة ذا صن البريطانية عن ثلاثة تطبيقات غير آمنة يجب حذفها من هواتف  آيفون و أندرويد.

بعض التطبيقات خطيرة للتنزيل، ومن المهم توخي الحذر عند اختيار ما تريد تنزيله على هاتفك.

تطبيقات غير مضمونة تطلب استخدام شبكة الواي فاي

تسمح بعض التطبيقات للأشخاص بالاتصال بشبكات Wi-Fi غير الآمنة التي يمكن أن تعرض معلوماتهم الشخصية للخطر.

وقد حذر الخبير ميشرا من أن الشبكات الواي فاي وخاصة العامة يمكن أن تجعل البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة عرضة للقرصنة الإلكترونية والاختراق.

من الأفضل تنزيل التطبيقات من متجر آبل فقط وتوخي الحذر عند تنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة

التطبيقات غير المؤكدة أو غير الرسمية

هذه الأنواع من التطبيقات يمكن أن تأتي مع مخاطر فنية غير خاضعة للإشراف وهو ما يؤدي إلى مخاطر القرصنة.

وقال ميشرا في هذا السياق: “يمكن أن تحتوي التطبيقات غير المتوفرة في متجر التطبيقات الرسمي أو التي لم يتم التحقق منها بواسطة Apple على برامج ضارة أو مخاطر أمنية أخرى”.

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وأضاف:”من الأفضل تنزيل التطبيقات من متجر آبل فقط وتوخي الحذر عند تنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة.”

تطبيقات العملات المشفرة

ينشئ المحتالون أحيانًا منصات تداول عملات مشفرة زائفة أو إصدارات زائفة من محافظ العملات المشفرة الرسمية لخداع الضحايا الغافلين، ولهذا السبب يوصي الخبير بتجنب مثل هذه التطبيقات.

إلى جانب سرقة معلوماتك الشخصية، هذه التطبيقات تؤدي في الواقع إلى خسارة الأموال بسرعة كبيرة.

وقال ميشرا في هذا الإطار: “في حين أن بعض تطبيقات العملات الرقمية يمكن أن تكون مفيدة لإدارة العملات الرقمية أو حتى الإستثمار فيها، فإن البعض الآخر قد يعرض استثمارات المستخدمين للخطر.”

لذا، قبل تنزيل أي تطبيق من المهم البحث جيدا عن أي تطبيق للعملات المشفرة وتوخي الحذر في التعامل مع الاستثمارات.

يمكن لتطبيقات العملات المشفرة أن تسرق معلوماتك الشخصية

من جهة أخرى، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي مستخدمي Gmail و Outlook من توخي الحذر من رسائل البريد الإلكتروني من المحتالين الضارين الراغبين في سرقة الأموال.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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