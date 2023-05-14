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خبيرة تكشف “سر وسحر” الألوان المفضل ارتداؤها وهي 4 ألوان (شاهد)

بحسب خبيرة في علم نفس الألوان، ميشيل لويس، فإنّ "اللون النفسي الأساسي للجهاز العصبي، كما يمكن أن يساعد على الشعور بالسعادة والأمل، أو حتى يساعد على التركيز أكثر على المستقبل"

كتب أنس السالم
الألوان المفضل ارتداؤها watanserb.com
ألون ملابس - تعبيرية
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وطن – نصحت خبيرة في علم نفس الألوان باختيارات يمكن ارتداؤها لإحداث انطباع جيد وتعزيز الثقة بالنفس، مبينة أن ارتداء اللون الأصفر يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالسعادة.

بحسب خبيرة في علم نفس الألوان، ميشيل لويس، فإنّ “اللون النفسي الأساسي للجهاز العصبي، كما يمكن أن يساعد على الشعور بالسعادة والأمل، أو حتى يساعد على التركيز أكثر على المستقبل”. وفق موقع “insider

وفيما يلي قائمة بأبرز 4 ألون وما يحدثه ارتداؤها: 

1.اللون الأزرق (يساعد ارتداؤه في خفض معدل ضربات القلب وضغط الدم)

قالت الخبيرة إن رتداء اللون الأزرق يساعد في خفض معدل ضربات القلب وضغط الدم، مبينة انّ ظلال اللون الأزرق لها تأثيرات مهدئة، وتؤدي الألوان الزرقاء الفاتحة إلى تحفيز التفكير في الإجازات، مما يؤدي إلى عقل أكثر حرية.

اللون الأزرق يساعد ارتداؤه في خفض معدل ضربات القلب وضغط الدم
اللون الأزرق يساعد ارتداؤه في خفض معدل ضربات القلب وضغط الدم

ويمكن أن يؤدي اللون الأزرق الغامق إلى أفكار أعمق، والتي يمكن أن تعزز السكون والاسترخاء. وينعكس اللون الأزرق على شعور الآخرين بمزيد من الثقة مع يرتديه، لذا فهو خيار مثالي للارتداء في العمل عند مقابلة عميل جديد أو لتهدئة المواقف العصيبة.

2.اللون البرتقالي (يحافظ على الجسم هادئًا ومتوازنًا)

تنصح الخبيرة بارتداء ملابس ذات لون برتقالي ذلك لأنّ درجات اللون البرتقالي ترتبط في الغالب ببيئة منزلية مألوفة ويمكن أن تكون قادرة على الحفاظ على الجسم هادئًا ومتوازنًا.

اللون البرتقالي (يحافظ على الجسم هادئًا ومتوازنًا)
سيلينا غوميز ترتدي فستاناً برتقالياً

يرجع السبب إلى أن “الجسم يأخذ ضوءًا برتقاليًا مع شروق الشمس الذي يساعد على إيقاظ كل شيء بطريقة هادئة”

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لذا يوصي الخبراء باستخدام اللون البرتقالي في الأيام الشديدة الإجهاد مع قميص من النوع الثقيل المريح.

3.اللون البنفسجي (يساعدة الناس على التواصل مع الآخرين أو الأشياء بعمق)

اللون البنفسجي هو اللون الأخير في طيف الضوء المرئي، وكان أكثر ارتباطًا بالروحانيات والتواصل والعلاقات.

وقالت الخبيرة إن ارتداء اللون الأرجواني لديه القدرة على مساعدة الناس على التواصل مع الآخرين أو الأشياء بعمق.

اللون البنفسجي
بريانكا شوبرا باللون البنفسجي

قالت لويس إنها تحب ارتداء اللون الأرجواني عند مقابلة أشخاص جدد، لأنه يساعد في تكوين اتصال سريع.

يمكن أن يساعد ارتداء اللون الأرجواني في جعل الشخص يشعر بأنه أكثر جرأة.وفق ما نقلت “العربية

وأشارت إلى أن اللون الأرجواني هو لون الثورة ويساعد على إثارة العمل على مستوى أكثر نشاطًا.

4.اللون الأحمر (يمنح الطاقة عندما يشعر المرء بالإرهاق)

إن اللون الأحمر هو لون الحركة والجسد، وارتداؤه يمكن أن يمنح الطاقة عندما يشعر المرء بالإرهاق أو يحتاج إلى دفعة إضافية ليوم طويل.بحسب الخبيرة “لويس”

ارتداء الأحمر
ارتداء الأحمر يمنح الطاقة عندما يشعر المرء بالإرهاق

وأضافت أنه اللون النفسي الأساسي للجسم، لذا يمكن أن يساعد على الاستيقاظ، والحفاظ على الانتباه، وحتى زيادة معدل ضربات القلب.

كما يمكن أن يكون اللون الأحمر لونًا رائعًا لارتدائه عندما يحتاج الشخص إلى الحفاظ على حيوية الأشياء بشكل كبير، كما هو الحال عند ممارسة التمارين الرياضية.

 

المصدرinsider - العربية - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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