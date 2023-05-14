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رياضة

تشكيلة ليفربول ضد ليستر سيتي والموعد في الدوري الإنجليزي الممتاز

منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ليفربول ضد ليستر سيتي watanserb.com
تشكيلة ليفربول ضد ليستر سيتي
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وطن- يستعدّ فريق ليفربول للمواجهة القوية المنتظرة أمام الفريق المستضيف ليستر سيتي، الأحد، في منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بقرار من حكم المباراة على ملعب (كينغ باور)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

بينما ستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تشكيلة ليفربول ضد ليستر سيتي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الألماني يورغن كلوب، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه ليستر سيتي، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يلي:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع التشكيلة: أندور روبرتسون، فيرجيل فان ديك، إبراهيما كوناتي، ترنيت أليسكاندر آرنولد.

خط الوسط: كوريتس جونز، فابينيو، كودي جاكبو.

مركز الهجوم: محمد صلاح، ديوغو جوتا، داروين نونيز.

وكان فريق ليفربول (الريدز)، قد حقق الفوز على منافسه برينتفورد، بهدف نظيف دون مقابل، الأسبوع الماضي.

تدريبات ليستر سيتي
تدريبات ليستر سيتي

معلق ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

كما ستبث المباراة على قناة (beIN sport premium 1) ، بتردد 11566، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة، وبفارق كبير عن المتصدر مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 82 نقطة.

وجاء الفريق المنافس ليستر سيتي في المركز الـ19 قبل الأخير من جدول الترتيب برصيد 30 نقطة حتى يومنا هذا.

تدريبات ليفربول
تدريبات ليفربول
المصدروطن + ليفربول تويتر + ليستر سيتي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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