تشكيلة ليفربول ضد ليستر سيتي والموعد في الدوري الإنجليزي الممتاز

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وطن- يستعدّ فريق ليفربول للمواجهة القوية المنتظرة أمام الفريق المستضيف ليستر سيتي، الأحد، في منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بقرار من حكم المباراة على ملعب (كينغ باور)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

بينما ستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

تشكيلة ليفربول ضد ليستر سيتي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الألماني يورغن كلوب، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه ليستر سيتي، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يلي:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع التشكيلة: أندور روبرتسون، فيرجيل فان ديك، إبراهيما كوناتي، ترنيت أليسكاندر آرنولد.

خط الوسط: كوريتس جونز، فابينيو، كودي جاكبو.

مركز الهجوم: محمد صلاح، ديوغو جوتا، داروين نونيز.

وكان فريق ليفربول (الريدز)، قد حقق الفوز على منافسه برينتفورد، بهدف نظيف دون مقابل، الأسبوع الماضي.

معلق ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

كما ستبث المباراة على قناة (beIN sport premium 1) ، بتردد 11566، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

صوت العارضة طرب 😍 …ولكن فقط في تحدٍ كهذا! 😄🎯pic.twitter.com/0qY3a0UiSL — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 10, 2023

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة، وبفارق كبير عن المتصدر مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 82 نقطة.

صراع ثلاثي على الكرة! 🇪🇬🇨🇲🇳🇱 pic.twitter.com/PYbCk62JmO — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 10, 2023

وجاء الفريق المنافس ليستر سيتي في المركز الـ19 قبل الأخير من جدول الترتيب برصيد 30 نقطة حتى يومنا هذا.