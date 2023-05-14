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رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 بعد اكتساح باريس نظيره أجاكسيو بالخمسة

منافسات الجولة ال35 من الدوري الفرنسي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الفرنسي 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الفرنسي 2023
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وطن-  يُواصل باريس سان جيرمان التربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، بعد اكتساح منافسه أجاكسيو، بخماسية نظيفة دون رد، في منافسات الجولة ال35.

وسجل فريق باريس سان جيرمان خماسية أهدافه داخل شباك منافسه أجاكسيو، اللاعب فابيان رويز بينا في الدقيقة ال22، وأشرف حكيمي في الدقيقة ال33، وهدفين من توقيع كيليان مبابي في الدقيقة ال47 وال54.

مباراة باريس سان جيرمان وأجاكسيو

كما وأحرز مدافع فريق أجاكسيو محمد يوسف هدفاً في شباك مرماه بطريق الخطأ، عند الدقيقة ال73.

وشهدت أحداث مباراة باريس سان جيرمان وأجاكسيو، طرد أشرف حكيمي في الدقيقة ال77،  كما وطرد نجم فريق توماس مانغاني لاعب فريق أجاكسيو  في الدقيقة ال80.

وكان فريق باريس سان جيرمان الأكثر تفوقاً أمام منافسه أجاكسيو، على مستوى التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة، كما وباستحواذ على الكرة بنسبة 73%.

كما ووصلت عدد تسديدات فريق أجاكسيو الفريق المنافس إلى 7 تسديدات، فيما استحوذ الفريق على الكرة بنسبة 27%.

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كما وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان في المباراة القادمة، أمام أوكسير، الأحد، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ترتيب الدوري الفرنسي 2023

كما وجاء ترتيب الدوري الفرنسي 2023، بعد فوز باريس سان جيرمان على منافسه أجاكسيو بخماسية نظيفة في منافسات الجولة ال35 ، على النحو التالي:

باريس سان جيرمان  81 نقطة.

لانس 75 نقطة.

أولمبيك مارسيليا 70 نقطة.

موناكو  64 نقطة.

ليل 59 نقطة.

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

رين 56 نقطة.

أولمبيك ليون 56 نقطة.

نيس 51 نقطة.

لوريان 51 نقطة.

ريمس 50 نقطة.

كليرمونت 50 نقطة.

مونبلييه 43 نقطة.

تولوز 42 نقطة.

ستراسبورغ 38 نقطة.

كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان
كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان

بريست 35 نقطة.

أوكسير 34 نقطة.

نانت 32 نقطة.

أجاكسيو 23 نقطة.

تروا 22 نقطة.

أنجيه 14 نقطة.

المصدروطن + باريس سان جيرمان تويتر + الدوري الفرنسي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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