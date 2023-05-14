الإثنين, مايو 15, 2023
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رياضة

بعد غياب ل4 سنوات.. برشلونة يحصد لقب الدوري الإسباني للمرة ال27 في تاريخه (فيديو)

فوز برشلونة على إسبانيول برباعية ثمينة في قمة ديربي الدوري الإسباني

كتب فارس أبو شيحة
تتويج برشلونة بالدوري الإسباني watanserb.com
تتويج برشلونة بالدوري الإسباني
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وطن- تُوج فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني الممتاز (الليغا) للمرة ال27 في تاريخ مسيرته في البطولة المحلية لهذا الموسم، بعد فوزه في مباراة قمة الديربي أمام إسبانيول برباعية ثمينة مقابل هدفين في منافسات الجولة ال34.

وافتتح الفريق الضيف برشلونة أولى أهداف المباراة  داخل مرمى الفريق المنافس إسبانيول عند الدقيقة ال11 عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

وسجل برشلونة الهدف الثاني عن طريق اللاعب أليخاندرو بالدي في الدقيقة ال20، كما عاد هداف الدوري الإسباني والفريق الكتالوني ليفاندوفسكي ليضيف الهدف الثاني له والثالث للفريق عند الدقيقة ال40.

كما وأحرز المدافع الفرنسي جول كوندي رابع أهداف برشلونة في شباك صاحب الأرض إسبانيول في الدقيقة ال53.

وقلص فريق إسبانيول نتيجة المباراة أمام المتوج باللقب برشلونة لهذا الموسم، بتسجيله هدفين عن طريق اللاعب خافي بوادو في الدقيقة ال73 وخوسيلو في الدقيقة ال92 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

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تتويج برشلونة بالدوري الإسباني

وشهدت المباراة الإثارة والقوة على مستوى التسديدات على شباك مرمى كلا الفريقين طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث تساوت عدد التسديدات بينهما برصيد 15 تسديدة.

تتويج برشلونة بالدوري الإسباني 2023
تتويج برشلونة بالدوري الإسباني 2023

كما وتفوق برشلونة (البلوغرانا) على نظيره إسبانيول على مستوى الاستحواذ على الكرة بنسبة 71%، على عكس الأخير الذي وصلت نسبة استحواذه ب29% في المباراة.

وجاء تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني (الليغا)، بعد غياب عن التتويج بالبطولة المحلية لمدة 4 مواسم كاملة.

كما ولعب برشلونة 34 مباراة هذا الموسم في الدوري الممتاز، حقق فيها الفوز في 27 مباراة، وتعادل في 4 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات حتى يومنا هذا.

وينفرد برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، كما وبفارق كبير عن غريمه التقليدي الوصيف ريال مدريد برصيد 71 نقطة للموسم الحالي.

احتفال برشلونة
احتفال برشلونة
المصدروطن + برشلونة تويتر +الدوري الإسباني تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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