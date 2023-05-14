بعد غياب ل4 سنوات.. برشلونة يحصد لقب الدوري الإسباني للمرة ال27 في تاريخه (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تُوج فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني الممتاز (الليغا) للمرة ال27 في تاريخ مسيرته في البطولة المحلية لهذا الموسم، بعد فوزه في مباراة قمة الديربي أمام إسبانيول برباعية ثمينة مقابل هدفين في منافسات الجولة ال34.

وافتتح الفريق الضيف برشلونة أولى أهداف المباراة داخل مرمى الفريق المنافس إسبانيول عند الدقيقة ال11 عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

وسجل برشلونة الهدف الثاني عن طريق اللاعب أليخاندرو بالدي في الدقيقة ال20، كما عاد هداف الدوري الإسباني والفريق الكتالوني ليفاندوفسكي ليضيف الهدف الثاني له والثالث للفريق عند الدقيقة ال40.

تصبحون على ما تحبون 💙❤️ pic.twitter.com/eTetuYL6Oq — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 14, 2023

كما وأحرز المدافع الفرنسي جول كوندي رابع أهداف برشلونة في شباك صاحب الأرض إسبانيول في الدقيقة ال53.

وقلص فريق إسبانيول نتيجة المباراة أمام المتوج باللقب برشلونة لهذا الموسم، بتسجيله هدفين عن طريق اللاعب خافي بوادو في الدقيقة ال73 وخوسيلو في الدقيقة ال92 من الوقت البديل على نهاية المباراة.

🎶🎵🔥 عايزين نولع الدنيا، نولع الدنيا… والليلة نفرح كلنا 😍🎆 pic.twitter.com/DyVcLjFiOe — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 14, 2023

- Advertisement -

تتويج برشلونة بالدوري الإسباني

وشهدت المباراة الإثارة والقوة على مستوى التسديدات على شباك مرمى كلا الفريقين طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث تساوت عدد التسديدات بينهما برصيد 15 تسديدة.

كما وتفوق برشلونة (البلوغرانا) على نظيره إسبانيول على مستوى الاستحواذ على الكرة بنسبة 71%، على عكس الأخير الذي وصلت نسبة استحواذه ب29% في المباراة.

💙❤️ عشق هذا النادي يسري في عروقي 💪 pic.twitter.com/2WIqkaYJhp — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 14, 2023

وجاء تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني (الليغا)، بعد غياب عن التتويج بالبطولة المحلية لمدة 4 مواسم كاملة.

كما ولعب برشلونة 34 مباراة هذا الموسم في الدوري الممتاز، حقق فيها الفوز في 27 مباراة، وتعادل في 4 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات حتى يومنا هذا.

🎼🎵 والحلاوة فين كاينة؟!

🎶🤩 الحلاوة كاينة هنا… pic.twitter.com/SBZdc4x6XB — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 14, 2023

وينفرد برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، كما وبفارق كبير عن غريمه التقليدي الوصيف ريال مدريد برصيد 71 نقطة للموسم الحالي.