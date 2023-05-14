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بشأن نتائج الانتخابات التركية.. بيان عاجل لـ أردوغان وتحذير هام

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من جميع أصدقائه البقاء في صناديق الاقتراع مهما حدث حتى يتم الانتهاء من النتائج رسميا

كتب خالد الأحمد
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان watanserb.com
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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وطن- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان عاجل له أصدره، مساء الأحد، إن الاستعجال في إعلان نتائج الانتخابات فيما فرز الأصوات يتواصل يعد تعديا على الإرادة الوطنية.

أردوغان يصدر بيانا بشأن النتائج ويحذر

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسراع المعارضة في إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال أردوغان في تغريدة على تويتر رصدتها (وطن) عبر حسابه الرسمي: “في حين أن الانتخابات جرت في أجواء إيجابية وديمقراطية وبالتزامن مع استمرار فرز الأصوات، فإن محاولة إعلان النتائج على عجل (من قِبل المعارضة) تعني اغتصاب الإرادة الوطنية”.

وأضاف الرئيس أن جريان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على شاكلة عيد ديمقراطي كبير يسوده السلام والهدوء، هو تعبير عن النضج الديمقراطي لتركيا.

وأردف أودوغان: “أطلب من جميع أصدقائي وزملائي البقاء في صناديق الاقتراع مهما حدث، حتى يتم الإعلان عن النتائج رسميًا.

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واستطرد: “أهنئ جميع المواطنين الذين صوتوا باسم الديمقراطية وشاركوا في العمل الانتخابي، وأعبر عن امتناني لكل واحد منهم”.

نتائج الانتخابات التركية watanserb.com
نتائج الانتخابات التركية

المعارضة التركية ونتائج الانتخابات الرئاسية

جاء ذلك بعد أن زعمت المعارضة التركية أن مرشحها كمال كليتشدار أوغلو متقدم بالانتخابات على أردوغان حتى الآن.

أوغلو : لا تتركوا صناديق الاقتراع

على الجانب الآخر طلب زعيم المعارضة التركية كمال كيليجدار أوغلو من مسؤولي الانتخابات على حسابه في “تويتر” هو الآخر، عدم مغادرة صناديق الاقتراع حتى يتم تسليم آخر بطاقة اقتراع موقعة، الأحد.

وكتب كيليجدار أوغلو: “أريد أن أدعو أبطالنا في الديمقراطية. لا تتركوا صناديق الاقتراع أبدًا، مهما حدث، حتى يتم تسليم آخر تقرير لصندوق الاقتراع الموقّع. يعتمد التعبير الكامل والصحيح لإرادة الشعب على تصميمكم. سترون، الأمر يستحق تعبكم”.

وكانت النتائج الأولية والمبكرة للانتخابات الرئاسية التركية أظهرت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتقدم على منافسه كمال كيليجدار أوغلو، وفقًا لوكالة أنباء الأناضول الحكومية.

ووفق آخر تحديث لنتائج الانتخابات الرئاسية التركية فإنه تم فرز 91% من الأصوات داخل صناديق الاقتراع.

نتائج انتخابات تركيا

ووفق لوسائل الإعلام التركية الرسمية فإن الفرز حتى الآن، أسفر عن تقدم أردوغان بـ50% مقابل 44% لكليجدار أوغلو.

وفي التفاصيل أظهرت النتائج الأولية التي نشرها التلفزيون التركي الرسمي بعد فرز 91% من الأصوات تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة بنسبة 50.01%.

في حين حصل منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو على 44.21%.

وحصل المرشح سنان أوغان على 5.3%، ومحرم إنجه (منسحب): 0.47%

ويبث عدد من وسائل الإعلام التركية، من بينها وكالة الأناضول ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية “تي آر تي” (TRT) الرسمية، النتائج تباعا وفق ما يردها من معطيات لجنة الانتخابات.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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