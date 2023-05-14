بشأن نتائج الانتخابات التركية.. بيان عاجل لـ أردوغان وتحذير هام

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وطن- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان عاجل له أصدره، مساء الأحد، إن الاستعجال في إعلان نتائج الانتخابات فيما فرز الأصوات يتواصل يعد تعديا على الإرادة الوطنية.

أردوغان يصدر بيانا بشأن النتائج ويحذر

وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسراع المعارضة في إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال أردوغان في تغريدة على تويتر رصدتها (وطن) عبر حسابه الرسمي: “في حين أن الانتخابات جرت في أجواء إيجابية وديمقراطية وبالتزامن مع استمرار فرز الأصوات، فإن محاولة إعلان النتائج على عجل (من قِبل المعارضة) تعني اغتصاب الإرادة الوطنية”.

وأضاف الرئيس أن جريان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على شاكلة عيد ديمقراطي كبير يسوده السلام والهدوء، هو تعبير عن النضج الديمقراطي لتركيا.

14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2023

وأردف أودوغان: “أطلب من جميع أصدقائي وزملائي البقاء في صناديق الاقتراع مهما حدث، حتى يتم الإعلان عن النتائج رسميًا.

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واستطرد: “أهنئ جميع المواطنين الذين صوتوا باسم الديمقراطية وشاركوا في العمل الانتخابي، وأعبر عن امتناني لكل واحد منهم”.

المعارضة التركية ونتائج الانتخابات الرئاسية

جاء ذلك بعد أن زعمت المعارضة التركية أن مرشحها كمال كليتشدار أوغلو متقدم بالانتخابات على أردوغان حتى الآن.

أوغلو : لا تتركوا صناديق الاقتراع

على الجانب الآخر طلب زعيم المعارضة التركية كمال كيليجدار أوغلو من مسؤولي الانتخابات على حسابه في “تويتر” هو الآخر، عدم مغادرة صناديق الاقتراع حتى يتم تسليم آخر بطاقة اقتراع موقعة، الأحد.

وكتب كيليجدار أوغلو: “أريد أن أدعو أبطالنا في الديمقراطية. لا تتركوا صناديق الاقتراع أبدًا، مهما حدث، حتى يتم تسليم آخر تقرير لصندوق الاقتراع الموقّع. يعتمد التعبير الكامل والصحيح لإرادة الشعب على تصميمكم. سترون، الأمر يستحق تعبكم”.

Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek. 🫶🏼 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 14, 2023

وكانت النتائج الأولية والمبكرة للانتخابات الرئاسية التركية أظهرت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتقدم على منافسه كمال كيليجدار أوغلو، وفقًا لوكالة أنباء الأناضول الحكومية.

ووفق آخر تحديث لنتائج الانتخابات الرئاسية التركية فإنه تم فرز 91% من الأصوات داخل صناديق الاقتراع.

نتائج انتخابات تركيا

ووفق لوسائل الإعلام التركية الرسمية فإن الفرز حتى الآن، أسفر عن تقدم أردوغان بـ50% مقابل 44% لكليجدار أوغلو.

وفي التفاصيل أظهرت النتائج الأولية التي نشرها التلفزيون التركي الرسمي بعد فرز 91% من الأصوات تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة بنسبة 50.01%.

في حين حصل منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو على 44.21%.

وحصل المرشح سنان أوغان على 5.3%، ومحرم إنجه (منسحب): 0.47%

ويبث عدد من وسائل الإعلام التركية، من بينها وكالة الأناضول ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية “تي آر تي” (TRT) الرسمية، النتائج تباعا وفق ما يردها من معطيات لجنة الانتخابات.