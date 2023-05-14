الأحد, مايو 14, 2023
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امرأة تعتلي منبرا في المغرب.. قصة صور فجرت غضب المغاربة (شاهد)

ناشطون وصفحات شاركوا صورا ومقاطع فيديو زعموا خلالها أن امرأة غير محجبة اعتلت منبر مسجد القرويين في مدينة فاس المغربية وألقت خطبة على الحضور

كتب فهمي الورغمي
امرأة تعتلي منبرا في المغرب watanserb.com
امرأة تعتلي منبرا في المغرب
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وطن- في الآونة الأخيرة، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فتاة “غير محجبة” تقف على ما يُعتقد أنه منبر مسجد، وهي تلقي كلمة أمام حشد من الناس، فيما أُشيع أن المكان هو جامع القرويين بمدينة فاس المغربية.

أثار هذا الفيديو جدلاً واسعاً بين المغاربة، فبعضهم انتقد الفتاة واتهمها بالتبرج والتطاول على شعائر الإسلام، وبعضهم دافع عنها مُعتبرا أن المكان الذي تواجدت ليس مسجدا بالأساس، إنما مزار لأحد الأولياء الصالحين.

ما حقيقة “فيديو فتاة غير مُحجبة تلقي خطبة بأحد المساجد”؟

تحت التساؤل أعلاه راجت الكثير من التوقعات والترجيحات حول حقيقة المقطع المتداول، وطُرحت أسئلة من قبيل : هل هو حقيقي أم مفبرك؟ وما هو المكان الذي صور فيه؟ وما هو الموضوع الذي تحدثت عنه الفتاة؟

بعد البحث والتحري ، تبين أن هذا الفيديو ليس حقيقياً، وأن المشاهد المتداولة ليست لفتاة تجلس بدون حجاب داخل جامع القرويين في فاس المغربية.

حيث نفت وسائل إعلام مغربية أن تكون لتلك الصور المتداولة أي علاقة بمسجد جامع القرويين أو غيره من المساجد التابعة لمدينة فاس بالمغرب.

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امرأة تعتلي منبرا في المغرب
امرأة تعتلي منبرا في المغرب

وأفاد صحفيون وناشطون مغاربة، أن الصور المتداولة لتنظيم موعد ثقافي احتضنته “زاوية عبد القادر الفاسي الفهري” الموجودة بمنطقة الرصيف بالمدينة العتيقة لفاس بمناسبة تنظيم الجمعية المعنية، بالشراكة مع جمعية “مغرب الإبداع” لأيام التراث، احتفاء بالتراث المادي واللامادي للعاصمة العلمية للمملكة.

الصورة لا علاقة لها بمسجد القرويين في فاس

كما أوضح الصحفي المغربي “محمد واموسي” حقيقة الصورة في سلسلة تغريدات أكد خلالها أن المكان الذي تواجدت به الفتاة هو مرفق تابع لزاوية عبد القادر الفاسي الفهري، وهو فضاء مخصص لتعليم الخط العربي واللغة العربية لغير الناطقين بها.

بدورها، شدد موقع “هسبريس” المغربي، نقلاً عن مصادره، أن الكرسي الذي اعتلته المتدخلة خلال إلقاء كلمة لها أمام جمع من الحضور، لا يخص منبرا لإلقاء خطبة صلاة الجمعة.

بل هو كرسي يتم اعتلاؤه لإلقاء المحاضرات التي تخص المواضيع الدينية والدنيوية داخل الزاوية المذكورة، ومسموح به للمسلمين والأجانب.

وأفاد ذات الموقع بأن الصور المتداولة لا تخص إلقاء صاحبتها لدرس ديني؛ بل كانت مداخلتها في موضوع “حقوق الإنسان والتراث”، ألقتها إحدى الناشطات الحقوقيات بمدينة فاس بمناسبة تنظيم أيام التراث، بحضور نساء محجبات وأخريات غير محجبات.

المصدرتويتر، موقع "هسبريس" المغربي، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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