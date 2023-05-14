امرأة تعتلي منبرا في المغرب.. قصة صور فجرت غضب المغاربة (شاهد)

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وطن- في الآونة الأخيرة، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فتاة “غير محجبة” تقف على ما يُعتقد أنه منبر مسجد، وهي تلقي كلمة أمام حشد من الناس، فيما أُشيع أن المكان هو جامع القرويين بمدينة فاس المغربية.

أثار هذا الفيديو جدلاً واسعاً بين المغاربة، فبعضهم انتقد الفتاة واتهمها بالتبرج والتطاول على شعائر الإسلام، وبعضهم دافع عنها مُعتبرا أن المكان الذي تواجدت ليس مسجدا بالأساس، إنما مزار لأحد الأولياء الصالحين.

ما حقيقة “فيديو فتاة غير مُحجبة تلقي خطبة بأحد المساجد”؟

تحت التساؤل أعلاه راجت الكثير من التوقعات والترجيحات حول حقيقة المقطع المتداول، وطُرحت أسئلة من قبيل : هل هو حقيقي أم مفبرك؟ وما هو المكان الذي صور فيه؟ وما هو الموضوع الذي تحدثت عنه الفتاة؟

الإسلام الذي يريده الغرب :

امرأة متبرجة بكامل زينتها في أحد مساجد المغرب تلقي محاضرة أمام الرجال عن التراث . pic.twitter.com/dBZf22x0hi — الإنسانية الغربية (@West_Human1) May 14, 2023

بعد البحث والتحري ، تبين أن هذا الفيديو ليس حقيقياً، وأن المشاهد المتداولة ليست لفتاة تجلس بدون حجاب داخل جامع القرويين في فاس المغربية.

حيث نفت وسائل إعلام مغربية أن تكون لتلك الصور المتداولة أي علاقة بمسجد جامع القرويين أو غيره من المساجد التابعة لمدينة فاس بالمغرب.

اليوم مناقشة التراث وغدا مناقشة ………..؟

يحدث هذا في أحد بيوت الله في #المروك …امرأة متبرجة جالسة على منبر الرسول الكريم وتُلقي دورس عن التراث وأكيد ستطرق الى ذِكر #بوسبير لأنه التراث المروكي المُعترف به عالميا .

الشيخ الجالس يشبه #الزاحف_الريسوني🤣🤣 pic.twitter.com/kTujpdY0Ai — أمـــــ__ســــــاجد (@JauneJirou) May 14, 2023

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وأفاد صحفيون وناشطون مغاربة، أن الصور المتداولة لتنظيم موعد ثقافي احتضنته “زاوية عبد القادر الفاسي الفهري” الموجودة بمنطقة الرصيف بالمدينة العتيقة لفاس بمناسبة تنظيم الجمعية المعنية، بالشراكة مع جمعية “مغرب الإبداع” لأيام التراث، احتفاء بالتراث المادي واللامادي للعاصمة العلمية للمملكة.

#مسجد_القرويين_فاس_المغرب

امرأة متبرجة تلقي(محاضرة علمية)

على المصلين الرجال في مسجد

من مساجد الصوفية في المغرب🇲🇦

لذلك يدعم الغرب التصوف الضال

في العالم الإسلامي من خلال توصيات

منظمة "راند" الاستخبارية الأمريكية.

يريدون(إسلام كيوت، أو إسلام أمريكي)

تحت شعار(التسامح والتعايش). pic.twitter.com/5dhqjjxntY — عبدالرحمن العبيد (أبو مشعل) (@rahman885566) May 14, 2023

الصورة لا علاقة لها بمسجد القرويين في فاس

كما أوضح الصحفي المغربي “محمد واموسي” حقيقة الصورة في سلسلة تغريدات أكد خلالها أن المكان الذي تواجدت به الفتاة هو مرفق تابع لزاوية عبد القادر الفاسي الفهري، وهو فضاء مخصص لتعليم الخط العربي واللغة العربية لغير الناطقين بها.

الصورة بغض النظر عن حقيقتها و هل جرى التلاعب فيها فهي من ندوة أقيمت حول التراث المغربي و لا علاقة لها بالدين،و المكان ليس مسجدا بل زاوية اسمها زاوية سيدي عبد القادر الفاسي‼️

👇 — Mohamed Ouamoussi محمد واموسي (@ouamoussi) May 14, 2023

بدورها، شدد موقع “هسبريس” المغربي، نقلاً عن مصادره، أن الكرسي الذي اعتلته المتدخلة خلال إلقاء كلمة لها أمام جمع من الحضور، لا يخص منبرا لإلقاء خطبة صلاة الجمعة.

بل هو كرسي يتم اعتلاؤه لإلقاء المحاضرات التي تخص المواضيع الدينية والدنيوية داخل الزاوية المذكورة، ومسموح به للمسلمين والأجانب.

وأفاد ذات الموقع بأن الصور المتداولة لا تخص إلقاء صاحبتها لدرس ديني؛ بل كانت مداخلتها في موضوع “حقوق الإنسان والتراث”، ألقتها إحدى الناشطات الحقوقيات بمدينة فاس بمناسبة تنظيم أيام التراث، بحضور نساء محجبات وأخريات غير محجبات.