الإثنين, مايو 15, 2023
الرئيسيةاقتصادالمونيتور: الاقتصاد المصري يستعد لضربة جديدة من الصراع في السودان ستزيد من...
اقتصادتقارير

المونيتور: الاقتصاد المصري يستعد لضربة جديدة من الصراع في السودان ستزيد من تدهوره!

الموقع الأمريكي أكد أن الصراع في السودان سيعطل الاستثمارات المشتركة وتوقف الصادرات المصرية للسودان

كتب شيراز ماضي
تأثير صراع السودان على الاقتصاد المصري watanserb.com
تراجع حجم الصادرات المصرية إلى السوق السودانية بعد الاقتتال الدائر بين قوات البرهان وحميدتي
- Advertisement -

وطن – أكد موقع “المونيتور” الامريكي في تقرير لها إن اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني ومجموعة قوات الدعم السريع شبه العسكرية جاءت بمثابة أنباء سيئة للاقتصاد المصري ، الذي يعاني بالفعل من ضغوط شديدة خلال العام الماضي.

وقل تقرير الموقع إن مصر تخشى من أن يؤدي الصراع المطول عبر الحدود في السودان ، وهو سوق رئيسي لصادراتها ، إلى تعقيد صعوباتها الاقتصادية.

وبحسب التقرير، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان 1.4 مليار دولار في 2022 ، ارتفاعا من 1.2 مليار دولار قبل عام ، بما في ذلك 929.2 مليون دولار صادرات مصرية و 504.4 مليون دولار في الواردات ، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما جاء السودان كثاني أكبر سوق للصادرات المصرية بعد ليبيا في الربع الأول من عام 2023 بقيمة 226 مليون دولار ، كما يتضح من الأرقام الصادرة الشهر الماضي عن وزارة الصناعة المصرية.

وفي هذا السياق، قال شريف الجبلي ، رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني ، لـ “المونيتور” عبر الهاتف ، إنه لا يزال من المبكر تقييم تأثير الصراع على التبادل التجاري بين مصر والسودان، متوقعا أن توقف العديد من الشركات المصرية صادراتها للسودان خوفا من عدم تحصيل أموالها ، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية الشديدة الناجمة عن القتال الدائر هناك.

ترجع حجم الصادرات المصرية للسودان

وقال إن الصراع في السودان سيؤدي بالتأكيد إلى تراجع حجم الصادرات المصرية إلى السوق السودانية، حيث معظم المستوردين السودانيين أن يأتوا بالنقود لدفع ثمن الصادرات المصرية ونقلها إلى السوق السودانية عبر الحدود، لكن اندلاع العنف في السودان سيجعل حدوث ذلك صعبًا للغاية .

- Advertisement -

وأضاف أن “الصراع الحالي في السودان سيعطل أيضًا المشاريع الاقتصادية المشتركة التي تعلق عليها مصر الآمال في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع الخرطوم”.

كما أوضح التقرير أن مصر ، التي برزت كقوة طاقة إقليمية في السنوات الأخيرة ، لديها خط ربط كهربائي مع السودان بقدرة 80 ميجا وات ، وكان البلدان يخططان لزيادة قدرتها إلى 300 ميجاوات، كما كانت كل من القاهرة والخرطوم تخططان أيضًا لبناء خط سكة حديد بطول 570 كيلومترًا (354 ميلًا) لتسهيل حركة البضائع بين البلدين.

تأثير صراع السودان على الاقتصاد المصري
لديها خط ربط كهربائي مع السودان بقدرة 80 ميجا وات

تأثر الاستثمارات المشتركة

ووفقا للتقرير، فإنه المتوقع أيضًا أن تتأثر الاستثمارات المشتركة بالصراع المستمر في السودان، حيث هناك ما يقرب من 229 مشروعًا مصريًا يتم تنفيذها في السودان ، باستثمارات تصل إلى 10.8 مليار دولار ، وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات في مصر، كما يعمل في السوق المصري ما يقرب من 315 شركة سودانية باستثمارات تصل إلى 97 مليون دولار ، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.

ونوه التقرير إلى أن مصر طورت علاقات قوية مع الجيش السوداني بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019. وتعاون البلدان في الضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير ، حيث تعتبره القاهرة تهديدًا وجوديًا لحصتها المائية من نهر النيل.

ومع ذلك ، فقد تجنبت مصر إلى حد كبير الانحياز إلى طرف خلال الصراع السوداني، وناشدت كلا الخصمين العسكريين للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار لحل نزاعهما.

مصر تخشى من تدفق للاجئين

وتخشى مصر من أن يؤدي الصراع الطويل في السودان إلى تدفق اللاجئين من السودان إلى البلاد ، مما سيزيد من الضغط على اقتصادها الهش بالفعل.

ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، فقد عبر ما لا يقل عن 56 ألف لاجئ سوداني الحدود إلى مصر منذ اندلاع العنف الشهر الماضي، في وقت تستضيف فيه مصر بالفعل حوالي 9 ملايين لاجئ ، بما في ذلك ما يقرب من 4 ملايين سوداني ، حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.

عبور ما لا يقل عن 56 ألف لاجئ سوداني الحدود إلى مصر

ولفت التقرير، إلى تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مقابلة مع صحيفة أساهي شيمبون اليابانية الأسبوع الماضي ، التي حذر فيها من أن تدفق اللاجئين السودانيين سيخلق مشاكل اقتصادية لمصر.

العملة المصرية فقدت أكثر من 100% من قيمتها

وبحسب التقرير، تواجه مصر بالفعل صعوبات اقتصادية متعددة ، بما في ذلك نقص العملة الأجنبية وارتفاع التضخم، حيث فقدت العملة المحلية قرابة 100٪ من قيمتها منذ مارس 2022 ، لتتداول عند قرابة 31 جنيهًا للدولار الأمريكي ، مما تسبب في ارتفاع التضخم ، في حين وبلغ التضخم الأساسي السنوي في مصر ذروته في فبراير عند 40.3٪ قبل أن يتراجع إلى 39.5٪ في مارس. كما ارتفع معدل التضخم السنوي العام إلى 33.9٪ في مارس من هذا العام ، ارتفاعا من 12.1٪ في مارس 2022.

كما انه في 5 مايو ، خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف مصر بدرجة واحدة من B + إلى B وألقت نظرة مستقبلية سلبية بسبب الصعوبات الاقتصادية في البلاد.

وقالت الوكالة: “زادت مخاطر التمويل الخارجي في ظل ارتفاع متطلبات التمويل الخارجي ، وقيود ظروف التمويل الخارجي ، وحساسية خطة التمويل الأوسع في مصر تجاه معنويات المستثمرين”.

صراع السودان وأثره على التصنيف الائتماني لمصر

وفي الأسبوع الماضي ، حذرت وكالة التصنيف العالمية موديز من أن الصراع المطول في السودان قد يشكل خطرًا سلبيًا على الائتمان للدول المجاورة ، بما في ذلك مصر.

وقالت وكالة موديز إن احتمال امتداد الصراع السوداني إلى الدول المجاورة من شأنه أن يثير مخاوف أوسع بشأن جودة الأصول لبنوك التنمية متعددة الأطراف مع تركيز أكبر للقروض في مصر وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا.

تعطل تدفق الاستثمارات

ورأى مدحت نافع الخبير الاقتصادي ومستشار وزير التموين المصري أن الصراع السوداني سيعطل تدفق الاستثمارات إلى مصر.

وأوضح “نافع” لـ “المونيتور”: “إن اندلاع أي صراع إقليمي سيؤثر على قدرة المنطقة بأسرها على جذب الاستثمارات ، ناهيك عن مصر كبوابة للاستثمار في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.

وقال إن تدفق اللاجئين من السودان إلى مصر “سيزيد من الأعباء على ميزانية الدولة وسوق العمل في البلاد”.

المصدرالمونيتور - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

اقرأ أيضاً

تقارير

شهر على الاقتتال في السودان.. مدنيون تحاصرهم قذائف العسكر الطائشة

اقتصاد

“ورقة نقدية من فئة 1000 جنيه”.. صور متداولة تقلب مصر

حياتنا

حجاب ياسمين عبد العزيز يصعد بها للتريند وإشادة بجمالها (فيديو)

الهدهد

مفاجأة بشأن سبب وفاة شادن محمد حسين وهذه آخر كلماتها

الهدهد

مُسن سوداني يشعل مواقع التواصل أثناء نهب سوق ليبيا.. هذا ما فعله ! (شاهد)

حياتنا

مصرية تطلب الخلع من زوجها لسبب صادم.. ما علاقة النادي الأهلي؟

الهدهد

أسامة الأزهري.. غضب واسع من مستشار السيسي بسبب صورة التبرك بحذائه في إندونيسيا

تقارير

رويترز: مصر وتونس تغرقان في أزمة ديون متصاعدة قد تؤدي للانهيار!

حياتنا

بعد 3 عقود من الفُراق.. لقاء مؤثر بين شاب سعودي وأمه المصرية في القاهرة (شاهد)

الهدهد

السودان: لحظة دفن جثث الدعم السريع داخل أحياء سكنية لتعذر نقلها للمقابر

الهدهد

هذا ما قاله أحمد الطنطاوي في أول ظهور له بعد عودته لمصر

الهدهد

لن يوقف القتال الآن.. بنود إعلان جدة الموقع بين الجيش السوداني والدعم السريع

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شهر على الاقتتال في السودان.. مدنيون تحاصرهم قذائف العسكر الطائشة

السومة يحسم أمره بشأن العودة إلى أهلي جدة السعودي

“ورقة نقدية من فئة 1000 جنيه”.. صور متداولة تقلب مصر

ابنة عمرو دياب في أحضان عشيقها ببطن مكشوف وبلا حمالة صدر (شاهد)

موعد مباراة ميلان والإنتر والتشكيلة في نصف نهائي دوري الأبطال

رونالدو يغضب من التيك توكر السعودي “قعيد المجد” ويطرده من المكان (شاهد)

لاعب إيفرتون أحدث ضحاياه.. هالاند يواصل إبعاد المدافعين عن طريقه بإطلاق الريح (شاهد)

ميسي يُورط حكيمي في مشاجرة عنيفة بالدوري الفرنسي (فيديو)

كيم كارداشيان تكشف عن عدد الرجال الذين واعدتهم.. رقم مخيف!

بعد غياب ل4 سنوات.. برشلونة يحصد لقب الدوري الإسباني للمرة ال27 في تاريخه (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC