الأحد, مايو 14, 2023
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العراق.. زياد الجنابي يرقص على أغنية تمتدح الحلبوسي ويوزع الأموال

لقي الفيديو موجة من الغضب والاستياء ضد النائب العراقي في وقت يعاني فيه العراق من الأوضاع الإقتصادية السيئة ويستشري فيه الفساد بشكل غير مسبوق

كتب خالد الأحمد
زياد الجنابي watanserb.com
زياد الجنابي
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وطن- ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لأحد النواب العراقيين وهو يرقص “الدبكة”، على أنغام أغنية تمتدح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وظهر رئيس لجنة النزاهة النيابية “زياد الجنابي” وهو نائب عن حزب “تقدم” الذي يرأسه الحلبوسي وهو يرقص “الدبكة”، وهي رقصة عربية قديمة على أنغام أغنية تشيد بالحلبوسي، ويوزع الأموال على طريقة الحفلات الشعبية وما يعرف بـ” الشوباش”.

نائب عراقي يرقص ويوزع الأموال

وفي الفيديو ظهر الجنابي وهو يلوح بمسبحة في يده على أنغام أغنية كان يؤديها مطرب شعبي.

وفيما بدأ المطرب بمدح رئيس الوزراء العراقي “محمد الحلبوسي” والنائب الجنابي كان الثاني يأخذ أوراقاً نقدية من مساعده ويدسها في جيب المطرب ويقوم بتوزيع أموال أخرى على أعضاء الفرقة خلف المطرب.

وكانت لجنة النزاهة النيابية انتخبت النائب زياد الجنابي، رئيساً للجنة في كانون الثاني من العام الجاري، وحضر الانتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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ولقي الفيديو موجة من الغضب والاستياء في وقت يعاني فيه العراق من الأوضاع الإقتصادية السيئة ويستشري فيه الفساد بشكل غير مسبوق.

حيث يصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021.

زياد الجنابي يرقص ويوزع الأموال
زياد الجنابي يرقص ويوزع الأموال

انتقادات حادة لزياد الجنابي

وعلق المهـندِس “آل جابري“: “رئيس لجنة النزاهة النيابية “زياد الجنابي” يرقص على أنغام أغنية للحلبوسي موزعا الأموال على المطرب وعازف الطبل.

واستدرك بنبرة تهكم: “ويقولون إن راتب النائب لايكفي”

زياد الجنابي يرقص ويوزع الأموال
زياد الجنابي يرقص ويوزع الأموال

وعقب “ولاء حميد” بلهجة عراقية: “خوش ديج وخوش نزاهة وخوش منجزات واحلى ورقة محروقة لرئيس لجنة النزاهة النيابية الناهب زياد الجنابي من ربع الحلبوسي”.

وأضاف بنبرة ساخرة : “يرقص على عزف أغنية للحلبوسي ويتحلبس طربا ويكت الآلاف على المطرب وفرقته”.

وقال “فراس العبودي”:”اثنين يستفيدون في العراق من الشيوخ والسياسيين مطربي الچوبي في الغربية والمهاويل بالوسط والجنوب”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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