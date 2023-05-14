العراق.. زياد الجنابي يرقص على أغنية تمتدح الحلبوسي ويوزع الأموال

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وطن- ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لأحد النواب العراقيين وهو يرقص “الدبكة”، على أنغام أغنية تمتدح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وظهر رئيس لجنة النزاهة النيابية “زياد الجنابي” وهو نائب عن حزب “تقدم” الذي يرأسه الحلبوسي وهو يرقص “الدبكة”، وهي رقصة عربية قديمة على أنغام أغنية تشيد بالحلبوسي، ويوزع الأموال على طريقة الحفلات الشعبية وما يعرف بـ” الشوباش”.

نائب عراقي يرقص ويوزع الأموال

وفي الفيديو ظهر الجنابي وهو يلوح بمسبحة في يده على أنغام أغنية كان يؤديها مطرب شعبي.

وفيما بدأ المطرب بمدح رئيس الوزراء العراقي “محمد الحلبوسي” والنائب الجنابي كان الثاني يأخذ أوراقاً نقدية من مساعده ويدسها في جيب المطرب ويقوم بتوزيع أموال أخرى على أعضاء الفرقة خلف المطرب.

رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب زياد الجنابي راقصا على انغام اغنية للحلبوسي موزعا الالاف على المطرب و العازف ! pic.twitter.com/oO7U62H7I7 — الاعلامي علي سليمان (@Ali95Sulaiman) May 13, 2023

وكانت لجنة النزاهة النيابية انتخبت النائب زياد الجنابي، رئيساً للجنة في كانون الثاني من العام الجاري، وحضر الانتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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ولقي الفيديو موجة من الغضب والاستياء في وقت يعاني فيه العراق من الأوضاع الإقتصادية السيئة ويستشري فيه الفساد بشكل غير مسبوق.

حيث يصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021.

انتقادات حادة لزياد الجنابي

وعلق المهـندِس “آل جابري“: “رئيس لجنة النزاهة النيابية “زياد الجنابي” يرقص على أنغام أغنية للحلبوسي موزعا الأموال على المطرب وعازف الطبل.

واستدرك بنبرة تهكم: “ويقولون إن راتب النائب لايكفي”

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رئيس لجنة النزاهه النيابيه زياد الجنابي ،

يرقص على انغام اغنية للحلبوسي موزعا الاموال على المطرب و عازف الطبل ..

ويقولون ان راتب النائب

لايكفي !!؟ .#الحرية_لرانيا_العسال pic.twitter.com/WuueMrv19r — آلُِمهـندِس آلُِجٍآبَرٍي (@AH_IRQA) May 14, 2023

وعقب “ولاء حميد” بلهجة عراقية: “خوش ديج وخوش نزاهة وخوش منجزات واحلى ورقة محروقة لرئيس لجنة النزاهة النيابية الناهب زياد الجنابي من ربع الحلبوسي”.

وأضاف بنبرة ساخرة : “يرقص على عزف أغنية للحلبوسي ويتحلبس طربا ويكت الآلاف على المطرب وفرقته”.

خوش ديج وخوش نزاهة وخوش منجزات واحلئ ورقة محروكة ل @AlHaLboosii

رئيس لجنة النزاهة النيابية الناهب زياد الجنابي ( ربع الحلبوc ) يرقص ع عزف اغنية للحلبوc ويتحلبس طربا ويكيت الالاف ع المطرب وفرقته #ويتحلبس_علينا_زيودي pic.twitter.com/MRDknll5l6 — walaahameed1971 (@walaahameed1971) May 13, 2023

وقال “فراس العبودي”:”اثنين يستفيدون في العراق من الشيوخ والسياسيين مطربي الچوبي في الغربية والمهاويل بالوسط والجنوب”.