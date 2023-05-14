الأحد, مايو 14, 2023
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حياتنا

ابنة جوني ديب تُعلن مثليتها الجنسية بقبلة حميمية لعشيقتها النجمة المشهورة! (شاهد)

كتب رفيف عبدالله
ابنة جوني ديب تُعلن مثليتها الجنسية بقبلة حميمية لعشيقتها النجمة المشهورة! (شاهد) watanserb.com
ليلي روز
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وطن– رصدت كاميرات الصحافيين، ليلي روز، ابنة النجم الأمريكي جوني ديب، وهي تقبل مغنية الراب دانييل بالبوينا، المعروفة باسم 070 شيك.

منذ 4 أشهر

أكدت ليلي روز ديب، علاقتها ب070 شيك، من خلال اقتباس بسيط على قصتها عبر “انستجرام“.

حيث كتبت ابنة جوني ديب على صورتها مع 070 شيك: “معجبة بها منذ 4 أشهر”.

ابنة جوني ديب مثلية
ليلي روز وحبيبتها مغنية الراب

شوهدت الابنة الكبرى لجوني ديب وفانيسا باراديس وهي تمسك وجه صديقتها وتقبلها أمام الكاميرا.

أسبوع الموضة

نشرت مغنية الراب أيضًا بعض الصور على انستجرام، لتأكيد علاقتهما.

يبدو أنهما كانا يتواعدان منذ يناير / كانون الثاني .. وبدأ الشك في علاقة رومانسية تجمعهما حين حضرتا أسبوع الموضة في باريس معًا ، ثم نشرت ليلي روز ديب صورة لهما معاً بحسب صحيفة “الماركا” الإسبانية.

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حضرت العشيقتان أسبوع الموضة في باريس معًا
ابنة جوني ديب مثلية
كانت ابنة جوني ديب تحاول الابتعاد عن الأنظار

كانت ابنة جوني ديب تحاول الابتعاد عن الأنظار والابتعاد عن وسائل الإعلام والمصورين كما قالت لدرو باريمور.

طفولة غير عادية

وتابعت: “أعتقد أن قيمة الخصوصية هي شيء غرس في داخلي منذ سن مبكرة”.

واصلت ليلي التحدث: “أنا مدركة تمامًا لحقيقة أن طفولتي لم تكن تشبه الجميع. لذلك كان علي أن أجد الراحة فيها بطريقة ما”.

ابنة جوني ديب مثلية
أكدت ليلي روز ديب، علاقتها ب070 شيك من خلال اقتباس بسيط على قصتها عبر “انستجرام”

وأردفت: “أنا محظوظة حقًا لأنني محاطة بأشخاص يقدرون الحياة الطبيعية ويقدرون الحياة الحقيقية. وأعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد للوجود في هذا العالم وليس الجنون”.

الجميع يهتم لنفسه

نشأة ابنة نجمين مشهورين تسببت في معاناة ليلي من القلق والبارانويا.

تتأقلم ليلي من خلال تذكير نفسها، بأن “الجميع يهتمون أكثر بأنفسهم”، وتحاول العودة “إلى الأرض”،

قالت: “في نهاية اليوم، يهتم الجميع بأنفسهم أكثر مما يهتمون بك أنت”. “أعود بنفسي إلى الأرض وأقول، “يا فتاة، أنت لا تهمين كثيرًا. “هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع الأمر”.

لكن النجمة الشابة تدرك جيدًا حظها الجيد. قائلة: “أنا محظوظة بما يكفي للقيام بالمهمة التي أنا متحمسة لها للغاية”.

وأضافت: “هناك جوانب جيدة وسيئة في كل شيء”. “إذا كان علي التعامل مع القليل من القلق لمواصلة فعل ما أحبه، فأنا مستعدة”.

في حديثها إلى مجلة “إيلي” في نوفمبر، انتقدت ابنة جوني ديب فكرة أنها حصلت على أدوار بسبب الروابط العائلية.

وصرحت قائلة: “لا شيء سيحقق لك الدور باستثناء كونك مناسبًا للجزء”. “الإنترنت يهتم كثيرًا بمن تكون أسرتك أكثر من اهتمام الأشخاص الذين يلجؤون إليك في الأشياء”.

وكشفت ليلي روز أنها لا تتأقلم مع الشهرة مع مرور الوقت: “كلما تقدمت في السن، أصبحت أغرب”.

المصدرالماركا - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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