أردوغان يفاجئ الأتراك في طابور انتخابي بوسط إسطنبول (فيديو)

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وطن- في يوم الاقتراع الذي يُحدد مصير السلطة في تركيا، تفاجأ عدد من الناخبين بوجود الرئيس رجب طيب أردوغان خلفهم، بانتظار دوره للإدلاء بصوته في مركز اقتراع بمدينة إسطنبول.

وقد التقطت عدسات الكاميرات صوراً لأردوغان وهو يقف في طابور مع المواطنين، ويحادث بعضهم بشكل ودي. وأبدى الناخبون تفاعلاً إيجابياً مع حضور الرئيس، وأشادوا بتواضعه وقربه من الشعب.

أردوغان يُدلي بصوته في إسطنبول

ويظهر في أحد المقاطع المتداولة، أحد الناخبين وهو يحادث الرئيس التركي وقد بدت عليه علامات الدهشة من تواجد أردوغان في نفس الطابور معه.

وأدلى الرئيس التركي مرشح تحالف الجمهور، رجب طيب أردوغان، الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتوجه أردوغان رفقة عقيلته أمينة أردوغان، من منزله الكائن بمنطقة أوسكودار في إسطنبول، إلى مدرسة صفات تشبي للادلاء بصوتهما.

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وكان في استقباله عدد من المعنيين، بينهم رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

#مباشر | الرئيس #أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية البرلمانية في تركيا https://t.co/KOsnOqvosZ — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 14, 2023

واصطف الرئيس أردوغان وعقيلته في الطابور أمام القاعة التي تضم صندوق الاقتراع، وأدليا بصوتهما.

وكانت عملية التصويت قد انطلقت في عموم تركيا بدءا من الساعة الثامنة صباحًا، ومن المقرر أن تستمر لغاية الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي (+3 حسب توقيت غريتنش).

وسيُصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

الانتخابات التركية 14 مايو 2023

تشهد تركيا اليوم الأحد، 14 مايو 2023، انتخابات رئاسية وبرلمانية حاسمة، حيث يتنافس أربعة مرشحين (أصبحوا ثلاثة بعد انسحاب المرشح “محرم إنجه” قبل أيام) على منصب رئيس الجمهورية، وعدة أحزاب على مقاعد البرلمان.

وتعتبر هذه الانتخابات الأولى التي تجرى بموجب النظام الرئاسي الجديد، الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة في إدارة البلاد.

وفقا للبيانات الرسمية، فإن عدد الناخبين المسجلين في تركيا يبلغ نحو 61 مليون ناخب، بالإضافة إلى نحو 3 ملايين ناخب في الخارج. وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وستغلق في تمام الساعة الخامسة مساء.

ومن المتوقع أن تظهر نتائج أولية للانتخابات بعد ساعات قليلة من إغلاق صناديق الاقتراع، حيث تقوم وكالة “الأناضول” التركية بنشر نتائج فرز الأصوات بشكل مستمر على موقعها الإلكتروني.

كما ستقوم بعض وسائل الإعلام التركية والأجنبية بإجراء استطلاعات للرأي لقياس اتجاهات التصويت.

وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات في جولة الانتخابات الأولى، فسيتم إجراء جولة ثانية بين المرشحَيْن الأول والثاني في 28 مايو 2023.