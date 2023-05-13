السبت, مايو 13, 2023
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ما الجهة التي انضم إليها المذيع محمد أبوعبيد بعد تركه العربية الحدث؟!

كان المذيع محمد أبوعبيد أعلن انهاء عمله في قناة "العربية الحدث" بعد 20 عاماً من عمله فيها، فيما تحدّثت أنباء غير مؤكدة عن أنه استقال احتجاجاً بسبب عدم تغطية القناة عدوان الاحتلال في غزة .

كتب أنس السالم
محمد أبوعبيد ينضم لقناة ومنصة المشهد بعد تركه العربية الحدث watanserb.com
محمد أبوعبيد ينضم لقناة ومنصة المشهد بعد تركه العربية الحدث
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وطن – كشف المذيع الفلسطيني البارز محمد أبوعبيد، عن انضمامها لقناة ومنصة “المشهد“، بعد تركه العمل في قناة “العربية الحدث”.

ورحبت قناة “المشهد” عبر حسابها في “تويتر” بانضمام المذيع محمد أبوعبيد، وقالت إنّه سيشكل إضافة كبيرة الى قناة ومنصة “المشهد” من خلال خبرته الإعلامية الواسعة وموهبته الاستثنائية وحضوره المميز في تقديم الأخبار والبرامج.

محمد أبوعبيد يترك العربية الحدث

وكان المذيع محمد أبوعبيد أعلن انهاء عمله في قناة “العربية الحدث” بعد 20 عاماً من عمله فيها، فيما تحدّثت أنباء غير مؤكدة عن أنه استقال احتجاجاً بسبب عدم تغطية القناة عدوان الاحتلال في غزة .

وغرّد محمد أبوعبيد على حسابه في تويتر، معلناً إنهاء مهام عمله في العربية الحدث، وكتب: “اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 آخر ظهور لي على شاشة الحدث/ العربية عشرون عاما بالتمام، هو عمري في هذا المكان، منذ مايو 2003 إلى مايو 2023 عشرون عاما ولي من أسباب الفخر ما يكفي لأكون جزءا من هذه المنظومة الإعلامية التي أسس لها، وأدارها سعادة الشيخ وليد ألبراهيم”.

وأضاف: “عشرون عاما، لكن قوة الظرف انتصرت على عاطفة الانتماء، ومع ذلك فإن ما يخفف من قسوة التنائي أننا في عصر الانفتاح الشبكي، إذ لم يعد للاغتراب عن الأوفياء معنى، فالاغتراب الآن هو عن المكان واسمه. شكرا لكل الزميلات والزملاء، وشكرا لكل محب وفيّ عرفني من الشاشة”.

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وودّع محمد أبوعبيد في نهاية “برنامج ستوديو الحدث” الذي كان يقدمه عبر “العربية الحدث”، متابعيه، ذارفاً الدموع وهو يسدل الستار على مسيرةٍ عمرها عشرون عاماً في العمل التلفزيوني.

وقال: “كنت أظن أني سأظل متماسكا، لولا وجود الزميلات والزملاء في انتظاري وهم يصغون إلي وكلهم محبة ووفاء واحترام، فلما رفت عيني تجاههم شعرت لأول مرة بالضعف”.

وبينما لم يُشر المذيع محمد أبوعبيد إلى سبب مغادرته “العربية الحدث”، انتشرت على موقع “تويتر” مزاعم بأنه استقال بسبب عدم تغطية القناة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزة، وهو ما لم يعلّق عليه “أبوعبيد” حتّى الآن، بالنفي أو التأكيد، إلى أن تبين أن وجهته الجديدة هي قناة ومنصة “المشهد”.

وتحدثت تلك الأنباء عن أن استقالة “أبوعبيد” من قناة “العربية الحدث”، جاءت بسبب رفض القناة منح المساحة الكافية لمواكبة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة، وتغاضيها عن نقل ما يحدث هناك، في إشارة لعدم مهنية القناة في التعاطي مع القضية الفلسطينية.

المصدرمتابعات وطن - مواقع التواصل الاجتماعيّ
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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