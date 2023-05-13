السبت, مايو 13, 2023
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حياتنا

يجب تجنب هذه الأخطاء عندما يتعرّض طفلك إلى نوبات الهلع الليلية..

"في معظم الحالات، تكون نوبات الهلع الليليّة غير ضارة وتختفي بمرور الوقت"

كتب معالي بن عمر
نوبات الهلع الليلي watanserb.com
نوبات الهلع الليلي
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وطن-على الرغم من أن هناك تشابه بين نوبات الهلع أو الذعر الليلي والكوابيس، فإنهما ظاهرتان مختلفتان تمامًا، ولتجنب الأخطاء الشائعةالتي يمكن أن تقوم بها في أثناء التعرض للنوبة، من المهم معرفة الفرق بين الكوابيس وحالة الذعر الليليّة، وكيف يمكن التصرّف بعد حدوثها.

تحدث نوبات الهلع أثناء الليل (الليلية) من دون سبب واضح وتوقظك من النوم. ومثلما يحدث في نوبة الهلع النهارية، ربما تظهر أعراض التعرق، وسرعة نبض القلب، والارتجاف، وضيق التنفس، وصعوبة التنفس (فرط التنفس)، واحمرار البشرة أو القشعريرة، والشعور بهلاك محدق. ويمكن أن تحاكي تلك العلامات والأعراض المزعجة العلامات والأعراض المرتبطة بالنوبة القلبية أو غيرها من الحالات المرضية الخطيرة. وبرغم ما تسببه نوبات الهلع من شعور بعدم الراحة، فإنها لا تمثل خطرًا على المريض.

وتستمر نوبات الهلع الليلية في المعتاد لدقائق معدودة، ولكن ربما يمر بعض الوقت حتى تهدأ وتعود إلى النوم بعد النوبة. ويتعرض الأشخاص المصابين بنوبات الهلع الليلية لنوبات هلع أخرى أيضًا تحدث لهم أثناء النهار.

الفرق بين نوبة الذعر الليلي والكوابيس

للتمييز بين نوبات الرعب الليلي والكوابيس، من الضروري غالبًا مراقبة مظاهرها، إذ تحدث الكوابيس عادةً أثناء مرحلة نوم حركة العين السريعة، أي في نهاية الليل ويتذكرها الأطفال، بينما يحدث الذعر الليلي أثناء مرحلة النوم العميق، أي خلال النصف الأول من الليل، دون يتذكّرها الأطفال بعد الاستيقاظ من النوم، بحسب ما أفاد به تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

هناك فرق بين الكوابيس ونوبات الهلع الليلي
هناك فرق بين الكوابيس ونوبات الهلع الليلي

تجنب الأخطاء الشائعة عند التعرض للنوبات الهلع الليلية

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن أول شيء يجب عليك أن تفعله إذا كان طفلك يعاني من شكلة ظهور نوبة الذعر الليلية؛ هو التزام الهدوء. غالبًا ما يكون الأطفال غير قادرين على تذكر الذعر الليلي وقد يصابون بالارتباك بعد النوبة، لذا، من المهم تجنب بعض السلوكيات مثل:

  • إيقاظ طفلك في أثناء تعرذضه لنوبة الذعر الليلي، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم النوبة والتسبب في ارتباك الطفل. لذا، من الأفضل الانتظار حتى انتهاء انوبة وطمأنته بعد ذلك.
  • التقليل أو السخرية: يمكن أن يكون الذعر الليلي مخيفًا ومربكًا للطفل. من المهم أن تأخذ تجاربه على محمل الجد دون التقليل من مخاوفه أو السخرية منها. يمكن أن يتسبب ذلك في شعور الطفل بسوء فهمك له وعدم الأمان عند تعرضه للرعب الليلي.
  • توبيخ أو معاقبة طفلك: غالبًا ما يكون الرعب الليلي خارج عن إرادته. لذلك من المهم تجنب توبيخه أو معاقبته على شيء لا يستطيع السيطرة عليه. بدلاً من ذلك، من الأفضل طمأنته وإعطائه اهتمامًا إيجابيًا.
  • السماح له بالنوم وحده في الظلام: يمكن لضوء الليل أو الضوء الخافت مساعدة الطفل على الشعور بمزيد من الأمان وتقليل مخاطر الذعر الليلي.
  • من خلال إنشاء روتين نوم منتظم، وتجنب محفزات قبل وقت النوم، يمكن مساعدة طفلك على تقليل الذعر الليلي. وفي معظم الحالات، تكون نوبات الهلع الليليّة غير ضارة وتختفي بمرور الوقت.
نوبات الهلع الليلي عند الأطفال
نوبات الهلع الليلي عند الأطفال
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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