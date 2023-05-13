يجب تجنب هذه الأخطاء عندما يتعرّض طفلك إلى نوبات الهلع الليلية..

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وطن-على الرغم من أن هناك تشابه بين نوبات الهلع أو الذعر الليلي والكوابيس، فإنهما ظاهرتان مختلفتان تمامًا، ولتجنب الأخطاء الشائعةالتي يمكن أن تقوم بها في أثناء التعرض للنوبة، من المهم معرفة الفرق بين الكوابيس وحالة الذعر الليليّة، وكيف يمكن التصرّف بعد حدوثها.

تحدث نوبات الهلع أثناء الليل (الليلية) من دون سبب واضح وتوقظك من النوم. ومثلما يحدث في نوبة الهلع النهارية، ربما تظهر أعراض التعرق، وسرعة نبض القلب، والارتجاف، وضيق التنفس، وصعوبة التنفس (فرط التنفس)، واحمرار البشرة أو القشعريرة، والشعور بهلاك محدق. ويمكن أن تحاكي تلك العلامات والأعراض المزعجة العلامات والأعراض المرتبطة بالنوبة القلبية أو غيرها من الحالات المرضية الخطيرة. وبرغم ما تسببه نوبات الهلع من شعور بعدم الراحة، فإنها لا تمثل خطرًا على المريض.

وتستمر نوبات الهلع الليلية في المعتاد لدقائق معدودة، ولكن ربما يمر بعض الوقت حتى تهدأ وتعود إلى النوم بعد النوبة. ويتعرض الأشخاص المصابين بنوبات الهلع الليلية لنوبات هلع أخرى أيضًا تحدث لهم أثناء النهار.

الفرق بين نوبة الذعر الليلي والكوابيس

للتمييز بين نوبات الرعب الليلي والكوابيس، من الضروري غالبًا مراقبة مظاهرها، إذ تحدث الكوابيس عادةً أثناء مرحلة نوم حركة العين السريعة، أي في نهاية الليل ويتذكرها الأطفال، بينما يحدث الذعر الليلي أثناء مرحلة النوم العميق، أي خلال النصف الأول من الليل، دون يتذكّرها الأطفال بعد الاستيقاظ من النوم، بحسب ما أفاد به تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

تجنب الأخطاء الشائعة عند التعرض للنوبات الهلع الليلية

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن أول شيء يجب عليك أن تفعله إذا كان طفلك يعاني من شكلة ظهور نوبة الذعر الليلية؛ هو التزام الهدوء. غالبًا ما يكون الأطفال غير قادرين على تذكر الذعر الليلي وقد يصابون بالارتباك بعد النوبة، لذا، من المهم تجنب بعض السلوكيات مثل: