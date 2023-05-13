السبت, مايو 13, 2023
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وفاء نادر.. عماني لا يفارق قبر والده ويعيش بجواره منذ سنوات (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان مع حالة "العم سلطان" وحياته المنعزلة

كتب خالد الأحمد
عماني يرفض العيش في المدينة ويقيم بجانب قبر والده watanserb.com
عماني يرفض العيش في المدينة ويقيم بجانب قبر والده
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وطن- اختار مسن عماني العيش بجوار قبر والده في حالة وفاء نادرة، رافضاً العيش في المدينة في مكان ناء يفتقر لأدنى وسائل التطور والحضارة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بدا فيه “العم سلطان” مع بعض الأطفال وهو يستقبل اليوتيوبير العماني “فهد المزروعي” ومن معه من الزوار في مكان منقطع بمنطقة منخفضة بين جبال عالية.

عماني يرفض العيش في المدينة ويقيم بجانب قبر والده

ويبدو أحد الزوار وهو يمازحه باحتضانه ومحاولة رفعه، ولكنه يقول له “مافيني حيل” -في إشارة إلى بنية العم سلطان القوية-

وكشف المسن العماني أن التيار الكهربائي مقطوع منذ أن وقع السيل في سلطنة عمان، فتعهدوا له بإيصال طاقة شمسية إلى منزله وهو ما تم تحقيقه فيما بعد كما وثقت مقاطع فيديو لاحقة.

العم سلطان يرفض العيش في المدينة ويقيم بجانب قبر والده
العم سلطان يرفض العيش في المدينة ويقيم بجانب قبر والده

ووفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد بلغ عدد كبار السن في سلطنة عمان حتى نهاية عام 2020 (151,290) وهذا ما يمثل نسبته (6%) من إجمالي عدد سكان سلطنة عمان، كان منهم (69,234) من الذكور و (82,056) من الإناث، ويبلغ عدد المتزوجين منهم (99,422)، وغير المتزوجين (6,375).

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ويحظى المسن في السلطنة باهتمام وتقدير كبير من ذويه وأفراد مجتمعه باعتباره مصدرا للمشورة السليمة لما يتمتع به من خبرة وحكمة وبصيرة في إدراك الأمور بل وتأتمرُ الأسرة بأوامره ونصائحه ويجعله الناس دائما في مصدر الصدارة في كل محفل، ورمزا لمكانتها في المجتمع .

تفاعل واسع مع “العم سلطان” في سلطنة عمان

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة “العم سلطان” وحياته المنعزلة بردود وتعليقات متباينة فمنهم من أثنى على وفاء المسن العماني، ومنهم من طالب بمساعدته في حياته القاسية.

وعلق “فهد المزروعي” الذي زار المسن سلطان ووثق حياته :”من شدة حبه لأبوه رفض ينزل يعيش في المدينة ليواكب التطور.”

وتابع :”وجد الأنس والراحة بالقرب جوار والده أي حب وأي وفاء هذا”.

وقال “سعيد بن راشد اليعقوبي” مثل العم سلطان، وجودهم بركة ولقائهم سعادة يحملون الوفاء وصفاء النفس”.

وأضاف: “يجب على المعنيين أن يهتموا بهم ويتلمسون احتياجاتهم البسيطة”.

وعقب “تيمور السيفي” على وفاء العم سلطان: “طيب الله ثراك الوالد أبو سلطان وفي الفردوس الأعلى بإذن الله”.

واستشهد السيفي بحديث نبوي شريف: “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له”.

وقال “عامر بن صعصعة”: “وفاء العم سلطان ووفائه وبره لوالده راسخ في أعماقه” وأضاف :”هكذا هم أهل الأرياف، يتقنون الوفاء”.

فيما علق “سلطان البلوشي“: “بارك الله في عمره وبره لوالده، لكن ما ذنب أبنائه يعيشون في الجبال بعيدين عن الحياة وكل شي، واستدرك: “العيال لهم حق عليه. الزمن تبدل”.

المصدرتويتر، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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