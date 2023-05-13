وفاء نادر.. عماني لا يفارق قبر والده ويعيش بجواره منذ سنوات (فيديو)

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وطن- اختار مسن عماني العيش بجوار قبر والده في حالة وفاء نادرة، رافضاً العيش في المدينة في مكان ناء يفتقر لأدنى وسائل التطور والحضارة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بدا فيه “العم سلطان” مع بعض الأطفال وهو يستقبل اليوتيوبير العماني “فهد المزروعي” ومن معه من الزوار في مكان منقطع بمنطقة منخفضة بين جبال عالية.

عماني يرفض العيش في المدينة ويقيم بجانب قبر والده

ويبدو أحد الزوار وهو يمازحه باحتضانه ومحاولة رفعه، ولكنه يقول له “مافيني حيل” -في إشارة إلى بنية العم سلطان القوية-

وكشف المسن العماني أن التيار الكهربائي مقطوع منذ أن وقع السيل في سلطنة عمان، فتعهدوا له بإيصال طاقة شمسية إلى منزله وهو ما تم تحقيقه فيما بعد كما وثقت مقاطع فيديو لاحقة.

ووفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد بلغ عدد كبار السن في سلطنة عمان حتى نهاية عام 2020 (151,290) وهذا ما يمثل نسبته (6%) من إجمالي عدد سكان سلطنة عمان، كان منهم (69,234) من الذكور و (82,056) من الإناث، ويبلغ عدد المتزوجين منهم (99,422)، وغير المتزوجين (6,375).

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ويحظى المسن في السلطنة باهتمام وتقدير كبير من ذويه وأفراد مجتمعه باعتباره مصدرا للمشورة السليمة لما يتمتع به من خبرة وحكمة وبصيرة في إدراك الأمور بل وتأتمرُ الأسرة بأوامره ونصائحه ويجعله الناس دائما في مصدر الصدارة في كل محفل، ورمزا لمكانتها في المجتمع .

العم سلطان وجد الأنس و الراحه في العيش بجوار قبر والده ❤️ من شدة حبه لابوه رفض ينزل يعيش في المدينة ليواكب التطور … اي حب اي وفاء#العم_سلطان

من حساب : @fw8wf

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. pic.twitter.com/JsSlSsxlbc — الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) May 13, 2023

تفاعل واسع مع “العم سلطان” في سلطنة عمان

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة “العم سلطان” وحياته المنعزلة بردود وتعليقات متباينة فمنهم من أثنى على وفاء المسن العماني، ومنهم من طالب بمساعدته في حياته القاسية.

وعلق “فهد المزروعي” الذي زار المسن سلطان ووثق حياته :”من شدة حبه لأبوه رفض ينزل يعيش في المدينة ليواكب التطور.”

وتابع :”وجد الأنس والراحة بالقرب جوار والده أي حب وأي وفاء هذا”.

من شدة حبه لابوه رفض ينزل يعيش في المدينة ليواكب التطور …وجد الانس والراحه بالقرب من جوار أبوه اي حب اي وفاء❤️#العم_سلطان pic.twitter.com/egdwwtnDbX — فهد المزروعي ❤️🇴🇲 (@fw8wf) May 12, 2023

وقال “سعيد بن راشد اليعقوبي” مثل العم سلطان، وجودهم بركة ولقائهم سعادة يحملون الوفاء وصفاء النفس”.

وأضاف: “يجب على المعنيين أن يهتموا بهم ويتلمسون احتياجاتهم البسيطة”.

مثل #العم_سلطان وجودهم بركة ولقائهم سعادة يحملون الوفاء وصفاوة النفس ..يجب على المعنيين ان تهتم بهم وتتلمس احتياجاتهم البسيطة..شكرا جروب فهد المزروعي دائما ترسمون الابتسامة والسرور على محيا كبار السن الذين يتابعونكم بشغف ومحبه .. — سعيد بن راشداليعقوبي (@alyaqoopi) May 12, 2023

وعقب “تيمور السيفي” على وفاء العم سلطان: “طيب الله ثراك الوالد أبو سلطان وفي الفردوس الأعلى بإذن الله”.

واستشهد السيفي بحديث نبوي شريف: “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له”.

طيب الله ثراك الوالد أبو سلطان .. وفي الفردوس الأعلى بإذن الله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" — تيمور السيفي (@TaimurAlsaifi) May 12, 2023

وقال “عامر بن صعصعة”: “وفاء العم سلطان ووفائه وبره لوالده راسخ في أعماقه” وأضاف :”هكذا هم أهل الأرياف، يتقنون الوفاء”.

فيما علق “سلطان البلوشي“: “بارك الله في عمره وبره لوالده، لكن ما ذنب أبنائه يعيشون في الجبال بعيدين عن الحياة وكل شي، واستدرك: “العيال لهم حق عليه. الزمن تبدل”.