وزير هندي يطالب بإنقاذ نساء عالقات في سلطنة عمان.. ما القصة؟!

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وطن- دعا وزير شؤون الهنود غير المقيمين في البنجاب كولديب سينغ داليوال، وزير الشؤون الخارجية بالاتحاد س. جايشانكار، للتدخل لإنقاذ النساء البنجابيات العالقات في العاصمة العمانية، مسقط.

وطالب برفع القضية لأسباب إنسانية مع السفارات لضمان سلامة هؤلاء النساء واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادتهن إلى الهند.

وبحسب ما أورده موقع “سيسات” الهندي الناطق بالإنجليزية، فقد كتب “داليوال” إلى “جايشنكار” قائلا:”أود أن ألفت انتباهكم الكريم حول الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع والأخبار في بعض الصحف عن النساء البنجابيات العالقات في مسقط. ذهب معظمهم إلى هناك بحثًا عن عمل من خلال وكيل من حيدر أباد “.

وطالب بإمكانية اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل وزارة الشؤون الخارجية لوقف مثل هذه الممارسات من قبل عملاء عديمي الضمير حتى لا يتم خداع النساء البريئات.

شرطة عمان السلطانية تلقي القبض على نساء ورجال أجانب

وكانت شرطة عمان السلطانية، قد أعلنت أول أمس، الخميس، عن إلقائها القبض على عدد من النساء والرجال الأجانب، بمنطقة المعبيلة دون أن توضح جنسية هؤلا الذين تم القبض عليهم.

وقالت الشرطة العمانية في تدوينة لها عبر حسابها الرسم على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”قيادة شرطة محافظة مسقط تستوقف مجموعة من النساء وعدد من الرجال بتهمة الإخلال بالأخلاق والآداب العامة ومخالفة قانوني العمل وإقامة الأجانب بمنطقة المعبيلة”.

وأوضحت الشرطة العمانية أنه جاري استكمال الإجرءات القنونية بحقهم.

قيادة شرطة محافظة مسقط تستوقف مجموعة من النساء وعدد من الرجال بتهمة الإخلال بالأخلاق والآداب العامة ومخالفة قانوني العمل وإقامة الأجانب بمنطقة المعبيلة، وتُستكمل بحقهم الإجراءات القانونية. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 11, 2023