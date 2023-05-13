محمد اسطنبولي.. طفل لبناني توقف قلبه ومات من الرعب بسبب “مقلب”

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بموجة غضب واسعة، عقب تداول نبأ وفاة الطفل اللبناني محمد اسطنبولي جراء توقف مفاجئ في عضلة قلبه بعد جرعة رعب كبيرة تعرض لها في أثناء تصوير “مقلب” على تيك توك.

تفاصيل وفاة طفل لبناني رعباً بسبب “مقلب” على تيك توك

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن الطفل محمد إسطنبولي، كان يلعب في محيط منزله في حارة مدينة صور القديمة بجنوبي لبنان، عندما ظهر أمامه فجأة عدة أشخاص يرتدون أقنعة سوداء مرعبة، كانوا يصوّرون “مقلباً” خاصاً لبثّه على تطبيق تيك توك الشهير.

ليتفاجأ الطفل اللبناني بهذا الظهور المرعب ويسقط ميتاً على الفور، بعد توقف عضلة قلبه بسبب الرعب الكبير والصدمة المفاجئة التي تعرّض لها.

طفل يقضي رعباً في مدينة صور خلال تصوير شبان فيلم «تيك توك».. (صحيفة الاخبار) فوجئ مساء أمس الطفل محمد اسطنبولي بأشخاص يرتدون أقنعة مخيفة في محيط منزله في حارة صور القديمة، ما تسبب بوفاته بسكتة قلبية جراء الرعب الذي شعر به.

⁰وفي التفاصيل التي ذكرها مصدر أمني لـ«الأخبار»، فإنّ… pic.twitter.com/6LIjVkODxy — Mhd Zahreddine (@mhd_zahreddine) May 13, 2023

الطفل الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، اعتاد التواجد في حديقة الحارة عند الواجهة البحرية التي تُعرف بـ”الخراب”، حيث يلعب أطفال الحارة في الحديقة التي جهزتها البلدية بألعاب بمحاذاة موقع الآثار.

ولم يستوعب الطفل محمد اسطنبولي أن هؤلاء الأشخاص كانوا يقومون بتصوير مشاهد تمثيلية لبثّها على موقع “تيك توك“، فأُصيب بالذعر، ما تسبّب بتوقف عضلة قلبه وتوفي على الفور.

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هذا ولم تنفع محاولة إسعاف الطفل اللبناني من قبل عائلته من خلال نقله إلى مستشفى في صور.

كشْف الطبيب الشرعي على جثة الطفل، بيّن أنّ الوفاة ناجمة عن توقّف عضلة القلب بسبب صدمة عصبية مفاجئة.

وأفاد شهود عيان بأن الشبان والشابات الذين كانوا يقومون بالمشهد التمثيلي كانوا يرتدون ألبسة سوداء وأقنعة مخيفة ويحملون سيوفاً ويركضون في أرجاء المكان كأنهم أشباح.

ما تسبب بحالة من الذعر للطفل محمد الذي فوجئ بهم وتوفي على الفور.

بتفيق الصبح على هيك خبر ما فيك ما تعصب انو في بهايم بالبلد الطفل ما فيك تنقزوا ولا تخوفوا الطفل بتعاملوا كأنك عم بتعامل عصفور هول لي عملوا في هيك لازم يتكسروا

🔴 الطفل محمد حيدر اسطنبولي البالغ من العمر 7 سنوات توفي نتيجة توقف مفاجئ في عضلة القلب بعد صدمة عصبية شديدة تعرض لها من… pic.twitter.com/zN1LEVKtoY — WN (@wael333444) May 13, 2023

الطفل لا يعاني من أي أمراض وكان يتمتع بصحة جيدة

وكشفت عائلة الطفل محمد اسطنبولي، أنه لا يعاني عوارض صحية ويتمتع بصحة جيدة.

وحمّلت المسؤولية للذين كانوا يقومون بالعمل التمثيلي من دون الاكتراث بما إذا كان عملهم سيؤدي إلى الكارثة التي وقعت.

كما تقدم والد محمد، حيدر اسطنبولي، بشكوى في مخفر صور بحق الشبان، متهماً إياهم بالتسبب بوفاة نجله.

مرگ کودک ۷ ساله به خاطر جنون لایک

چند جوان با پوشیدن لباس سیاه، شمشیر به دست در قلعه صور، جلوی محمد اسطنبولی پریدند تا برای تیک تاک فیلم بگیرند که کودک بیچاره از ترس ایست قلبی کرد. pic.twitter.com/HmQ3wcL1rv — LIBANIRAN (@libaniran) May 13, 2023

فيما باشرت القوى الأمنية، بناءً على إشارة مدعي عام الجنوب استدعاء المشتبه بهم من أجل التحقيق معهم.

واليوم السبت، شيّعت مدينة صور فقيد الطفولة محمد حيدر اسطنبولي (7 سنوات) بحضور حاشد، حيث انطلق موكب التشييع من أمام منزل الفقيد وصولاً إلى جبانة الخراب.

تشييع حزين لفقيد الطفولة محمد حيدر اسطنبولي (7 سنوات) شيّعت مدينة صور فقيد الطفولة المرحوم محمد حيدر اسطنبولي (7 سنوات) بحضور حاشد حيث انطلق موكب التشييع من امام منزل الفقيد وصولاً الى جبانة الخراب. pic.twitter.com/jqBLy3Ukgj — magazine azhar (@MajaletAzhar_) May 13, 2023

وأمّ الصلاة على جثمانه الشيخ علي حب الله، ووري جثمانه الثرى وتقبلت العائلة العزاء من المشيعين.