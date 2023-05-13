السبت, مايو 13, 2023
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محمد اسطنبولي.. طفل لبناني توقف قلبه ومات من الرعب بسبب “مقلب”

كان يلعب في محيط منزله في حارة مدينة صور القديمة بجنوبي لبنان، عندما ظهر أمامه فجأة عدة أشخاص يرتدون أقنعة سوداء مرعبة

كتب باسل النجار
وفاة الطفل اللبناني محمد اسطنبولي watanserb.com
وفاة الطفل اللبناني محمد اسطنبولي
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بموجة غضب واسعة، عقب تداول نبأ وفاة الطفل اللبناني محمد اسطنبولي جراء توقف مفاجئ في عضلة قلبه بعد جرعة رعب كبيرة تعرض لها في أثناء تصوير “مقلب” على تيك توك.

تفاصيل وفاة طفل لبناني رعباً بسبب “مقلب” على تيك توك

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن الطفل محمد إسطنبولي، كان يلعب في محيط منزله في حارة مدينة صور القديمة بجنوبي لبنان، عندما ظهر أمامه فجأة عدة أشخاص يرتدون أقنعة سوداء مرعبة، كانوا يصوّرون “مقلباً” خاصاً لبثّه على تطبيق تيك توك الشهير.

ليتفاجأ الطفل اللبناني بهذا الظهور المرعب ويسقط ميتاً على الفور، بعد توقف عضلة قلبه بسبب الرعب الكبير والصدمة المفاجئة التي تعرّض لها.

الطفل الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، اعتاد التواجد في حديقة الحارة عند الواجهة البحرية التي تُعرف بـ”الخراب”، حيث يلعب أطفال الحارة في الحديقة التي جهزتها البلدية بألعاب بمحاذاة موقع الآثار.

ولم يستوعب الطفل محمد اسطنبولي أن هؤلاء الأشخاص كانوا يقومون بتصوير مشاهد تمثيلية لبثّها على موقع “تيك توك“، فأُصيب بالذعر، ما تسبّب بتوقف عضلة قلبه وتوفي على الفور.

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هذا ولم تنفع محاولة إسعاف الطفل اللبناني من قبل عائلته من خلال نقله إلى مستشفى في صور.

كشْف الطبيب الشرعي على جثة الطفل، بيّن أنّ الوفاة ناجمة عن توقّف عضلة القلب بسبب صدمة عصبية مفاجئة.

وأفاد شهود عيان بأن الشبان والشابات الذين كانوا يقومون بالمشهد التمثيلي كانوا يرتدون ألبسة سوداء وأقنعة مخيفة ويحملون سيوفاً ويركضون في أرجاء المكان كأنهم أشباح.

ما تسبب بحالة من الذعر للطفل محمد الذي فوجئ بهم وتوفي على الفور.

وفاة الطفل اللبناني محمد اسطنبولي
وفاة الطفل اللبناني محمد اسطنبولي

الطفل لا يعاني من أي أمراض وكان يتمتع بصحة جيدة

وكشفت عائلة الطفل محمد اسطنبولي، أنه لا يعاني عوارض صحية ويتمتع بصحة جيدة.

وحمّلت المسؤولية للذين كانوا يقومون بالعمل التمثيلي من دون الاكتراث بما إذا كان عملهم سيؤدي إلى الكارثة التي وقعت.

كما تقدم والد محمد، حيدر اسطنبولي، بشكوى في مخفر صور بحق الشبان، متهماً إياهم بالتسبب بوفاة نجله.

فيما باشرت القوى الأمنية، بناءً على إشارة مدعي عام الجنوب استدعاء المشتبه بهم من أجل التحقيق معهم.

واليوم السبت، شيّعت مدينة صور فقيد الطفولة محمد حيدر اسطنبولي (7 سنوات) بحضور حاشد، حيث انطلق موكب التشييع من أمام منزل الفقيد وصولاً إلى جبانة الخراب.

وأمّ الصلاة على جثمانه الشيخ علي حب الله، ووري جثمانه الثرى وتقبلت العائلة العزاء من المشيعين.

وفاة الطفل اللبناني محمد اسطنبولي
وفاة الطفل اللبناني محمد اسطنبولي
المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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