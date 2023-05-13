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لقطات مبكية لمسن فلسطيني ينهار أمام ركام منزله بعد تدميره بغارة إسرائيلية

العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 33 فلسطينياً فضلاً عن أضرار مادية بالغة

كتب خالد السعدي
لقطات مبكية لمسن فلسطيني ينهار أمام ركام منزله بعد تدميره بغارة إسرائيلية watanserb.com
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
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وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه مؤثر، لمسنٍّ فلسطيني يقف أمام ركام منزله بعدما دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار العدوان المستمر على قطاع غزة.

وأظهر الفيديو، المسن الفلسطيني وهو يبكي متحسّراً ومتألّماً على الفاجعة، وفي الخلفية شوهد حطام المنزل بجانب آثار حرائق أشعلها القصف الذي شنّته قوات الاحتلال.

وقال الناشط الفلسطيني جهاد حلس، الذي نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع “تويتر”: “مسن من غزة أمضى حياته وشاب شعره وهو يجمع في ثمن منزله، فلما بناه قام الاحتلال بقصفه وتدميره صباح اليوم !!.. انظروا إلى ملامح وجهه لتعلموا حجم قهره وحسرته !!.. اللهم عوضه عوضاً لا يخطر على قلب بشر، وأبدله بيتاً خيراً من بيته !!”

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنّ عدوان على قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء الماضي، وقد أسفر عن استشهاد 33 فلسطينياً، بينهم ستة قيادات من سرايا القدس، فيما أصيب 147 آخرون.

أضرار بالغة في غزة

بدوره، أعلن مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، حجم الأضرار المادية، خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر لليوم الخامس على التوالي.

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وحتى ظهر أمس الجمعة، أكد سلامة أنّ قطاعي التعليم والصيد متوقفان بشكل كامل منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، لافتاً إلى أنّ الطواقم الحكومية حافظت على سير تقديم الخدمات للمواطنين في قطاع غزة.

وصرّح بأنّ 87 وحدة سكنية أصبحت غير صالحة للسكن، مشيراً إلى توفير مبلغ إغاثي عاجل للمتضررين من العدوان، وحذّر من توقف عمل شركة الكهرباء بعد 72 ساعة، ما لم يتمّ إمدادها بالوقود.

وأوضح أن بعض خطوط الكهرباء تعرضت للقصف، مما فاقم من أزمة الكهرباء بقطاع غزة، مطالبًا كل المؤسسات للعمل الجاد على وقف عدوان الاحتلال، ومحاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال أنه هاجم 325 هدفاً لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، فيما تحدث عن إطلاق 1099 صاروخًا أُطلق من غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية، اعترضت منها منظومة القبة الحديدية أقل من 400 صاروخ.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صوراً يقول إنها لقصف مقرات تشغيلية لأعضاء بحركة الجهاد الإسلامي الليلة الماضية.

سرايا القدس تنشر لقطات من إطلاقها رشقات صاروخية

في حين نشرت سرايا القدس، مقطع فيديو بعنوان “لن ينفعكم مقلاعكم” تضمن رشات من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وتضمنت مقاطع الفيديو، صورًا لإعداد صاروخ براق 85 الذي يزن 40 كيلوجرامًا، فيما يصل مداره إلى 58 كيلومترًا، وقد دخل حيز الخدمة في عام 1985.

كما تضمنت المقاطع المصورة عمليات إطلاق عشرات الصواريخ وهي تخترق الأجواء باتجاه المستوطنات في العمق الإسرائيلي.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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