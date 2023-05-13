كيف تتخذ وضعية “انعدام الجاذبية” للنوم بشكل أفضل؟

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وطن-في أغلب الأحيان، تؤثّر المشاكل الصحيّة والشخير على النوم، ما من شأنه أن يجعل الشخص يعاني من اضطرابات تقلل من جودة نومه وتقلق راحته في الليل، لكن، حاولت وكالة ناسا، وجود حلول للنوم بشكل أفضل.

لا جرم أن الحصول على ليلة نوم هنية أمر ضروري للبقاء بصحة جيدة، وإذا كان بعض الناس يرغبون في النوم على ظهورهم ، فإن البعض الآخر يفضل الاستلقاء على إحدى الجانبين أو حتى على بطونهم. لكن هل هناك حقًا طريقة للنوم أفضل من أي طريقة أخرى؟ في الحقيقة، هذا ما توصّل إليه خبراء أميركيين، الذين أكّدوا أن وضعية “انعدام الجاذبية” تساعد على النوم بشكل جيّد للغاية، بحسب ما أفاد به تقرير لمجلة “فام أكتيال” الفرنسية.

ما هو وضع “انعدام الجاذبية” الذي يساعد على النوم بشكل أفضل؟

وفق ترجمة “وطن“، طُوّرت طريقة انعدام الجاذبية للنوم بشكل أفضل من قبل وكالة ناسا (الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء). لن تضطرّ إلى الذهاب إلى الفضاء للنوم بشكل أفضل، ولكن، يمكن اعتماد وضع “انعدام الجاذبية” من خلال الاستلقاء على ظهرك ورفع رأسك وقدميك قليلاً فوق مستوى قلبك. وبذلك يمكن الحفاظ على الجسم بزاوية 120 درجة تقريبًا، ما يساعد على تخفيف الضغط على مستوى هذا العضو.

وبشكل ملموس، هذا الوضع مشابه للوضع الذي يمكن أن يكون عليه المرء على كرسي الاستلقاء مع مسند الظهر والقدمين مرفوعين. من أجل تجربة ذلك، ينصح الدكتور كريس وينتر، طبيب الأعصاب وخبير النوم، بوضع وسادة على مستوى الساقين، من الناحية المثالية تحت الركبتين، ثم أخرى خلف الرقبة. إذا كان هذا الوضع يجعل من الممكن استرخاء الجسم وجعله أكثر راحة للنوم، فسيكون له أيضًا العديد من الفوائد الصحية.

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وضعية “انعدام الجاذبية”: ما هي فوائدها على النوم؟

وقال الدكتور كريس وينت: “أن تكون في وضع انعدام الوزن يميل إلى أن يكون تقويم العظام أفضل وأسهل على الوركين والكتفين من النوم على مفاصلك.” ووفقًا له، يمكن ملاحظة هذه التأثيرات المفيدة في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الجهاز الهضمي. وأورد: “في وضع الاستلقاء، يتدفق الحمض من المعدة لأن المعدة والمريء بشكا أفقي، وعندما يميل رأسك للأعلى، فإن الجاذبية تحافظ على محتويات المعدة في المعدة”.

لذلك فإن وضع “انعدام الجاذبية” سيكون مثالياً للأشخاص الذين يعانون من ارتداد الحمض، لأنه سيقلل منه. قد يساعد أيضًا في السيطرة على الشخير وتخفيف تورم الساق. بالنسبة للدكتور كريس وينتر، كل هذا جيد. بيد أن هناك جانب سلبي واحد، إذ يمكن أن تحد هذه الطريقة أحيانًا من الحركة ويمنع الدوران على إحدى الجانبين بصرف النظر عن ذلك، يجب أن يسمح لك بالنوم مثل الطفل!