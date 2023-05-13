رئيس الهلال يسقط أمام محمد بن سلمان على المنصة الشرفية ورد فعل المعيوف (فيديو)

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وطن- انتشر مقطع فيديو، وثّق لحظة تعثر فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي، أثناء مراسم تسليم كأس خادم الحرمين الشريفين من قِبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأظهر الفيديو، ابن سلمان وقد سلم الكأس لقائد الهلال عبدالله المعيوف على المنصة الشرفية، وبينما كان فهد بن نافل رئيس نادي الهلال يتحرك ببطء إلا أنه تعثر أمام ولي العهد، في حين كاد المعيوف ليتحرك لمساعدة رئيس ناديه في النهوض إلا أنّه توقف.

فهد بن نافل يتعثر في المنصة 😰. pic.twitter.com/RSgEn5WFJE — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 12, 2023

الهلال يفوز بكأس الملك على حساب الوحدة

وابتسمت ركلات الترجيح لنادي الهلال السعودي ليتوج بكأس الملك على حساب نادي الوحدة، الذي كان متقدما بهدف حتى الدقيقة 99 من عمر الوقت الأصلي للمباراة، قبل أن يخطف علي البلهي هدف التعادل للهلال ويمنح فريقه إنعاشا كرويا قاده إلى قلب الطاولة على الوحدة والفوز بركلات الترجيح بنتيجة 7 – 6.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق فريق الوحدة الملقب بفرسان مكة بهدف دون رد سجله نجم الفريق عبد الكريم يودا في الدقيقة الـ35 بعدما خدعت التصويبة، الحارس عبدالله المعيوف.

فيديو : الوحدة يسجل الهدف الأول !!! pic.twitter.com/focUMJs7KO — تغطية نهائي كأس الملك (@GHIGHI_77) May 12, 2023

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وفي شوط اللقاء الثاني، أهدر الهلال العديد من الفرص أبرزها تصويبة أوديون ايجالو الذي تصدى لها منير المحمدي في الدقيقة 84، لكن في الدقيقة 99 سجل علي البليهي هدف التعادل للهلال لتتجه المباراة نحو الأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول أهدر مصعب الجوير ركلة جزاء في الدقيقة 105 ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي منحت الهلال الفوز، وقد سدد عبد الله المعيوف ركلة الجزاء الأخيرة لأزرق الرياض.

فيديو : بلنتي الهلال 💙 pic.twitter.com/eEe2q7bOeS — تغطية نهائي كأس الملك (@GHIGHI_77) May 12, 2023

فوز الهلال على الوحدة في نهائي كأس الملك منح أزرق العاصمة، اللقب العاشر من البطولة التي تُوصف في السعودية بأنها أغلى البطولات.

المعيوف من بين الجماهير يرفع الكأس 💙😍 pic.twitter.com/ytwi3RoHMo — تغطية نهائي كأس الملك (@GHIGHI_77) May 12, 2023

وبهذا الانتصار، يكون الهلال قد صالح جمهوره وذلك في أعقاب الخسارة التي تلقاها الفريق من نادي أوراوا ريدز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما خسر الفريق السعودي بهدف نظيف في طوكيو، في حين كانت قد انتهت مباراة الذهاب في الرياض بالتعادل لهدف لكل منهما.

هل ينضم ميسي لنادي الهلال؟

وبالتزامن مع الإنجاز “الأزرق”، لم يغب اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الواجهة، في ظل الأنباء التي تتحدث عن احتمالية انضمامه لنادي الهلال، كرد على صفقة انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر.

ونفى نادي الهلال السعودي وجود أي اتفاق مع النجم الأرجنتيني رغم وجود رغبة بضمه، وأكد أن هناك رغبة بضم اللاعب، لكن لا يوجد حتى الآن أي اتفاق نهائي أو شفهي مع نجم المنتخب الأرجنتيني.

وأشار إلى أن كل ما يجري هو عبارة عن مفاوضات لا أكثر، وذلك ردا على معلومات تتحدث عن وجود صفقة انتقال بشكل محسوم.