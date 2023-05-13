السبت, مايو 13, 2023
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رئيس الهلال يسقط أمام محمد بن سلمان على المنصة الشرفية ورد فعل المعيوف (فيديو)

الهلال حقق اللقب العاشر من بطولة كأس الملك بعد فوز مثير على نادي الوحدة

كتب خالد السعدي
رئيس الهلال يسقط أمام محمد بن سلمان على المنصة الشرفية watanserb.com
رئيس الهلال يسقط أمام محمد بن سلمان على المنصة
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وطن- انتشر مقطع فيديو، وثّق لحظة تعثر فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي، أثناء مراسم تسليم كأس خادم الحرمين الشريفين من قِبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأظهر الفيديو، ابن سلمان وقد سلم الكأس لقائد الهلال عبدالله المعيوف على المنصة الشرفية، وبينما كان فهد بن نافل رئيس نادي الهلال يتحرك ببطء إلا أنه تعثر أمام ولي العهد، في حين كاد المعيوف ليتحرك لمساعدة رئيس ناديه في النهوض إلا أنّه توقف.

الهلال يفوز بكأس الملك على حساب الوحدة

وابتسمت ركلات الترجيح لنادي الهلال السعودي ليتوج بكأس الملك على حساب نادي الوحدة، الذي كان متقدما بهدف حتى الدقيقة 99 من عمر الوقت الأصلي للمباراة، قبل أن يخطف علي البلهي هدف التعادل للهلال ويمنح فريقه إنعاشا كرويا قاده إلى قلب الطاولة على الوحدة والفوز بركلات الترجيح بنتيجة 7 – 6.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق فريق الوحدة الملقب بفرسان مكة بهدف دون رد سجله نجم الفريق عبد الكريم يودا في الدقيقة الـ35 بعدما خدعت التصويبة، الحارس عبدالله المعيوف.

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وفي شوط اللقاء الثاني، أهدر الهلال العديد من الفرص أبرزها تصويبة أوديون ايجالو الذي تصدى لها منير المحمدي في الدقيقة 84، لكن في الدقيقة 99 سجل علي البليهي هدف التعادل للهلال لتتجه المباراة نحو الأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول أهدر مصعب الجوير ركلة جزاء في الدقيقة 105 ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي منحت الهلال الفوز، وقد سدد عبد الله المعيوف ركلة الجزاء الأخيرة لأزرق الرياض.

فوز الهلال على الوحدة في نهائي كأس الملك منح أزرق العاصمة، اللقب العاشر من البطولة التي تُوصف في السعودية بأنها أغلى البطولات.

وبهذا الانتصار، يكون الهلال قد صالح جمهوره وذلك في أعقاب الخسارة التي تلقاها الفريق من نادي أوراوا ريدز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما خسر الفريق السعودي بهدف نظيف في طوكيو، في حين كانت قد انتهت مباراة الذهاب في الرياض بالتعادل لهدف لكل منهما.

هل ينضم ميسي لنادي الهلال؟

وبالتزامن مع الإنجاز “الأزرق”، لم يغب اسم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الواجهة، في ظل الأنباء التي تتحدث عن احتمالية انضمامه لنادي الهلال، كرد على صفقة انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر.

ونفى نادي الهلال السعودي وجود أي اتفاق مع النجم الأرجنتيني رغم وجود رغبة بضمه، وأكد أن هناك رغبة بضم اللاعب، لكن لا يوجد حتى الآن أي اتفاق نهائي أو شفهي مع نجم المنتخب الأرجنتيني.

وأشار إلى أن كل ما يجري هو عبارة عن مفاوضات لا أكثر، وذلك ردا على معلومات تتحدث عن وجود صفقة انتقال بشكل محسوم.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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