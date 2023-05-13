السبت, مايو 13, 2023
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حجاب ياسمين عبد العزيز يصعد بها للتريند وإشادة بجمالها (فيديو)

بدت الفنانة التي اشتهرت بأدوارها الكوميدية في الفيديو وهي داخل الطائرة مرتدية ملابس الإحرام حيث تتوجه لأداء العمرة

كتب خالد الأحمد
ياسمين عبد العزيز watanserb.com
ياسمين عبد العزيز
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وطن- تصدّرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تريند “غوغل” ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن أدائها لمناسك العمرة في الأراضي المقدسة.

وظهرت ياسمين عبد العزيز مرتدية الحجاب، في أول منشور لها شاركته عبر حسابها الرسمي في انستغرام، بعد انقطاع دام نحو أسبوع، إذ لم تتفاعل مع جمهورها عبر “انستغرام” طيلة الأيام القليلة الماضية.

ياسمين عبد العزيز تؤدي العمرة

ونشرت بطلة مسلسل “ضرب نار” الذي شارك في السباق الرمضاني هذا العام مقطع فيديو كشفت من خلاله توجهها إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وذلك بعد نجاحها في المسلسل الذي شاركها فيه زوجها الفنان أحمد العوضي.

 

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ملابس الإحرام

وبدت الفنانة ياسمين عبد العزيز التي اشتهرت بأدوارها الكوميدية، في الفيديو وهي داخل الطائرة مرتدية ملابس الإحرام، وعلقت عليه داعية الله للجميع بزيارة بيته وأداء العمرة قائلة : “ربنا يكتبها لكل مشتاق يارب أحلى مكان في العالم”.

حجاب ياسمين عبد العزيز
حجاب ياسمين عبد العزيز

تفاعل كبير مع ياسمين عبد العزيز

وتفاعل متابعون ونجوم مع ياسمين بشكل كبير مشيدين بجمالها وأناقتها وبساطتها بلبس الحجاب، وتضمنت التعليقات التي وصلتها مجموعة من الرسائل الإيجابية مثل: “ربما يتقبل حبيبتي، ما شاء الله قمر ربنا يحفظك”، و “بحبك جدا ليكي قبول فقلوبنا رهيب ربنا يتقبل منك ويرزقنا زيارته يارب”، و “عمره مقبولة يااااارب ويعطيك الصحة”.

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وحصد البوست خلال 4 ساعات فقط أكثر من 370 ألف لايك وأكثر من 5500 تعليق، وتمنى لها الجميع زيارة مقبولة والعودة بالسلامة.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تؤدي فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز العمرة.

ففي ديسمبر 2018 نشرت على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لها وهي ترتدي عباءة سوداء فضفاضة وحجاباً أزرق، وتحمل سجادة صلاة خضراء اللون ومسبحة طويلة أثناء تواجدها في ساحة المسجد النبوي.

وقد سبق لياسمين أن ظهرت بالحجاب في منشور سابق في أكتوبر 2022، ولم تكشف عن المكان الذي التقطت فيه الصور.

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

أزمة صحية

يذكر أن ياسمين عبد العزيز كانت قد تعرّضت لوعكة صحيّة في العام 2021 أجبرتها على الغياب عن الساحة الفنيّة لوقت طويل.

وكانت حالتها الصحية في غاية الخطورة بحسب مصادر مقرّبة، ما اضطرها إلى السفر إلى سويسرا لتلقّي العلاج.

وقد أكدت مصادر طبيّة آنذاك أن ياسمين عبد العزيز كانت تعاني من ثقب في القولون الأمر الذي أدى إلى حدوث ي الالتهابات التي هدّدت حياتها.

ولدى وصولها إلى سويسرا تمّ إجراء عمليتين جراحيتين لها للحد من الالتهابات المنتشرة في الجسم.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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