حجاب ياسمين عبد العزيز يصعد بها للتريند وإشادة بجمالها (فيديو)

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وطن- تصدّرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تريند “غوغل” ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن أدائها لمناسك العمرة في الأراضي المقدسة.

وظهرت ياسمين عبد العزيز مرتدية الحجاب، في أول منشور لها شاركته عبر حسابها الرسمي في انستغرام، بعد انقطاع دام نحو أسبوع، إذ لم تتفاعل مع جمهورها عبر “انستغرام” طيلة الأيام القليلة الماضية.

ياسمين عبد العزيز تؤدي العمرة

ونشرت بطلة مسلسل “ضرب نار” الذي شارك في السباق الرمضاني هذا العام مقطع فيديو كشفت من خلاله توجهها إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وذلك بعد نجاحها في المسلسل الذي شاركها فيه زوجها الفنان أحمد العوضي.

View this post on Instagram A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)

ملابس الإحرام

وبدت الفنانة ياسمين عبد العزيز التي اشتهرت بأدوارها الكوميدية، في الفيديو وهي داخل الطائرة مرتدية ملابس الإحرام، وعلقت عليه داعية الله للجميع بزيارة بيته وأداء العمرة قائلة : “ربنا يكتبها لكل مشتاق يارب أحلى مكان في العالم”.

تفاعل كبير مع ياسمين عبد العزيز

وتفاعل متابعون ونجوم مع ياسمين بشكل كبير مشيدين بجمالها وأناقتها وبساطتها بلبس الحجاب، وتضمنت التعليقات التي وصلتها مجموعة من الرسائل الإيجابية مثل: “ربما يتقبل حبيبتي، ما شاء الله قمر ربنا يحفظك”، و “بحبك جدا ليكي قبول فقلوبنا رهيب ربنا يتقبل منك ويرزقنا زيارته يارب”، و “عمره مقبولة يااااارب ويعطيك الصحة”.

في طريقها لأداء مناسك #العمرة.. ياسمين عبد العزيز تنشر صورا لها بالحجاب pic.twitter.com/iUk1Ynbwal — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) May 12, 2023

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وحصد البوست خلال 4 ساعات فقط أكثر من 370 ألف لايك وأكثر من 5500 تعليق، وتمنى لها الجميع زيارة مقبولة والعودة بالسلامة.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تؤدي فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز العمرة.

ففي ديسمبر 2018 نشرت على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لها وهي ترتدي عباءة سوداء فضفاضة وحجاباً أزرق، وتحمل سجادة صلاة خضراء اللون ومسبحة طويلة أثناء تواجدها في ساحة المسجد النبوي.

معظم الفنانات العاريات متواجدين في مهرجان القاهرة السينمائي

بينما ياسمين عبدالعزيز بتعمل عمرة في السعودية، 💜💜 pic.twitter.com/hyCJ7ia7dl — Abdalla Ibrahem (@abdallaEldabah) November 30, 2018

وقد سبق لياسمين أن ظهرت بالحجاب في منشور سابق في أكتوبر 2022، ولم تكشف عن المكان الذي التقطت فيه الصور.

أزمة صحية

يذكر أن ياسمين عبد العزيز كانت قد تعرّضت لوعكة صحيّة في العام 2021 أجبرتها على الغياب عن الساحة الفنيّة لوقت طويل.

وكانت حالتها الصحية في غاية الخطورة بحسب مصادر مقرّبة، ما اضطرها إلى السفر إلى سويسرا لتلقّي العلاج.

وقد أكدت مصادر طبيّة آنذاك أن ياسمين عبد العزيز كانت تعاني من ثقب في القولون الأمر الذي أدى إلى حدوث ي الالتهابات التي هدّدت حياتها.

ولدى وصولها إلى سويسرا تمّ إجراء عمليتين جراحيتين لها للحد من الالتهابات المنتشرة في الجسم.