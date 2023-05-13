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تظاهرات في المغرب ومحمد السادس في ورطة.. ما علاقة صواريخ غزة؟

تظاهرات في المغرب دعماً لفلسطين وتنديداً باتفاق التطبيع مع الاحتلال الغاشم

كتب باسل النجار
تظاهرات في المغرب watanserb.com
تظاهرات في المغرب
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وطن- تظاهر عشرات النشطاء المغاربة مساء أمس، الجمعة، وسط العاصمة الرباط، مندّدين بالغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأعربوا عن تضامنهم مع الفلسطينيين داعين إلى رفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.

وردّد نشطاء من “المبادرة المغربية للدعم والنصرة” التابعة لحركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي المعتدل، شعارات ضد ما أسموه “جرائم الإرهاب الصهيوني”، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، كما دعوا إلى وقف التطبيع مع إسرائيل.

وقال “أوس رمال”، رئيس حركة التوحيد والإصلاح لرويترز: “في هذه اللحظات التي نقوم فيها بهذه الوقفة هنالك طائرات حربية صهيونية تقوم بتخريب وتدمير المساكن على من فيها من النساء من الأطفال من الشيوخ، وهذه إن لم تكن جريمة حرب، فلست أدري ما هي جريمة الحرب”.

وأضاف: “للأسف نضطر للخروج في ظل هذا الذي يسمى التطبيع الذي نعتبره جائحة ضربت هذا البلد أخطر من جائحة كورونا”.

وقال: “خرجنا لننادي بالتراجع عن كل معاهدات التطبيع، لم نرَ ولن نرى منه خيراً، لأن كل الدول التي سبقتنا وطبعت مع العدو الصهيوني لم ترَ منه إلا المصائب والويلات”.

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وقفة في الرباط للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني
وقفة في الرباط للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

المغرب والتطبيع مع إسرائيل

وكان المغرب قد طبع العلاقات مع إسرائيل في ديسمبر كانون الأول 2020 بوساطة أمريكية، مقابل اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازَع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر منذ العام 1976.

كما دعت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع” المؤلفة من عدة جمعيات حقوقية ونشطاء مجتمع مدني، إلى التظاهر يوم الأحد وسط العاصمة الرباط، في “الذكرى 75 للنكبة التي تؤرخ للجريمة التاريخية في حق فلسطين وشعبها”.

وأضاف بيان للجبهة اطّلعت “رويترز” على نسخة منه: “يأبى الكيان الصهيوني، كيان الإرهاب والأبارتهيد (الفصل العنصري) إلا أن يعيد جرائمه وكأنه يذكرنا بأن النكبة لم ولن تنتهي”.

وعلى الصعيد الرسمي نقلت وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء عن مصدر في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إدانته القوية “للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا في صفوف المدنيين الأبرياء”.

وأضاف نفس المصدر، أن “المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، تجدّد موقفها الرافض لكل الانتهاكات والتصرفات الأحادية التي من شأنها تأجيج الأوضاع والتأثير سلباً على جهود تحقيق التهدئة”.

المصدرتويتر، رويترز، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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