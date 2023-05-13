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رياضة

تشكيلة برشلونة ضد إسبانيول والتوقيت في الدوري الإسباني الممتاز

منافسات الجولة ال34 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة برشلونة ضد إسبانيول watanserb.com
تشكيلة برشلونة ضد إسبانيول
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وطن- يلتقي فريق برشلونة في المباراة التي ربما سيحسم فيها التتويج بلقب الدوري الإسباني 2022-2023، أمام نظيره إسبانيول، الأحد، في منافسات الجولة ال34.

وستنطلق مباراة برشلونة وإسبانيول على ملعب (استاد كونيلا البرات)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي.

توقيت مباراة برشلونة ضد إسبانيول

كما وستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة)، وكذلك بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

بيدري
بيدري

ولكن بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة للفريق الكتالوني نحو التتويج بشكل رسمي بلقب الدوري الممتاز لهذا الموسم (الليغا).

معلق مباراة برشلونة وإسبانيول

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة برشلونة وإسبانيول. عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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كما وستنقل المباراة على قناة (Bein sport premium HD 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11566. ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H)، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة برشلونة ضد إسبانيول

وسيدخل المدرب الإسباني تشافي، المباراة القوية أمام صاحب الأرض إسبانيول، في منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: أليخالدرو بالدي، أندرياس كريستنسن، رونالد أراخو، جول كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي بونج، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

تدريبات إسبانيول
تدريبات إسبانيول

مركز الهجوم: جافي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحلق برشلونة بعيداً في صدارة ترتيب الدوري الإسباني (الليغا). برصيد 82 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، وغريمه التقليدي ريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة.

المصدروطن + برشلونة تويتر + إسبانيول تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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