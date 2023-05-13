تشكيلة برشلونة ضد إسبانيول والتوقيت في الدوري الإسباني الممتاز

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وطن- يلتقي فريق برشلونة في المباراة التي ربما سيحسم فيها التتويج بلقب الدوري الإسباني 2022-2023، أمام نظيره إسبانيول، الأحد، في منافسات الجولة ال34.

وستنطلق مباراة برشلونة وإسبانيول على ملعب (استاد كونيلا البرات)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي.

توقيت مباراة برشلونة ضد إسبانيول

كما وستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة)، وكذلك بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ولكن بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة للفريق الكتالوني نحو التتويج بشكل رسمي بلقب الدوري الممتاز لهذا الموسم (الليغا).

معلق مباراة برشلونة وإسبانيول

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة برشلونة وإسبانيول. عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

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كما وستنقل المباراة على قناة (Bein sport premium HD 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11566. ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H)، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

👋 صباحكم همة ونشاط 💪

pic.twitter.com/tYIHxsYv3B — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) May 12, 2023

تشكيلة برشلونة ضد إسبانيول

وسيدخل المدرب الإسباني تشافي، المباراة القوية أمام صاحب الأرض إسبانيول، في منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: أليخالدرو بالدي، أندرياس كريستنسن، رونالد أراخو، جول كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي بونج، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

مركز الهجوم: جافي، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحلق برشلونة بعيداً في صدارة ترتيب الدوري الإسباني (الليغا). برصيد 82 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، وغريمه التقليدي ريال مدريد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 68 نقطة.