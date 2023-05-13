السبت, مايو 13, 2023
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باحث إماراتي يزعم اكتشاف أحد متاريس عنتر بن شداد ويسخر من سروال الملك عبد العزيز (شاهد)

السروال المزعوم بأنه للملك عبد العزيز يعود للملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا السابقة

كتب سالم حنفي
باحث إماراتي يزعم اكتشاف أحد متاريس عنتر بن شداد ويسخر من سروال الملك عبدالعزيز (شاهد) watanserb.com
سروال الملك عبدالعزيز
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وطن- تسبّبت مزاعم الباحث في الحضارات وتاريخ الإمارات، منصور خلفان، عن اكتشاف أحد متاريس عنتر بن شداد في الإمارات بموجة سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال منصور خلفان في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقاً بها صورة لشخصين أحدهما إماراتي وآخر أجنبي بين مجموعة من الحجارة في الصحراء: “أكتشاف احد متارس عنتر ابن شداد في الامارات وخلفهم مجلس حبيبته عبله”.

ولم يتوقف “خلفان” عن مدح بلاده، وإنما تجاوز الأمر للسخرية من السعودية بقوله: “الحمد لله على نعمة الأمارات حضارة وتاريخ ما مثل ناس معهم البنطلون الداخلي حق جدهم معلقينه بمتحف الديرة افضل تاريخ”.

متحف الجنادرية المخصص لأدوات الملك عبد العزيز

يشار إلى أنّ السعودية كانت قد أقامت متحف “الجنادرية”، عرضت من خلاله جميع الأدوات الخاصة بالملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

وانتشرت شائعات وغطّت مواقع التواصل، بأن المتحف احتوى على سروال الملك عبد العزيز، مما جعله موضع سخرية عارمة.

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حقيقة صورة سروال الملك عبد العزيز

إلا أنّ الصورة المتداوَلة دوماً على أنها لسروال الملك عبد العزيز غير صحيحة، وإنما تعود لسروال الملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة (بريطانيا العظمى وايرلندا)، ‏منذ العشرين من يونيو 1837 وحتى وفاتها عام 1901.

سخرية رواد تويتر من ادعاءات الباحث الإماراتي

وتسبّبت ادعاءات خلفان منصور بعثورهم على أحد متاريس عنتر بن شداد بموجة سخرية عارمة على “تويتر”، حيث علّق أحدهم بالقول: “مجلسه كان متر في متر كان بخيل على كذا”.

وردّ المغرد اليمني ريان الحطامي على ادّعاءات “خلفان”: “قد كان عنتر يقول كنت احب السمك ساحل عمان وفي مره انعزم عندى جدك وانت كنت تحب تشتري له بسكويت ابو ولد”.

وقال المغرد محمد الحيدري ساخراً: “باقي الطقم التويوتا حق عنتر لازم تبحثوا علية وعلية دوشكا”.

وسخر المغرد علي بن طاهر الفقيه من المزاعم الإماراتية بالقول: “باقي مدفع الزير سالم .. اكيد انكم با تحصلوه والدرون حقت جساس”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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