باحث إماراتي يزعم اكتشاف أحد متاريس عنتر بن شداد ويسخر من سروال الملك عبد العزيز (شاهد)

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وطن- تسبّبت مزاعم الباحث في الحضارات وتاريخ الإمارات، منصور خلفان، عن اكتشاف أحد متاريس عنتر بن شداد في الإمارات بموجة سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال منصور خلفان في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقاً بها صورة لشخصين أحدهما إماراتي وآخر أجنبي بين مجموعة من الحجارة في الصحراء: “أكتشاف احد متارس عنتر ابن شداد في الامارات وخلفهم مجلس حبيبته عبله”.

ولم يتوقف “خلفان” عن مدح بلاده، وإنما تجاوز الأمر للسخرية من السعودية بقوله: “الحمد لله على نعمة الأمارات حضارة وتاريخ ما مثل ناس معهم البنطلون الداخلي حق جدهم معلقينه بمتحف الديرة افضل تاريخ”.

أكتشاف احد متارس عنتر ابن شداد

في الامارات وخلفهم مجلس حبيبته عبله

الحمد لله على نعمة الأمارات حضارة وتاريخ ما مثل ناس معهم البنطلون الداخلي حق جدهم معلقينه بمتحف الديرة افضل تاريخ pic.twitter.com/W8tpHsRNQI — منصور خلفان (@KalfanEmar) May 11, 2023

متحف الجنادرية المخصص لأدوات الملك عبد العزيز

يشار إلى أنّ السعودية كانت قد أقامت متحف “الجنادرية”، عرضت من خلاله جميع الأدوات الخاصة بالملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

وانتشرت شائعات وغطّت مواقع التواصل، بأن المتحف احتوى على سروال الملك عبد العزيز، مما جعله موضع سخرية عارمة.

هذا هو سروال المؤسس الملك عبدالعزيز وصنادل ( أحذية ) المؤسس الملك عبدالعزيز . pic.twitter.com/pE4wOW3LEV — مهنا حمد المهنا (@mohanna63) March 6, 2018

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حقيقة صورة سروال الملك عبد العزيز

إلا أنّ الصورة المتداوَلة دوماً على أنها لسروال الملك عبد العزيز غير صحيحة، وإنما تعود لسروال الملكة فيكتوريا ملكة المملكة المتحدة (بريطانيا العظمى وايرلندا)، ‏منذ العشرين من يونيو 1837 وحتى وفاتها عام 1901.

هذه الصورة سروال الملكة فكتوريا لكن الاخونجية والقبوريين كعادتهم تزوير الحقائق ونشر الاشاعات. من المفترض على سفارتنا في الكويت @KSAembassyKWT التحرك لرفع دعوى على هذا القبوري المنحرف كونه كويتي والان هو متواجد في الكويت ! https://t.co/wdjxzsXNzj pic.twitter.com/w0xFLqwCfr — كولومبوس 🐪 (@Columbuos) January 13, 2022

سخرية رواد تويتر من ادعاءات الباحث الإماراتي

وتسبّبت ادعاءات خلفان منصور بعثورهم على أحد متاريس عنتر بن شداد بموجة سخرية عارمة على “تويتر”، حيث علّق أحدهم بالقول: “مجلسه كان متر في متر كان بخيل على كذا”.

أكتشاف احد متارس عنتر ابن شداد

في الامارات وخلفهم مجلس حبيبته عبله

الحمد لله على نعمة الأمارات حضارة وتاريخ ما مثل ناس معهم البنطلون الداخلي حق جدهم معلقينه بمتحف الديرة افضل تاريخ pic.twitter.com/W8tpHsRNQI — منصور خلفان (@KalfanEmar) May 11, 2023

وردّ المغرد اليمني ريان الحطامي على ادّعاءات “خلفان”: “قد كان عنتر يقول كنت احب السمك ساحل عمان وفي مره انعزم عندى جدك وانت كنت تحب تشتري له بسكويت ابو ولد”.

قد كان عنتر يقول كنت احب السمك ساحل عمان وفي مره انعزم عندى جدك وانت كنت تحب تشتري له بسكويت ابو ولد — ,ريان ,الحطًامي (@raean231) May 13, 2023

وقال المغرد محمد الحيدري ساخراً: “باقي الطقم التويوتا حق عنتر لازم تبحثوا علية وعلية دوشكا”.

باقي الطقم التويوتا حق عنتر لازم تبحثوا علية وعلية دوشكا — محمد الحيدري (@mhmdalh85857502) May 12, 2023

وسخر المغرد علي بن طاهر الفقيه من المزاعم الإماراتية بالقول: “باقي مدفع الزير سالم .. اكيد انكم با تحصلوه والدرون حقت جساس”.