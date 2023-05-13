“اليويفا” يحسم قراره بشأن إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

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وطن- حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، بشأن إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب “أتاتورك” في مدينة إسطنبول التركية.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، قد تحدثت في وقت سابق عن نقل مباراة نهائي البطولة القارية الأوروبية. لهذا الموسم إلى العاصمة البرتغالية لشبونة.

مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

وأردفت الصحيفة البريطانية، ” يوجد مخاوف من حدوث أعمال شغب بسبب الانتخابات الرئاسية في دولة تركيا، الاتحاد الأوروبي قدم طلباً بشكل غير رسمي لنظيره البرتغالي. لمعرفة مدى جاهزية ملعب “دا لوز”، الذي استضافة النهائي في نسختي في عامي 2014 و2020”.

كما وليست المرة الأولى التي يتغير فيها ملعب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، فقد نقلت المباراة النهائية الموسم الماضي من سانت بطرسبورغ الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس.

🚨🇬🇧 دايلي ميل | وجّه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طلب غير رسمي لإتحاد كرة القدم البرتغالي بشأن نقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى استاد دا لوز في لشبونة إذا كانت هناك اضطرابات في إسطنبول بعد الانتخابات الرئاسية التركية. pic.twitter.com/O7bwKesHdy — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 11, 2023

لكن سرعان ما نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، صحة تلك الأنباء بشأن نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا. كما وأعلن تمسكه بإقامة مباراة دوري الأبطال في مدينة إسطنبول.

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نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

كما وتتنافس أربع فرق أوروبية على بطاقة العبور إلى دور نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، وهم حامل اللقب ريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان وجاره إنتر ميلان لهذا الموسم.

🚨⚠️ بيان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم | • سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/23 في إسطنبول كما هو مقرر، في 10 يونيو 2023. ليس لدى الاتحاد الأوروبي أي مناقشات على تغيير ذلك مع أي مؤسسات سياسية أو حكومات أو اتحادات وطنية لكرة القدم. pic.twitter.com/0bpw5Z4oov — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) May 12, 2023

ومن المقرر أن يقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، في ال10 شهر حزيران/ يونيو على ملعب ” أتاتورك” في مدينة إسطنبول التركية.