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رياضة

“اليويفا” يحسم قراره بشأن إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

"اليويفا" ينفي أنباء نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 من تركيا إلى لشبونة

كتب فارس أبو شيحة
نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 watanserb.com
نهائي دوري أبطال أوروبا 2023
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وطن- حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، بشأن إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب “أتاتورك” في مدينة إسطنبول التركية.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، قد تحدثت في وقت سابق عن نقل مباراة نهائي البطولة القارية الأوروبية. لهذا الموسم إلى العاصمة البرتغالية لشبونة.

مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

وأردفت الصحيفة البريطانية، ” يوجد مخاوف من حدوث أعمال شغب بسبب الانتخابات الرئاسية في دولة تركيا، الاتحاد الأوروبي قدم طلباً بشكل غير رسمي لنظيره البرتغالي. لمعرفة مدى جاهزية ملعب “دا لوز”، الذي استضافة النهائي في نسختي في عامي 2014 و2020”.

كما وليست المرة الأولى التي يتغير فيها ملعب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، فقد نقلت المباراة النهائية الموسم الماضي من سانت بطرسبورغ الروسية  إلى العاصمة الفرنسية باريس.

لكن سرعان ما نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، صحة تلك الأنباء بشأن نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا. كما وأعلن تمسكه بإقامة مباراة دوري الأبطال في مدينة إسطنبول.

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مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023
مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

كما وتتنافس أربع فرق أوروبية على بطاقة العبور إلى دور نهائي  دوري أبطال أوروبا 2022-2023، وهم حامل اللقب ريال مدريد ومانشستر سيتي  وميلان وجاره إنتر ميلان لهذا الموسم.

ومن المقرر أن يقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، في ال10 شهر حزيران/ يونيو على ملعب ” أتاتورك” في مدينة إسطنبول التركية.

المصدروطن + ديلي ميل البريطانية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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