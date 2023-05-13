السبت, مايو 13, 2023
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البلوجر العراقية منساك تبكي في زفتها لحظة حضور ضرتها (فيديو)

عدداً كبيراً من المتابعين شككوا في قصة زواج منساك من الأساس واتهموها بتلفيق الأمر لأجل التريند والشهرة

كتب رفيف عبدالله
البلوجر العراقية منساك تبكي في زفتها لحظة حضور ضرتها (فيديو) watanserb.com
منساك المطيري
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وطن– لم تتمالك البلوجر العراقية منساك المطيري نفسها، حين رأت ضرتها أمامها، أثناء احتفالها بحفل زفافها.

زوج صديقتها المقربة!

وامتلأت عيني منساك بالدموع حين رأت ضرتها أمامها، وطلبت من المتواجدين الانتظار حتى تتمالك نفسها ولا تبكي.

واعترفت المشهورة العراقية بأنها تأثرت حين رأت ضرتها، وعلقت: “فعلاً اهني ما قدرت أشوف ضرتي تبكي.. أقولهم لحظة لحظة”.

وكانت منساك قد أثارت جدلاً واسعاً حين كشفت أنها تزوجت من زوج صديقتها المقربة.

لم يرزقا بأطفال

وأكدت منساك أن صديقتها هاتفتها وهي تبكي، طالبةً منها أن تتزوج زوجها بدلاً من أن يتزوج عليها امرأة أخرى قد تتسبب في طلاقها منه.

وأوضحت منساك أن صديقتها تزوجت قبل 5 سنوات، لكنها لم ترزق بأطفال، فكان الحل أن يتزوج من أخرى.

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وشددت منساك على أن صديقتها كانت تبكي وتتوسل لها بأن تكون هي الزوجة الثانية، منوهة أنها رفضت في البداية بشدة.

وتابعت البلوجر العراقية: “كانت تتصل بي تبكي وتقول أنا أبيك حق زوجي.. وأنا أقول لا.. رفيقتي يا جماعة من واحنا صغار، وعلى فكرة هي كانت معايا في الغبقة وفي كل شي، مو أنا اللي روحت جبته أو روحت خطفته في فرق”.

زفاف وهمي

وحرصت منساك في حفل زفافها على إخفاء وجه العريس.

وظهرت العراقية الشهيرة وهي تمسك غترة العريس، بينما تألقت بفستان راقي.

وظهرت منساك في لقطة أخرى قبل ارتداء فستان الزفاف، وهي تتحدث عن ضرتها “صديقتها”، وإخلاصها لها.

وقالت منساك إن ضرتها سبقتها إلى صالون التجميل، على الرغم من تأخيرها.

لكن عدداً كبيراً من المتابعين شككوا في قصة زواج منساك من الأساس، واتهموها بتلفيق الأمر لأجل التريند والشهرة.

تشوه وجه منساك

في سياق آخر، تعرضت منساك لتشوه في وجهها بسبب حقن الفيلر، وروت تجربتها لتحذر الفتيات.

وقالت منساك إن وجهها كان متورماً بشكل كبير بسبب حقن الفيلر، مشيرة إلى أنها أرادت إنهاء الأزمة الصحية بعملية تجميل جديدة لسحب الفيلر.

وأوضحت منساك أنها لا تستطيع القيام بالعملية، وأنه يجب عليها الانتظار حتى تتخلص من هذا التورم قبل العملية الجديدة.

وقالت البلوجر العراقية: “كنت ناطرة على نار إني أعملي عمليتي، لأني كنت عارفة إنها راح ترد.. بس الحين الوقت صار متلخبط عندي، لازم أستنى يخلصوا العلاجات والمضادات حق الوجه وغيره”.

وختمت: “اللهم لك الحمد يمكن خير، ومثل ما قولت لكم أنا ما أعرف شي بخصوص الوجه”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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