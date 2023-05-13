البطل الوداد يتعثر أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2023 (فيديو)

- Advertisement -

وطن- وقع فريق الوداد البيضاوي المغربي في فخ التعادل السلبي بدون أي من الأهداف، أمام منافسه صن داونز، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وخيم التعادل السلبي على مباراة الوداد وصن داونز، في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، في اللقاء الذي جمع كلا الفريقين على ملعب (مركب محمد الخامس).

مباراة الوداد ضد صن داونز

ورغم تعثر الوداد أمام صن داونز الجنوبي الأفريقي، إلا أن عدد التسديدات وصلت إلى 11 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 52%.

كما ووصلت عدد تسديدات الفريق المنافس إلى 6 تسديدات في المباراة، فيما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 48%.

عقب لقاء مثير على ملعب محمد الخامس، التعادل السلبي يفرض نفسه بين الوداد وماميلودي صنداونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 🤝#TotalEnergiesCAFCL | #WACMSFC pic.twitter.com/zvMUUvrGg0 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 13, 2023

- Advertisement -

وشهدت المباراة المثيرة القوية بين كلا الفريقين، طرد نجمي فريق صن داونز الجنوبي الأفريقي. بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهها من قبل حكم المباراة، وهما اللاعب مايما نيو في الدقيقة ال43 ومارسيلو أليندي في الدقيقة ال95 من الوقت البديل.

كما وسيلتقي فريق الوداد المغربي. أمام منافسه صن داونز الجنوبي الأفريقي، السبت، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، في ال20 من شهر مايو/ أيار الجاري على ملعب (لوفتوس فيرسفيلد) أحد أقدم الملاعب في جنوب أفريقيا.

تشكيلة الوداد ضد صن داونز

ولعب المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك ، المباراة الصعبة أمام نظيره صن داونز الجنوبي الأفريقي، بتشكيلة أساسية في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

دفاع التشكيلة: يحيى عطية الله، أرسين زولا، أمين أبو الفتح، أيوب العملود.

🎥شــــاهد | حامل اللقب الوداد المغربي يتعادل مع ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي دون أهداف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب في جنوب إفريقيا لحسم المتأهل بينهما إلى النهائي

🎙️ تقرير |يوسف آيت الحاج pic.twitter.com/mJjb40Obaz — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) May 13, 2023

خط الوسط: سيف الدين بوهرة، يحيى جبران، رضى جعدي، أونجم.

مركز الهجوم: أيمن حسوني، بولي جونيور سامبو.

ومن الجدير بالذكر، فإن فريق الوداد الرياضي يحتل وصافة ترتيب الدوري المغربي الممتاز. برصيد 53 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب الصدارة الجيش الملكي 54 نقطة لهذا الموسم.