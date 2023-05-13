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رياضة

البطل الوداد يتعثر أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2023 (فيديو)

منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
الوداد وصن دوانز في دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
الوداد وصن دوانز في دوري أبطال أفريقيا
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وطن- وقع فريق الوداد البيضاوي المغربي في فخ التعادل السلبي بدون أي من الأهداف، أمام منافسه صن داونز، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وخيم التعادل السلبي على مباراة الوداد وصن داونز، في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، في اللقاء الذي جمع كلا الفريقين على ملعب (مركب محمد الخامس).

مباراة الوداد ضد صن داونز

ورغم تعثر الوداد أمام صن داونز الجنوبي الأفريقي، إلا أن عدد التسديدات وصلت إلى 11 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 52%.

كما ووصلت عدد تسديدات الفريق المنافس إلى 6 تسديدات في المباراة، فيما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 48%.

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وشهدت المباراة المثيرة القوية بين كلا الفريقين، طرد نجمي فريق صن داونز الجنوبي الأفريقي. بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهها من قبل حكم المباراة، وهما اللاعب مايما نيو في الدقيقة ال43 ومارسيلو أليندي في الدقيقة ال95 من الوقت البديل.

الوداد وصن داونز
الوداد وصن داونز

كما وسيلتقي فريق الوداد المغربي. أمام منافسه صن داونز الجنوبي الأفريقي، السبت، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، في ال20 من شهر مايو/ أيار الجاري على ملعب (لوفتوس فيرسفيلد) أحد أقدم الملاعب في جنوب أفريقيا.

تشكيلة الوداد ضد صن داونز

ولعب المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك ، المباراة الصعبة أمام نظيره صن داونز الجنوبي الأفريقي، بتشكيلة أساسية في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، كما يلي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

دفاع التشكيلة: يحيى عطية الله، أرسين زولا، أمين أبو الفتح، أيوب العملود.

خط الوسط: سيف الدين بوهرة، يحيى جبران، رضى جعدي، أونجم.

مركز الهجوم: أيمن حسوني، بولي جونيور سامبو.

الوداد الرياضي
الوداد الرياضي

ومن الجدير بالذكر، فإن فريق الوداد الرياضي يحتل وصافة ترتيب الدوري المغربي الممتاز. برصيد 53 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب الصدارة الجيش الملكي 54 نقطة لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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