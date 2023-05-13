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رياضة

الأول منذ 30 عاماً.. العربي يُتوج بلقب كأس أمير قطر بعد فوزه على السد (فيديو)

السومة يقود العربي للتتويج بكأس أمير قطر 2023 بعد تغلبه على السد بثلاثية دون مقابل

كتب فارس أبو شيحة
تتويج العربي بلقب كأس أمير قطر 2023 watanserb.com
تتويج العربي بلقب كأس أمير قطر 2023
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وطن- تُوج فريق العربي القطري بلقب كأس أمير قطر 2023، للمرة الأولي بعد غياب لنحو 30 عاماً عن حصد تلك البطولة المحلية، عقب تغلبه على السد بثلاثية نظيفة دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب (أحمد بن علي) في العاصمة القطرية (الدوحة).

وافتتح النجم السوري عمر السومة أولى أهداف مباراة نهائي كأس أمير قطر، عند الدقيقة ال62، برأسية رائعة سكنت في الزاوية اليسرى لمرمى حارس السد القطري سعد الشيب.

مباراة العربي والسد في نهائي كأس أمير قطر 2023

وعزز العربي التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني من توقيع اللاعب حامد إسماعيل في الدقيقة ال90، ليعود بعدها العقيد السومة ليسجل الهدف الثالث للعربي في الدقيقة ال98 في الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة.

كما ويعد تتويج فريق العربي بكأس أمير دولة قطر لهذا الموسم، هو الأول الذي يدخل خزائن النادي بعد 27 عاماً من الغياب عن منصات التتويج بالبطولات المحلية أو القارية الآسيوية.

تتويج العربي بكأس أمير قطر 2023
تتويج العربي بكأس أمير قطر 2023
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ونجح العقيد السومة من التتويج مع فريق العربي القطري ببطولة محلية لهذا الموسم، بعد انتقاله إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة، قادماً من نادي أهلي جدة السعودي الذي نجح في الصعود إلى دوري روشن السعودي تحت قيادة الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني في 8 شهور فقط على هبوطه.

تشكيلة العربي القطري أمام السد

ولعب المدرب القطري يونس علي، المباراة النهائية لبطولة كأس أمير قطر 2023 أمام نظيره السد، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: جاسم عادل.

دفاع التشكيلة: جاسم جابر، أحمد سهيل، مارك مونييسا، هلال محمد.

خط الوسط: أرون غونارسون، أحمد فتحي، رافينيا ألكانتارا، معرفيه.

مركز الهجوم: يوسف المساكني، عمر السومة.

يذكر بأن فريق العربي قد ختم منافسات الدوري القطري (دوري نجوم قطر)، في المركز الثاني. برصيد 51 نقطة، كما وبفارق نقطتين فقط عن منافسه الدحيل المتوج باللقب لهذا الموسم برصيد 51 نقطة.

احتفال العربي القطري بكأس أمير قطر 2023
احتفال العربي القطري بكأس أمير قطر 2023
المصدروطن + كأس أمير قطر تويتر +العربي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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