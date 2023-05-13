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الأمير الحسين يهنئ شقيقته الأميرة سلمى بتخرجها من الجامعة بطريقة طريفة! (شاهد)

الأميرة سلمى حصلت على درجة البكالوريوس في علم الآثار من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات المتحدة

كتب سالم حنفي
الأمير الحسين يهنئ شقيقته الأميرة سلمى بتخرجها من الجامعة بطريقة طريفة! (شاهد) watanserb.com
الأمير الحسين يهنئ شقيقته الأميرة سلمى
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وطن- هنّأ ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، شقيقتَه الأميرة سلمى بمناسبة تخرّجها من الجامعة بطريقة لافتة.

وعبر حسابه على “انستغرام”، نشر الأمير الحسين صورة لشقيقته “سلمى” تم التقاطها لها عبر مكالمة “فيديو كول”، مهنّئاً إياها بحصولها على درجة البكالوريوس في علم الآثار من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات المتحدة.
وعلّق الأمير الحسين على الصورة بالقول: “ألف مبروك سلمى”.


وظهرت الأميرة “سلمى” في الصورة مرتديةً ثوب التخرج الذي وضع عليه العلم الأردني، في حين بدت السعادة واضحة على وجهها بعد رحلة دراسية شاقة في جامعة من أعرق الجامعات على مستوى العالم.

الملك عبد الله يغادر الأردن لحضور حفل تخرج الأميرة سلمى

وكان الملك عبد الله الثاني قد غادر الأردن قبل يومين، في زيارة خاصة قصيرة لحضور حفل تخريج سمو ابنته سلمى بنت عبد الله الثاني.

من جانبه، أدى الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائباً لوالده الملك، بحضور هيئة الوزارة.

يشار إلى أن الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني من مواليد 26 سبتمبر 2000، وهي الابنة الثانية والطفلة الثالثة للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا.

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دورة في أكاديمية ساند هيرست

ولم يمنعها منصبها كأميرة أن تحقّقَ نجاحات في المجال العسكري، فقد تخرجت من دورة تدريبية قصيرة في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة في نوفمبر عام 2018، وقام والدها عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن بتقليدها جناح الطيران. وذلك في 8 يناير 2020 بقصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمان، في مراسم حضرها كلٌّ من والدتها الملكة رانيا العبد الله وأخيها الأكبر الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن.

الأميرة سلمى أول امرأة أردنية تجتاز مرحلة التدريب الأساسية كطيار على طائرات الجناح الثابت

والأميرة سلمى بنت عبد الله ليست أول أميرة أردنية تتخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، حيث إن عمّتها، الأميرة عائشة بنت الحسين، أول امرأة عربية تلتحق بأكاديمية ساندهيرست وتخرجت عام 1987، والتي خدمت لاحقًا في سلاح القوات الخاصة الأردنية.

وأيضاً تخرجت عمتها الأخرى، الأميرة إيمان بنت الحسين، من الأكاديمية ذاتها عام 2003.

إلا أن الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني تعتبر أول امرأة أردنية تجتاز مرحلة التدريب الأساسية كطيار على طائرات الجناح الثابت.

المصدرانستغرام، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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