الجمعة, مايو 12, 2023
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رياضة

من هو اللاعب الأردني موسى التعمري الذي تعاقد مع مونبلييه الفرنسي؟!

كتب فارس أبو شيحة
تعاقد مونبيلييه مع موسى التعمري
تعاقد مونبيلييه مع موسى التعمري
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وطن- أعلن نادي مونبلييه الفرنسي التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع النجم الأردني موسى التعمري 25 عاماً، قادماً من صفوف هيفرلي لوفين البلجيكي، قبيل بدء موسم الانتقالات الصيفية في شهر يونيو/ حزيران القادم.

وقال نادي مونبيلييه الفرنسي، في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” الصفقة تمت مع  لاعب الجناح الأردني موسى التعمري”، إلا أنه لم يتطرق إلى أي تفاصيل أخرى بشأن قيمة تعاقده مع اللاعب.

لكن وسائل إعلام فرنسية، تحدثت عن توقيع نادي مونبلييه مع اللاعب التعمري لمدة 3 مواسم قادمة.

مونبلييه والتعمري
مونبلييه والتعمري

تعاقد مونبلييه مع الأردني موسى التعمري

وكان الأردني موسى التعمري قد تلقى العديد من العروض المغرية خلال الفترة الماضية. لعل أبرزها عرض نادي اتحاد جدة السعودي ونانت الفرنسي، لكنه فضل الانتقال إلى مونبلييه الفرنسي.

الأردني التعمري
الأردني التعمري

كما ويعد التعمري أول لاعب أردني يحترف في صفوف الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، إلى جانب أنه يعد أحد الأعمدة الأساسية في صفوف المنتخب الأردني (النشامى).

من هو اللاعب موسى التعمري؟!

اللاعب موسى التعمري، لاعب أردني محترف في رياضة كرة القدم، من مواليد شهر يوليو عام 1997 (25 عاماً). لاعب جناح محترف.

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بدأ مسيرته الكرية مع نادي شباب الأردن في عام 2016، لينتقل على سبيل الإعارة إلى صفوف الجزيرة الإماراتي لمدة موسم واحد 2017-2018. حيث توج معه بكأس الإمارات وحل في مركز الوصافة الدوري الممتاز لكرة القدم.

المنتخب الأردني
المنتخب الأردني

كما وانتقال التعمري بعدها إلى صفوف فريق أبويل  القبرضي في صيف عام 2018، توج مع الفريق بلقب الدوري، إلى جانب إحرازه 13 هدفاً في 74 مباراة في كافة المسابقات المختلفة. ليوقع مع نادي هيفرلي لوفين البلجيكي.

كما وشارك لاعب المنتخب الأردني التعمري، في 34 مباراة في كافة البطولات المختلفة. سجل فيها 6 أهداف ومثلها تمريرات حاسمة لزملائه.

موسى التعمري نجم المنتخب الأردني
موسى التعمري نجم المنتخب الأردني

يشار بأن فريق مونبلييه في المركز ال12 من ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز. برصيد 34 نقطة، كما وبفارق كبير عن حامل اللقب المتصدر باريس سان جيرمان برصيد 78 نقطة حتى الآن.

فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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