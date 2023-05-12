من هو اللاعب الأردني موسى التعمري الذي تعاقد مع مونبلييه الفرنسي؟!

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وطن- أعلن نادي مونبلييه الفرنسي التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع النجم الأردني موسى التعمري 25 عاماً، قادماً من صفوف هيفرلي لوفين البلجيكي، قبيل بدء موسم الانتقالات الصيفية في شهر يونيو/ حزيران القادم.

وقال نادي مونبيلييه الفرنسي، في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” الصفقة تمت مع لاعب الجناح الأردني موسى التعمري”، إلا أنه لم يتطرق إلى أي تفاصيل أخرى بشأن قيمة تعاقده مع اللاعب.

لكن وسائل إعلام فرنسية، تحدثت عن توقيع نادي مونبلييه مع اللاعب التعمري لمدة 3 مواسم قادمة.

تعاقد مونبلييه مع الأردني موسى التعمري

وكان الأردني موسى التعمري قد تلقى العديد من العروض المغرية خلال الفترة الماضية. لعل أبرزها عرض نادي اتحاد جدة السعودي ونانت الفرنسي، لكنه فضل الانتقال إلى مونبلييه الفرنسي.

كما ويعد التعمري أول لاعب أردني يحترف في صفوف الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، إلى جانب أنه يعد أحد الأعمدة الأساسية في صفوف المنتخب الأردني (النشامى).

من هو اللاعب موسى التعمري؟!

اللاعب موسى التعمري، لاعب أردني محترف في رياضة كرة القدم، من مواليد شهر يوليو عام 1997 (25 عاماً). لاعب جناح محترف.

✍️⌛️ 𝙈𝙤𝙪𝙨𝙖 𝙏𝙖𝙢𝙖𝙧𝙞 🇯🇴 et 𝘽𝙚ć𝙞𝙧 𝙊𝙢𝙚𝙧𝙖𝙜𝙞𝙘🇨🇭 vont rejoindre le MHSC pour la saison 2023-2024 ➡️ https://t.co/eEH3fTVnzm pic.twitter.com/HquACZxkGM — MHSC (@MontpellierHSC) May 11, 2023

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بدأ مسيرته الكرية مع نادي شباب الأردن في عام 2016، لينتقل على سبيل الإعارة إلى صفوف الجزيرة الإماراتي لمدة موسم واحد 2017-2018. حيث توج معه بكأس الإمارات وحل في مركز الوصافة الدوري الممتاز لكرة القدم.

كما وانتقال التعمري بعدها إلى صفوف فريق أبويل القبرضي في صيف عام 2018، توج مع الفريق بلقب الدوري، إلى جانب إحرازه 13 هدفاً في 74 مباراة في كافة المسابقات المختلفة. ليوقع مع نادي هيفرلي لوفين البلجيكي.

هلا وهلا بأحدث المنضمين لـ #الدوري_الفرنسي! 🇯🇴🙌 مونبلييه يتعاقد مع الأردني موسى التعمري لمدة 3 سنوات ✍️ pic.twitter.com/EaVGN15n3F — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) May 11, 2023

كما وشارك لاعب المنتخب الأردني التعمري، في 34 مباراة في كافة البطولات المختلفة. سجل فيها 6 أهداف ومثلها تمريرات حاسمة لزملائه.

يشار بأن فريق مونبلييه في المركز ال12 من ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز. برصيد 34 نقطة، كما وبفارق كبير عن حامل اللقب المتصدر باريس سان جيرمان برصيد 78 نقطة حتى الآن.