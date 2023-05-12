ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحميك من هذه المشاكل الصحية

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وطن– تعتبر التمارين المنتظمة أداة فعالة لا تعزز اللياقة البدنية فحسب، بل تقلل أيضًا بشكل كبير من خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من المشكلات الصحية.

في الواقع، ثبت أن أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام قد يعيشون لفترة أطول. بشكل عام، فوائد التمرين لا تعد ولا تحصى.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع “healthshots” سوف نستكشف المشاكل الصحية التي يمكن منعها من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

أمراض القلب والأوعية الدموية

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام عاملاً أساسيًا في تقوية القلب وتحسين الدورة الدموية، مما يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تساعد الأنشطة الهوائية مثل الجري والسباحة وركوب الدراجات على خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب بشكل عام.

السمنة

النشاط البدني أمر بالغ الأهمية في منع السمنة. تساعد التمارين المنتظمة في حرق السعرات الحرارية وتعزيز التمثيل الغذائي، وتعزيز فقدان الوزن الصحي.

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يمكن أن يؤدي الجمع بين تمارين الأيروبيك وتدريب القوة إلى تعزيز تناسق العضلات وزيادة قدرة الجسم على حرق الدهون.

داء السكري من النوع 2



تحسن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام حساسية الأنسولين وتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

هشاشة العظام

يمكن أن تؤدي تمارين حمل الأثقال مثل المشي ورفع الأثقال إلى تقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام. يساعد النشاط البدني المنتظم على زيادة كثافة العظام ويبطئ فقدان العظام.

اضطراب الصحة النفسية

ممارسة الرياضة بانتظام لها تأثير عميق على الصحة العقلية من خلال تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق والتوتر. يحفز الانخراط في النشاط البدني إفراز الإندورفين، ويعزز الحالة المزاجية، ويعزز احترام الذات، ويمكنه حتى منع التدهور المعرفي المرتبط بالشيخوخة.

ال سرطان

تشير الأبحاث إلى أن النشاط البدني المنتظم يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والرئة. تساعد التمارين في إدارة الوزن وتحسن وظيفة الجهاز المناعي.

أمراض الجهاز التنفسي المزمنة

يمكن أن تؤدي التمارين المنتظمة إلى تحسين قدرة الرئة ووظائف الجهاز التنفسي، مما يجعلها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من حالات مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

يمكن للتمارين الهوائية، جنبًا إلى جنب مع تقنيات التنفس المناسبة، أن تعزز كفاءة الرئة وصحة الجهاز التنفسي بشكل عام.

اضطرابات النوم

يساعد النشاط البدني المنتظم في تنظيم وتحسين نوعية النوم. تساعد التمارين الرياضية على إطلاق المواد الكيميائية في الدماغ التي تساعد على الاسترخاء وتقليل أعراض الأرق وتسهم في تحسين النوم بشكل عام.

آلام والتهاب المفاصل

يمكن أن تخفف التمارين المنتظمة من آلام المفاصل وتقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل. تعمل الأنشطة منخفضة التأثير مثل السباحة واليوجا وركوب الدراجات على تحسين مرونة المفاصل وتقوية العضلات الداعمة وتخفيف أعراض التهاب المفاصل.