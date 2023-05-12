السبت, مايو 13, 2023
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حياتنا

ماريا شارابوفا تستبدل مضرب التنس بحمالة صدر وتثير تساؤلات معجبيها! (شاهد)

ماريا شاربوفا ظهرت بلون شعر جديد يختلف تمامًا عن مظهرها الأشقر الشهير التي غزت به عالم التنس

كتب سالم حنفي
ماريا شارابوفا تستبدل مضرب التنس بحمالة صدر وتثير تساؤلات معجبيها! (شاهد) watanserb.com
ماريا شارابوفا
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وطن- شاركت لاعبة التنس العلمية ماريا شارابوفا ، التي فازت بخمس بطولات كبرى خلال مسيرتها المهنية، سلسلة من الصور مع أكثر من 4.5 مليون متابع على إنستغرام لتستعرض مظهرها الجديد.

وبحسب الصور الحديدة التي شاركتها “شارابوفا” على حسابها الرسمي على انستغرام، لم تعد الفتاة البالغة من العمر 36 عامًا شقراء ، بعد أن اختارت أن تصبح سمراء.

وفي سلسلة الصور التي نشرتها لاعبة التنس المولودة في مانهاتن عام 1987 لأبوين روسيين ، أبرزت ملابسها أيضًا، حيث ظهرت مرتدية حمالة صدر تحت سترة طويلة مخططة باللون الأزرق الداكن مع تنورة متطابقة وحذاء جلدي بكعب عال.

 

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ماريا شاربوفا تمازح متابعيها

وكتعليق على الصور، مازحت “شارابوفا” متابعيها حول كيف أصبحت الآن أماً ، بعد أن أنجبت ابنها ثيودور في عام 2022.

 

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شارابوفا بحمالة صدر
شارابوفا بحمالة صدر
ماريا شارابوفا تستبدل مضرب التنس بحمالة صدر
ماريا شارابوفا تستبدل مضرب التنس بحمالة صدر

وقالت:”عندما يحتوي ألبوم الصور الخاص بك على بعض الصور الجديدة بدون طفلك “.

التعليقات ركزت على مظهرها الجديد

وكانت هناك تعليقات مختلفة تحت هذا المنشور ، وكان معظمها يعلق على لون شعرها الجديد، والذي يختلف تمامًا عن مظهرها الأشقر الشهير التي غزت به عالم التنس.

ماريا شارابوفا تعلن الاعتزال

وكانت ماريا شارابوفا الحاصلة على خمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى للتنس والرياضية الأعلى أجرا في العالم سابقا، قد أعلنت اعتزالها لعب التنس على المستوى الاحترافي في فبراير/شباط 2020 عن عمر 32 عاما.

وأعلنت شارابوفا المقيمة في فلوريدا والتي ذاع صيتها حين نالت لقب ويبملدون في 2004 عندما كانت تبلغ 17 عاما اعتزالها عبر مقال نشرته في صحيفة “فانيتي فير” الامريكية.

سبب الاعتزال

وألمحت ماريا شاربوفا حينها إلى أن إصاباتها المتكررة في الكتف كان لها دورا كبيرا وحاسما اعتزالها، وقالت إن “إصابات الكتف ليست جديدة بالنسبة لي”، مضيفة أن أوتارها تضررت بمرور الوقت مع تكرر الإصابات.

المصدررصد ومتابعة وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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