ماريا شارابوفا تستبدل مضرب التنس بحمالة صدر وتثير تساؤلات معجبيها! (شاهد)

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وطن- شاركت لاعبة التنس العلمية ماريا شارابوفا ، التي فازت بخمس بطولات كبرى خلال مسيرتها المهنية، سلسلة من الصور مع أكثر من 4.5 مليون متابع على إنستغرام لتستعرض مظهرها الجديد.

وبحسب الصور الحديدة التي شاركتها “شارابوفا” على حسابها الرسمي على انستغرام، لم تعد الفتاة البالغة من العمر 36 عامًا شقراء ، بعد أن اختارت أن تصبح سمراء.

وفي سلسلة الصور التي نشرتها لاعبة التنس المولودة في مانهاتن عام 1987 لأبوين روسيين ، أبرزت ملابسها أيضًا، حيث ظهرت مرتدية حمالة صدر تحت سترة طويلة مخططة باللون الأزرق الداكن مع تنورة متطابقة وحذاء جلدي بكعب عال.

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ماريا شاربوفا تمازح متابعيها

وكتعليق على الصور، مازحت “شارابوفا” متابعيها حول كيف أصبحت الآن أماً ، بعد أن أنجبت ابنها ثيودور في عام 2022.

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وقالت:”عندما يحتوي ألبوم الصور الخاص بك على بعض الصور الجديدة بدون طفلك “.

التعليقات ركزت على مظهرها الجديد

وكانت هناك تعليقات مختلفة تحت هذا المنشور ، وكان معظمها يعلق على لون شعرها الجديد، والذي يختلف تمامًا عن مظهرها الأشقر الشهير التي غزت به عالم التنس.

ماريا شارابوفا تعلن الاعتزال

وكانت ماريا شارابوفا الحاصلة على خمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى للتنس والرياضية الأعلى أجرا في العالم سابقا، قد أعلنت اعتزالها لعب التنس على المستوى الاحترافي في فبراير/شباط 2020 عن عمر 32 عاما.

وأعلنت شارابوفا المقيمة في فلوريدا والتي ذاع صيتها حين نالت لقب ويبملدون في 2004 عندما كانت تبلغ 17 عاما اعتزالها عبر مقال نشرته في صحيفة “فانيتي فير” الامريكية.

سبب الاعتزال

وألمحت ماريا شاربوفا حينها إلى أن إصاباتها المتكررة في الكتف كان لها دورا كبيرا وحاسما اعتزالها، وقالت إن “إصابات الكتف ليست جديدة بالنسبة لي”، مضيفة أن أوتارها تضررت بمرور الوقت مع تكرر الإصابات.