الجمعة, مايو 12, 2023
الرئيسيةحياتناكلارا شيا في صورة فاضحة عارية الصدر بغرفة النوم بعد قضاء ليلة...
حياتنا

كلارا شيا في صورة فاضحة عارية الصدر بغرفة النوم بعد قضاء ليلة رومانسية! ()

طبيب نفسي يعمل عرافاً أكد وجود شخص آخر في حياة كلارا شيا متوقع عدم استمرار علاقتها مع بيكيه

كتب سالم حنفي
كلارا شيا في صورة فاضحة عارية الصدر بغرفة النوم بعد قضاء ليلة رومانسية! watanserb.com
كلارا شيا في صورة فاضحة
- Advertisement -

وطن- نشر حساب متخصص بنشر صور لاعب برشلونة السابق جيراراد بيكيه، الشريك السابق للمغنية الكولومبية “شاكيرا”، صورة لعشيقته الجديدة كلارا شيا ماراتي، وهي عارية تماما.

وأظهرت الصورة التي التقطت لها من الخلف، كلارا شيا وهي واقفة أمام نافذة مغطاة بستارة، عارية من الجزء العلوي من جسدها، في حين اكتفت بارتداء “أندر وير” على الجزء السفلي غطى مؤخرتها.

وظهرت الصورة إيحاءا بأن كلارا شيا كانت قد أمضت ليلة رومانسية سعيدة مع شريكها الجديد الذي ربما هو من التقط لها الصورة.

كلارا شيا ترفض الظهور الإعلامي

وعلى الرغم من العلاقة القوية التي تجمع بين جيرارد بيكيه وكلارا شيا، فإن الشيء الذي يميزها هو أن لديها ملفًا شخصيًا سريًا ، ولا تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي ، ولا تجري مقابلات على الرغم من الملايين التي عُرضت عليها للتحدث.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن هذا هو السبب في أن بعض وسائل الإعلام بذلت قصارى جهدها للحصول على أي معلومات ذات صلة ، مثل صحيفة”People en Espanol” ، والتي تحولت إلى عالم نفساني ومنجم لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذين الزوجين والتي جذبت الكثير من الاهتمام.

وفي سبيل ذلك، استضافت الصحيفة العراف والطبيب النفسي إلنينو بروديجيو للتنبؤ، من خلال “التاروت” ، بما ينتظر بيكيه وكلارا شيا .

- Advertisement -

قال “النينو بروديجيو”: “الطاقة التي أشعر بها هي التزام: إنه يشعر بالتزام شديد تجاهها ، تجاه الأسرة ، ويشعر بالأسف الشديد لها”.

شخص آخر في حياة كلارا شيا

ومع ذلك ، فقد استمر هذا الطبيب النفسي في تقييمه الطبيعي، قئلا:”تراها هادئة ولكن لديها شيء خاص بها. هناك جيرارد بيكيه في حياتها وهناك (رجل) آخر”.

وتابع:”هناك شخص آخر ، لا أعرف ما إذا كان صديقًا ولكن هذا الشخص لا يزال موجودًا”.

وأردف بالقول:”كلارا لديها شيء أسود داكن خلفها سيكشف يومًا ما”.
العلاقة بين بيكيه وكلارا شيا لن تستمر

وخلال تنبؤاته، زعم العراف أنه لا مستقبل للعلاقة بينهما معبرا عن اعتقاده أن لاعب كرة القدم السابق “سيكون مع شقراء أخرى يمكن أن تكون أيضًا إسبانية”.

المصدرمجلة ماركة ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

اقرأ أيضاً

حياتنا

شاكيرا ترقص لـ بيكيه على متن قارب في ميامي كيف تمت المُصالحة! (فيديو)

حياتنا

صور كلارا شيا الأكثر حميمية في قصر شاكيرا وبيكيه السابق ماذا تفعل!

حياتنا

لماذا لا يريد أطفال بيكيه وشاكيرا رؤية حبيبته الجديدة كلارا شيا؟!

حياتنا

كانت تعيش في دبي نشر صور أول صديقة غامضة لـ”بيكيه” ()

حياتنا

شاكيرا تعذب كلارا شيا رغم أنها في ميامي صحفي يكشف الوضع الأكثر خطورة!

حياتنا

كلارا شيا تطلق لقباً مؤذياً ومهيناً على شاكيرا بمساعدة أًصدقائها! ()

حياتنا

“وردة لإغاظة شاكيرا” بيكيه وكلارا شيا في رحلة رومانسية بدبي (فيديو)

حياتنا

خطوة من شاكيرا غير متوقعة تجاه بيكيه تدق ناقوس الخطر ماذا حدث؟

حياتنا

بيكيه وكلارا شيا تركا شاكيرا تغادر إلى ميامي حتى يستمتعا سراً في هذه الدولة العربية!

حياتنا

كلارا شيا في صدام جديد مع شاكيرا هذا ما تنوي فعله المغنية الكولومبية وكلفت به محاميها!

حياتنا

فضيحة بجلاجل حبيبة بيكيه تخونه مع غوارديولا وشاكيرا أول الشامتين!

حياتنا

بيكيه يحتفل بمغادرة شاكيرا بقبلة ساخنة مع عشيقته لكلارا شيا ()

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هبة عبوك وجدت أخيراً ما تأخذه من أشرف حكيمي بعد تسجيل أملاكه باسم والدته ما هو وكم ثمنه؟!

بعدما دعا لتصفيته دميتري ميدفيديف يُوجه رسالة غامضة للرئيس الأوكراني

بعد “صدام أصوله هندية” قيس الخزعلي يزعم الموساد اغتال علي بن أبي طالب ()

“سايكو وصِدامية” إيمان العاصي تكشف لأول مرة أسرار شخصيتها الغامضة ()

مع تكالب الأنظمة العربية على احتضانه الكشف عن مجرزة شنيعة ارتكبها “الأسد” في بانياس ()

فورين بوليسي السعودية قايضت سيادة دول عربية مع إيران مُقابل مصلحتها الخاصّة

3 إعدادات في آيفون تساعدك على إطالة عمر البطارية

كيليان مبابي ينفجر غضباً على صحيفة زعمت توسيطه لمنع اللاعبين المسلمين من الصيام!

إرسال طلبات الصداقة تلقائياً عطل جديد في “فيسبوك” يُربك المستخدمين كيف يمكن تجاوزه؟

مشروع قانون أمريكي لمكافحة التطبيع مع “الأسد” تحذير للدول العربية على رأسها الإمارات!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC