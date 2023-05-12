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وطن- نشر حساب متخصص بنشر صور لاعب برشلونة السابق جيراراد بيكيه، الشريك السابق للمغنية الكولومبية “شاكيرا”، صورة لعشيقته الجديدة كلارا شيا ماراتي، وهي عارية تماما.

وأظهرت الصورة التي التقطت لها من الخلف، كلارا شيا وهي واقفة أمام نافذة مغطاة بستارة، عارية من الجزء العلوي من جسدها، في حين اكتفت بارتداء “أندر وير” على الجزء السفلي غطى مؤخرتها.

وظهرت الصورة إيحاءا بأن كلارا شيا كانت قد أمضت ليلة رومانسية سعيدة مع شريكها الجديد الذي ربما هو من التقط لها الصورة.

كلارا شيا ترفض الظهور الإعلامي

وعلى الرغم من العلاقة القوية التي تجمع بين جيرارد بيكيه وكلارا شيا، فإن الشيء الذي يميزها هو أن لديها ملفًا شخصيًا سريًا ، ولا تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي ، ولا تجري مقابلات على الرغم من الملايين التي عُرضت عليها للتحدث.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن هذا هو السبب في أن بعض وسائل الإعلام بذلت قصارى جهدها للحصول على أي معلومات ذات صلة ، مثل صحيفة”People en Espanol” ، والتي تحولت إلى عالم نفساني ومنجم لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذين الزوجين والتي جذبت الكثير من الاهتمام.

وفي سبيل ذلك، استضافت الصحيفة العراف والطبيب النفسي إلنينو بروديجيو للتنبؤ، من خلال “التاروت” ، بما ينتظر بيكيه وكلارا شيا .

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قال “النينو بروديجيو”: “الطاقة التي أشعر بها هي التزام: إنه يشعر بالتزام شديد تجاهها ، تجاه الأسرة ، ويشعر بالأسف الشديد لها”.

شخص آخر في حياة كلارا شيا

ومع ذلك ، فقد استمر هذا الطبيب النفسي في تقييمه الطبيعي، قئلا:”تراها هادئة ولكن لديها شيء خاص بها. هناك جيرارد بيكيه في حياتها وهناك (رجل) آخر”.

وتابع:”هناك شخص آخر ، لا أعرف ما إذا كان صديقًا ولكن هذا الشخص لا يزال موجودًا”.

وأردف بالقول:”كلارا لديها شيء أسود داكن خلفها سيكشف يومًا ما”.

العلاقة بين بيكيه وكلارا شيا لن تستمر

وخلال تنبؤاته، زعم العراف أنه لا مستقبل للعلاقة بينهما معبرا عن اعتقاده أن لاعب كرة القدم السابق “سيكون مع شقراء أخرى يمكن أن تكون أيضًا إسبانية”.