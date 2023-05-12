الجمعة, مايو 12, 2023
الرئيسيةالهدهدفورين بوليسي: السعودية قايضت سيادة دول عربية مع إيران مُقابل مصلحتها الخاصّة
الهدهد

فورين بوليسي السعودية قايضت سيادة دول عربية مع إيران مُقابل مصلحتها الخاصّة

المجلة الأمريكية أوضحت أن الرياض قد فرطت في سيادة دولتين عربيتين بعد تقاربها مع النظام الإيراني مقابل خروجها من "مستنقع اليمن"

كتب فهمي الورغمي
فورين بوليسي: السعودية قايضت سيادة دول عربية مع إيران مُقابل مصلحتها الخاصّة watanserb.com
السعودية وإيران
- Advertisement -

وطن- في ظل التطورات الدبلوماسية الأخيرة في الشرق الأوسط، “تبدو السعودية أكثر شعبية في المنطقة”، بعد أن تقدمت بمبادرات لتحسين علاقاتها مع إيران وسوريا، والتي كانت متوترة لسنوات طويلة.

لكن “ذلك حصل نتيجة المصادفة السعيدة التي عاشها السعوديون، ولم يكن جراء حكمة فريدة أو بصيرة سياسية معينة” كما يقول تقرير لمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية.

“المصادفة” جعلت السعودية لاعباً في المنطقة

مؤخرا، استضافت السعودية اجتماعا لمجلس التعاون الخليجي في جدة، شاركت فيه مصر والأردن والعراق، لبحث سبل دعم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وإنهاء الأزمة السورية بحل سياسي شامل.

كما استقبلت السعودية وفدا إيرانيا للتحضير لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية بين البلدين، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.

وقالت الخارجية السعودية إن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية في سوريا، وتساهم في عودة سوريا إلى محيطها العربي واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي.

وعلى مدار العام الماضي، يقول أحدث تقرير لمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، أن المسؤولين السعوديين والمتحدثين باسمهم كانوا يخبرون أي شخص يرغب في الاستماع لهم أن بلدهم هو مركز الاقتصاد العالمي، وقوة جيوسياسية وديناميكية، وقائدة لا ينازعها أحد في الشرق الأوسط.

- Advertisement -

كان الرد داخل مجتمع السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وخاصة بين المحللين المتخصصين بشؤون الشرق الأوسط، عبارة عن إبداء الدهشة والتململ من هذا الكلام.

من المؤكد أن السعوديين غارقون الآن في عائدات النفط وأصبحوا مصدر استثمار مهم لمجتمع الأعمال العالمي.

طوال عام 2022، شقّ قادة العالم طريقهم إلى باب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحثًا عن كل شيء بدءًا من عقود الأسلحة ومقايضات العملات إلى زيادة إنتاج النفط، لكن ذلك حصل نتيجة المصادفة السعيدة التي عاشها السعوديون، ولم يكن جراء حكمة فريدة أو بصيرة سياسية معينة، حسب ذات المصدر.

لقد كانوا في المكان المناسب في الوقت المناسب، مستفيدين من نهاية عمليات الإغلاق بعد كوفيد 19 وغزو روسيا لأوكرانيا، مما أدى إلى حدوث صدمات متتالية في أسواق الطاقة العالمية.

 

الخروج من “ورطة اليمن” بتقديم سوريا ولبنان إلى إيران

تقول فورين بوليسي أن التفاخر السعودي يبدو في غير محله؛ فقد سعى السعوديون غير القادرين على تخليص أنفسهم من مغامرتهم الفاسدة في اليمن، للحصول على المساعدة من طهران ثمنها لبنان وسوريا، وقد أصبح الإيرانيون الآن أحرارًا في تعزيز نفوذهم الكبير بالفعل في كلا البلدين.

الغريب أنه في ظل هذه الخلفية من الحظ والفشل، تبدو السعودية في صعود خاصة في الشرق الأوسط. وفي الواقع، إذا هناك بلد فاشل لكنه في حالة صعود في الآونة الاخيرة فهو السعودية، كما يقول التقرير.

فقد أظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة غالوب لأشخاص في ثلاث عشرة دولة ذات أغلبية مسلمة أن السعودية كانت أكثر شعبية من إيران. فلأتراك على سبيل المثال، وبدرجة أقل الفلسطينيون، سجلوا ميلا أكبر نحو إيران، رغم أنه حتى بين هاتين المجموعتين، كان السعوديون أكثر شعبية من الإيرانيين.

بالطبع، من الصعب عدم تصديق أن مؤسسة غالوب غير عادلة.

حيث تُعتبر إيران، في الشرق الأوسط، معيارًا منخفضًا للمقارنة مع معظم الدول مع استثناءات قليلة، فهي تحمل أطماعًا بالهيمنة في منطقتها وهي مسؤولة عن إراقة كمية كبيرة من الدماء سواء في سوريا أو العراق أو اليمن.

المصدرفورين بوليسي، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

مع تكالب الأنظمة العربية على احتضانه الكشف عن مجرزة شنيعة ارتكبها “الأسد” في بانياس ()

حياتنا

السجن 5 سنوات لـ رهف القحطاني عقوبة محتملة بعد “فيديو العلاقات المحرمة”

حياتنا

“بيكيني في بلاد الحرمين” “DW” ترصد غضب السعوديين تجاه جورجينا

حياتنا

رهف القحطاني ترعب السعوديين بما كشفته عن هيئة الأمر بالمعروف و”الزناة”! (فيديو)

حياتنا

حفل جنس جماعي ومخدرات في السعودية شمل سيدات أعمال وطالبات

تقارير

لمنافسة “الجزيرة” السعودية تستعد لإطلاق قناة دولية بميزانية ضخمة

حياتنا

مثيرة وغريبة كاريس بشار في إطلالة صادمة لصالح مجلة “فوغ” ()

الهدهد

فيديو مذهل وثق تدريبات خاصة لـ ريانة برناوي قبل صعودها إلى الفضاء

الهدهد

ابن سلمان نجح في “إعادة تدوير الأسد” حجز مقعده في قمة جدة رسميا

الهدهد

صحيفة إماراتية تكشف عن مباحثات سرية لعقد قمة بين “السيسي” و”رئيسي”!

الهدهد

جولة مهمة في روسيا هل تكسر إيران جبل الجليد في العلاقات السورية التركية؟

تقارير

رويترز السعودية تمنح “الأسد” قبلة الحياة وتعرض عليه مبالغ مالية ضخمةمقابل ماذا؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مع تكالب الأنظمة العربية على احتضانه الكشف عن مجرزة شنيعة ارتكبها “الأسد” في بانياس ()

3 إعدادت في آيفون تساعدك على إطالة عمر البطارية

كيليان مبابي ينفجر غضباً على صحيفة زعمت توسيطه لمنع اللاعبين المسلمين من الصيام!

إرسال طلبات الصداقة تلقائياً عطل جديد في “فيسبوك” يُربك المستخدمين كيف يمكن تجاوزه؟

مشروع قانون أمريكي لمكافحة التطبيع مع “الأسد” تحذير للدول العربية على رأسها الإمارات!

تعرف معنا على أكثر العائلات غرابة في العالم (صور)

انفصال باسم ياخور ورنا الحريري وتهديد الممثل بالقتل ما القصة؟!

النووي يغزو الخليج مصالحة السعودية وإيران تفتح الباب أمام صفقات تاريخية والإمارات أول المستفيدين

فيديو ملهم لتفاعل مواطني غزة على أسطح المنازل مع صواريخ المقاومة وهي تنهال على إسرائيل

صواريخ المقاومة أنزلت بهم الرعب 5 فيديوهات لهروب وزراء وجنود ومستوطنين إسرائيليين

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC