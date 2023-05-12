صواريخ المقاومة تصل القدس للمرة الأولى منذ العدوان الحالي على غزة ورعب المستوطنين

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وطن – جدّدت المقاومة الفلسطينية، إطلاق رشقات صاروخية استهدفت – للمرة الأولى منذ التصعيد الناجم عن العدوان الإسرائيلي على القطاع – القدس المحتلة.

وأطلقت فصائل المقاومة، صاروخين بعيدي المدى من شمال قطاع غزة، وبالتزامن دوت صفارات الإنذار في جبال القدس الغربية، وفي تجمع مستوطنات غوش عتصيون بالقرب من بيت لحم، وفي مستوطنة بيتار عيليت غرب بيت لحم.

وأظهر مقطع فيديو متداول، هلع المستوطنين في بيتار عليت جنوب القدس بعد تعرضها لرشقات صــاروخية من غزة.

تغطية صحفية: "هلع المستوطنين في بيتار عليت جنوب القدس بعد تعرضها لرشقات صــاروخية من غزة". pic.twitter.com/97By1PU5am — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 12, 2023

ووثق فيديو آخر، هروب مستوطنين لحظة دوي صافرات الإنذار محيط القدس المحتلة.

شاهد: هروب مستوطنين لحظة دوي صافرات الإنذار محيط القدس المحتلة. pic.twitter.com/Lk50kXY0TY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 12, 2023

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وقالت قناة الجزيرة، إن قذيفة سقطت في إحدى مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم، كما ترددت أنباء أولية عن سقوط صاروخ في مدينة بيت شيمش غرب القدس.

" صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف قطاع #غزة والمقاومة تطلق صاروخين باتجاه #القدس المحتلة" مزيد من التفاصيل مع مراسلنا 👇 pic.twitter.com/0gNoFVjNkr — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 12, 2023

بالتزامن مع ذلك، فإن حرائق اندلعت شرق عسقلان وشمال سديروت إثر الضربات الصاروخية المتتالية من غزة، مع وقوع إصابة مباشرة في مبنى سكني بمدينة سديروت.

قصف القدس رسالة مهمة

وأشارت حركة الجهاد الإسلامي، إلى أن قصف القدس رسالة مهمة على الجميع فهمها فما يجري ليس بمعزل عن غزة.

#عاجل| الجهاد الإسلامي: قصف القدس رسالة وعلى الجميع فهم مبتغاها فالقدس أمام عيوننا وما يجري هناك ليس بمعزل عن غزة (بيان) — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 12, 2023

تكثيف الغارات على غزة

بدورها، كثفت قوات الاحتلال الغارات العنيفة على مناطق متعددة من قطاع غزة، وأظهرت لقطات تلفزيونية سحابات كثيفة من الدخان والأتربة وهي تغطي سماء القطاع.

الغرفة المشتركة تعلن دك عمق الكيان

يأتي هذا فيما نقلت قناة الجزيرة عن قائد في الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية قوله إن فصائل الغرفة تدك عمق الكيان وقلبت نتائج المعركة، وأضاف: “ندير المعركة باقتدار وأفشلنا مخطط العدو بالاستفراد بسرايا القدس”.

وأشار القائد العسكري إلى أن الغرفة المشتركة تتحكم في نسق المعركة وتحدد موعد ومكان الرد بشكل حازم، لافتا إلى إدخال تكتيك الاستنزاف والتحكم الصامت ومفاجأة الاحتلال بالمعركة.

وكان الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أكد جاهزية المقاومة لتوسيع “دائرة النار” مهما طالت المعركة ومهما كان الثمن، وأضاف – في كلمة مسجلة – أن مسيرة المقاومة لن تتوقف بأي عملية اغتيال كانت.

وقبل جولة التصعيد الأخيرة، أحصى جيش الاحتلال بأن 803 صواريخ أطلقت من قطاع غزة خلال هذه الجولة، وأضاف أن 620 منها اجتازت الحدود، وأنه تم اعتراض 179 منها.

جولة التصعيد الجديدة جاءت في أعقاب الحالة التي كانت متوقعة بأن يتم التوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار، إلا أنّ الإذاعة الإسرائيلية تحدثت عن أن سلطات الاحتلال أبلغت الوسيط المصري بوقف محادثات التهدئة.