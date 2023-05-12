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حياتنا

“سايكو وصِدامية” إيمان العاصي تكشف لأول مرة أسرار شخصيتها الغامضة ()

الممثلة المصرية إيمان العاصي أوضحت أن المخرج محمد سامي أعاد اكتشافها واستطاع إخراجها من دور الفتاة الرقيقة إلى شخصية الزوجة المضطربة نفسياً

كتب فهمي الورغمي
إيمان العاصي في جعفر العمدة
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وطن- كشفت الممثلة المصرية إيمان العاصي مساء أمس، الخميس، خلال حضورها ضيفة في برنامج “معكم منى الشاذلي” على فضائية CBC عن مفاجآت غير متوقعة حول ظهورها في مسلسل “جعفر العمدة” في رمضان 2023 رفقة مواطنها، النجم محمد رمضان.

“سايكوباثية” إيمان العاصي تُشبه “دلال” في جعفر العمدة

وخلال اللقاء أجابت إيمان العاصى على سؤال الإعلامية منى الشاذلى حول أوجه الشبه بينها وبين شخصية دلال فى مسلسل جعفر العمدة، وقالت: “أنا صدامية ومهتمة بنفسي وسايكو شوية وبأذى نفسى لكننى لا أؤذى الآخرين”.

واستذكرت الممثلة المصرية والدها الراحل مُوضحة إنه جاءها فى المنام فى ليلة تصوير الحلقة قائلة: “رحيل أبى غير كل حياتى.. حلمت به وقلت لأخويا أبويا هيشوف الحلقة دى، وفى الحلم شوفتك لابسة أبيض فى أبيض، وقلت لك بابا كان بيحبك قوي، صحيت منهارة”.

وكانت إيمان العاصي قد لعبت دور “دلال” في مسلسل جعفر العمدة، وهي شخصية معقدة ومتناقضة كانت تظهر كزوجة مخلصة وأم حنونة لابنها عمر، ولكنها في الحقيقة تخفي سراً خطيراً يهدد حياتها وزواجها من جعفر (لعب الشخصية محمد رمضان).

رسائل تهديد

وأفادت إيمان العاصى بأن رسائل تهديد قد وصلتها بعد عرض الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة، جاء فيها: “لو مرجعتيش ابن جعفر العمدة هنعمل فيكي..”.

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كما ذكرت أنه جاء في رسائل أخرى مانصه “لو دلال قتلت سيف فى المسلسل كانت الناس هتموتنى ومش هعرف انزل من البيت”.

وفي سياق حديثها عن مسلسل جعفر العمدة، أعربت الفنانة إيمان العاصي، عن شكرها للمخرج محمد سامي، الذي أرجعت الفضل في تألقها له.

وشددت العاصي على عميق سعادتها بالعمل معه، قائلة: «كان مفاجأة سارة، وحلم مؤجل إني أشتغل معاه».

 

“محمد سامي أعاد اكتشافي”

خلال حضورها مع الإعلامية منى الشاذلي، أوضحت الممثلة المصرية إيمان العاصي أن أدوارها الدرامية سابقاً، انحسرت في دور البنت الرقيقة حبيبة البطل”.

وعن ذلك علقت بقولها “”محمد سامي أعاد اكتشافي في وجه جديد، بعد ما كنت دائمًا البنت الكيوت الحلوة الفيديت”.

بدورها، أوضحت العاصي أنها قدمت اعتذارها عن تقديم دورين آخرين في نفس المسلسل، مشيرة إلى إعجابها بدور دلال وعزمها على أدائه ورفض الأدوار الأخرى، قائلة: “محمد رمضان أُعجب بتصميمي على الدور، ومكنتش عارفة إني شريرة آوي كدا، ومضيت المسلسل على بياض بدون تفكير”.

كواليس تصوير جعفر العمدة

كشفت الممثلة العاصي عن كواليس تصوير مشهد قسم الشرطة وقالت : “لما جعفر سابني في القسم، أنا كنت متأكدة أنه مش هيسيبني، وقلت أكيد هيحضني هيعمل أي حاجة مش هيمشي كدا، رغم إني قرأت السيناريو وعارفة اللي هيحصل”.

إلا أن المفاجأة في تصريحات الممثلة المصرية إيمان العاصي، كانت إشارتها لدخولها مجال التمثيل عن طريق الصدفة.

حيث أوضحت أن الهدف من خوضها غمار الأعمال الدرامية، كان بهدف إثاره الغيظ في نفس خطيبها بعد فسخ الخطوبة، قائلة: “صاحبتي كانت شغالة موديل وذاهبة للتصوير، وأنا كنت مكتئبة ومخنوقة بعد ما سبت خطيبي، كان وحشني وأنا كنت لسه صغيرة وكنت حبيبية آوي زي حبي لجعفر كدا، فطلبت أتصور معاها”.

وأضاف الممثلة المصرية: “صورت الفوتوشوت، وعارفة أن خطيبي هيتجنن لما يشوفه، وبعدين المصور طلب يحط صورتي كفر للمجلة؛ فوافقت قلت علشان يغتاظ أكثر، ثم كلمني المخرج خالد بهجت وطلبني في مسلسل؛ قلت أنا كده هجيب أجله، ومضيت على المسلسل”، على حد قولها.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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