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وطن- كشفت الممثلة المصرية إيمان العاصي مساء أمس، الخميس، خلال حضورها ضيفة في برنامج “معكم منى الشاذلي” على فضائية CBC عن مفاجآت غير متوقعة حول ظهورها في مسلسل “جعفر العمدة” في رمضان 2023 رفقة مواطنها، النجم محمد رمضان.

“سايكوباثية” إيمان العاصي تُشبه “دلال” في جعفر العمدة

وخلال اللقاء أجابت إيمان العاصى على سؤال الإعلامية منى الشاذلى حول أوجه الشبه بينها وبين شخصية دلال فى مسلسل جعفر العمدة، وقالت: “أنا صدامية ومهتمة بنفسي وسايكو شوية وبأذى نفسى لكننى لا أؤذى الآخرين”.

واستذكرت الممثلة المصرية والدها الراحل مُوضحة إنه جاءها فى المنام فى ليلة تصوير الحلقة قائلة: “رحيل أبى غير كل حياتى.. حلمت به وقلت لأخويا أبويا هيشوف الحلقة دى، وفى الحلم شوفتك لابسة أبيض فى أبيض، وقلت لك بابا كان بيحبك قوي، صحيت منهارة”.

وكانت إيمان العاصي قد لعبت دور “دلال” في مسلسل جعفر العمدة، وهي شخصية معقدة ومتناقضة كانت تظهر كزوجة مخلصة وأم حنونة لابنها عمر، ولكنها في الحقيقة تخفي سراً خطيراً يهدد حياتها وزواجها من جعفر (لعب الشخصية محمد رمضان).

رسائل تهديد

وأفادت إيمان العاصى بأن رسائل تهديد قد وصلتها بعد عرض الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة، جاء فيها: “لو مرجعتيش ابن جعفر العمدة هنعمل فيكي..”.

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كما ذكرت أنه جاء في رسائل أخرى مانصه “لو دلال قتلت سيف فى المسلسل كانت الناس هتموتنى ومش هعرف انزل من البيت”.

وفي سياق حديثها عن مسلسل جعفر العمدة، أعربت الفنانة إيمان العاصي، عن شكرها للمخرج محمد سامي، الذي أرجعت الفضل في تألقها له.

وشددت العاصي على عميق سعادتها بالعمل معه، قائلة: «كان مفاجأة سارة، وحلم مؤجل إني أشتغل معاه».

“محمد سامي أعاد اكتشافي”

خلال حضورها مع الإعلامية منى الشاذلي، أوضحت الممثلة المصرية إيمان العاصي أن أدوارها الدرامية سابقاً، انحسرت في دور البنت الرقيقة حبيبة البطل”.

وعن ذلك علقت بقولها “”محمد سامي أعاد اكتشافي في وجه جديد، بعد ما كنت دائمًا البنت الكيوت الحلوة الفيديت”.

"اتعورتوا ولا لسه؟".. دي مش لعبة لأ.. إيمان العاصي وبنتها قطعوا بعض في لعبة "هات من الصندوق" 🙆‍♀️#معكم_منى_الشاذلي pic.twitter.com/xMklDwWcDS — CBC Egypt (@CBCEgypt) May 12, 2023

بدورها، أوضحت العاصي أنها قدمت اعتذارها عن تقديم دورين آخرين في نفس المسلسل، مشيرة إلى إعجابها بدور دلال وعزمها على أدائه ورفض الأدوار الأخرى، قائلة: “محمد رمضان أُعجب بتصميمي على الدور، ومكنتش عارفة إني شريرة آوي كدا، ومضيت المسلسل على بياض بدون تفكير”.

كواليس تصوير جعفر العمدة

كشفت الممثلة العاصي عن كواليس تصوير مشهد قسم الشرطة وقالت : “لما جعفر سابني في القسم، أنا كنت متأكدة أنه مش هيسيبني، وقلت أكيد هيحضني هيعمل أي حاجة مش هيمشي كدا، رغم إني قرأت السيناريو وعارفة اللي هيحصل”.

"ما تصدقوش بنت دلال فتح الله" 😂✋ حيلة عملتها ريتاج بنت إيمان العاصي عشان مايتحكمش عليها بأكل القلقاس بس منى الشاذلي كشفتها 😅#معكم_منى_الشاذلي pic.twitter.com/0hpog3t1OH — CBC Egypt (@CBCEgypt) May 12, 2023

إلا أن المفاجأة في تصريحات الممثلة المصرية إيمان العاصي، كانت إشارتها لدخولها مجال التمثيل عن طريق الصدفة.

حيث أوضحت أن الهدف من خوضها غمار الأعمال الدرامية، كان بهدف إثاره الغيظ في نفس خطيبها بعد فسخ الخطوبة، قائلة: “صاحبتي كانت شغالة موديل وذاهبة للتصوير، وأنا كنت مكتئبة ومخنوقة بعد ما سبت خطيبي، كان وحشني وأنا كنت لسه صغيرة وكنت حبيبية آوي زي حبي لجعفر كدا، فطلبت أتصور معاها”.

وأضاف الممثلة المصرية: “صورت الفوتوشوت، وعارفة أن خطيبي هيتجنن لما يشوفه، وبعدين المصور طلب يحط صورتي كفر للمجلة؛ فوافقت قلت علشان يغتاظ أكثر، ثم كلمني المخرج خالد بهجت وطلبني في مسلسل؛ قلت أنا كده هجيب أجله، ومضيت على المسلسل”، على حد قولها.