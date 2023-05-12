خطة سرية جيروزاليم بوست تشير لتورط إسرائيل بالهجوم على الكنيس اليهودي بجربة التونسية

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وطن- تزامنا مع الهجوم على كنيس يهودي في مدينة جربة التونسية، كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست”، عن وجود خطة إسرائيلية سرية لتهجير اليهود من تونس بصورة جماعية.

وقالت الصحيفة إن مسؤولا حكوميا إسرائيليا كبيرا، قال في نقاش مغلق مع زعماء يهود قبل شهرين أنه “في مجتمع يهودي صغير في تونس ، يتم انتقاء اليهود من قبل الصحافة والشرطة المحلية ، مع شعور بمعاداة السامية من الحكومة المحلية. ”

وقال المسؤول الكبير “نعمل على مراقبة الوضع مع الوكالة اليهودية ومع وزارة الهجرة والاندماج ، في محاولة لإحداث تأثير ومحاولة جلب هؤلاء اليهود إلى إسرائيل”.

خطة سرية للهجرة الجماعية إلى إسرائيل من تونس

وبحسب الصحيفة، لم توافق أي من المؤسسات والوزارات المعنية على التعليق على ما أثير حول الخطة، لكنها قالت إن هناك وضعا حساسا في تونس فيما يتعلق بالجالية اليهودية.

وقال مسؤولون آخرون إن هناك خطة سرية للهجرة الجماعية من تونس ، لكن من غير الواضح ما إذا كان أفراد الجالية اليهودية مهتمين بالهجرة إلى إسرائيل.

وزير إسرائيلي يكشف عن خطة مسبقة لترحيل اليهود من تونس

وأشارت الصحيفة إلى قيام وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية ، عميشاي شكلي (الليكود) ، بالتغريد يوم الأربعاء رداً على إطلاق النار والمتعلق بالمناقشات السرية حول الجالية اليهودية التونسية ، حيث قال:””منذ حوالي شهر ونصف ، في ظل التوترات في البلاد ، نحن عقدنا مع الوكالة اليهودية مناقشة طارئة لوزارتي شؤون المغتربين والعالية والاندماج ، حيث اتفقنا على عمل مشترك من شأنه مساعدة أفراد الجالية الذين يرغبون في الهجرة إلى إسرائيل “.

אירוע קשה בקהילה היהודית בטוניס, שני הרוגים מהקהילה היהודית ושני שוטרים שפעלו לסכל את הפיגוע, האירוע הסתיים. לפני כחודש וחצי קיימנו לנוכח המתיחות במדינה דיון חרום של משרד התפוצות, העלייה והסוכנות היהודית ובו סיכמנו על פעולה משותפת שתסייע לבני הקהילה החפצים בכך לעלות ארצה. — עמיחי שיקלי – Amichai Chikli (@AmichaiChikli) May 10, 2023

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كما أشارت إلى ما غرد به وزير المالية بتسلئيل سموتريتشحول الحادث وقوله أن “إطلاق النار على الكنيس القديم في جربة في الوقت الذي يحتفل فيه مئات اليهود بصخب الحاخام شمعون بار يوشاي هو تذكير آخر بالحاجة الحيوية للعمل الجاد ضد الإرهاب في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف سموتريتش أنه يتمنى “المشاركة في حزن العائلات وتقوية الجالية اليهودية في جربة”.

الحاجة إلى خطة هروب

وقالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية للصحيفة إن مقتل يهود على يد شرطي محلي يؤكد القلق من أن الوضع في تونس غير مستقر بالنسبة للجالية اليهودية.

وأضاف المصدر إن “الجالية اليهودية تتفق مع التقارير الداخلية التي تفيد بأن الشرطة التونسية كانت معادية لليهود في تونس” ، مضيفًا “نحتاج إلى تقديم خطة هروب لهم”.

ارتفاع عدد قتلى الهجوم على الكنيس اليهودي في جربة

وارتفع عدد قتلى الهجوم على كنيس الغريبة في جربة خلال مراسم الحج اليهودي السنوي الذي نفذه أحد أعوان الأمن إلى 6، بعد وفاة رجل أمن ثالث.

وبحسب وكالة الانباء التونسية الرسمية، فإن القتلى هم 3 من رجال الأمن، واثنان من الزوار اليهود تونسي وفرنسي، إضافة لمنفذ العملية، فيما يُعالج مصابون آخرون من قوات الأمن في المستشفى.